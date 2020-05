En El Trece están anunciando el regreso de Marcelo Tinelli quien, por contrato, estaría cumpliendo su último año con Artear para el “ Bailando 2020”. Manejan la fecha del lunes 15 de junio, con las medidas ya explicadas y sin tribuna, y el jurado ubicado con distanciamiento, tal cual el protocolo que presentó Tinelli. En tanto, se dio el OK para que comiencen a ensayar las que tienen ganas y sin cobrar. Confirmadas, la pareja ganadora de Nico Occhiato, quien seguirá los domingos en Canal 9, con Flor Peña, Dalma Maradona, Charlotte Caniggia y su hermano Alex, Miriam Lanzoni, Anita Martínez, Mariana Genesio Peña, el Bicho Gómez, Barbie Vélez y Malena Guinzburg. El primer programa irá de humor, con todos los que pasaron por la factoría de Ideas del Sur y de LaFlia. Parece firme el 15de junio o el 22.



***

Se asoma un lindo escandalete cuando intimen a Mariana Nannis a pagar las expensas adeudadas del departamento familiar del segundo piso de residencias del aena. Ahí vive su hija Charlotte con su novio, Roberto, y por más que bajaron bastante de los $50.000, porque ya no pueden usar gimnasio, lugares comunes, pileta, nada de nada, igual no se abonaron. Por su parte, Claudio Paul, quien vive con Sofía en el cuarto piso paga el alquiler y las expensas de ese departamento, pero nada de lo otro. La Nannis habla con su hijo Alex,

el más compinche, pero casi nada con Charlotte, aunque vive en el lugar que ella quería usar.



***

Primer negocio en redes teatral que está funcionando es el de “Sex. Experiencia virtual”, que tuvo su función por Whatsapp, Telegram, Instagram y Twitter con muchísimas entradas vendidas de entre $500 y $1.000. Ya programaron la próxima

para el 3 de junio, con venta anticipada de 600 localidades. Y quien resultó un éxito es Agustín “Cachete” Sierra, el ex novio de dos estrellas teen (Lali y la China Suárez), desde su guarida en zona norte. El chico vive con su mamá y su abuela, de manera que para hacer sus intervenciones sexies sale al jardín y les dedica con ganas su parte a los usuarios que lo siguen. La ventaja que tiene esta forma novedosa es que no tienen límites de aforo, al no ser presencial. En tanto, Muscari hablará con Actores para pagar un porcentaje, ya que las redes no están contempladas. Bien.



***

Están ansiosos en El Trece con el regreso de Mariana Fabbiani, a quien esperan con los brazos abiertos con “Mamushka”. La Fabbiani es de las mejores vendedoras de la emisora y la facturación es hoy tema primordial, porque, como todos saben, se ha caído en picada. Arranca confirmado el lunes próximo a las 18.45, con unos 2.000.000 de pesos en premios (es el llamador). La conductora ya grabó en los estudios de la calle Lima, y luego editaron con la presencia e su marido, Chihade, dueño de la productora Mandarina, que necesita esos ingresos. Todos cruzando los dedos.



***

Como puede verse en los informativos internacionales, España empieza la apertura en muchos sentidos. De ahí que, hasta ahora, se mantenga la fecha de estreno de la película “Sentimental,” que dirigió Cesc Gay con Javier Cámara, Belén Cuesta y nuestra Griselda Siciliani. La actriz bailarina se mantiene en cuarentena en su piso de Palermo, a veces con su hija Margarita (y de Adrián Suar), y en permanente contacto son su familia, en

especial con su hermana Leticia, quien este año iría al “ Bailando”. Espera la confirmación del

estreno, ya que no quiere acompañar la película en todo su recorrido. Hace bien.



***

El programa semanal más visto de Telefé es “Bake off. El gran pastelero”, que el domingo marcó 12.2 puntos de promedio. Con la salida de Carolina, van quedando Damián,

el gran ganador, Ángelo, Samantha, Gerardo, Agus y Agustina, aunque seguro veremos

repechaje en los capítulos que quedan, que son, en principio, seis, más uno de edición

final. En junio arrancan las semifinales en plena competencia con “PPT”. Diremos que en Viacom están felices con el programa y se planifica a futuro el próximo para 2021, siempre con Paula Chaves al frente, ya que la quieren en exclusiva de Telefé. Les rindió muy

bien y se reveló como buena conductora.



***

En Telefé decidieron que el sábado próximo se pueda ver el especial de la estrella del canal,

Susana, en la versión “30 años de risa juntos”, que iría en la previa de “PH (Podemos hablar)”, de 20.30 a 22. No se pudo pasar orque coincidió con la conferencia de prensa oficial sobre la extensión de cuarentena. Irá entonces con los sketchs más importantes de las décadas que lleva el programa de “Su”, entre ellos, Guillermo Francella, Tini Stoessel, Los Midachi, Flor Peña, Peter Lanzani y Emilio Disi. Los productores están pensando en la forma de incorporar un testimonio de alguno de los famosos que valorice más el programa. Buscan a Guillermo Francella, el actor más popular hoy en el país, después de “El robo del siglo”.



***

Mientras los empresarios teatrales preparan un protocolo en tres fases para comenzar a poder trabajar en las salas, Fátima Florez y su marido, Norberto, le buscan la vuelta para generar divisas. Dicen que tiene que ser en café concert, con distancia de metro y medio

entre las mesas, sin bailarines ni artistas invitados, que sea un espectáculo chico y les funcione. Lo están pensando para armarlo entre agosto y septiembre, y es una

de varias ideas. Por lo demás, la pareja es muy fiel a Lino Patalano, con

lo cual, cuando se pueda volver a Mar del Plata, irán a la misma sala y verán cómo resuelven los límites.

***

Curiosidades del rating: un domingo ganador de Telefé, 7.2 puntos de promedio; El Trece,

4.3; América, 1.7; Canal 9, 1.6; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.3. El análisis de los números indica

que sólo “Bake Off” obtuvo dos dígitos, 12.2, que en El Trece lo máximo fue “Cine Shampoo”, 5.5; en Canal 9, “Implacables”, 2.3; en América, “Antes que mañana”, 2.5; en la TV Pública,

“Automovilismo”, 0.8, y en Net TV, “Periodismo puro”, 0.4. Digamos que el encendido se ve bajo y, por ejemplo, “Avenida Brasil”, repetición, le dio buen rating, 7.0 puntos, a cero costo. Los parámetros hoy no se pueden seguir, tienen una dinámica que cambia en forma constante. Y en lo que va del mes, Telefé va primero con 7.7, seguido por El Trece, 5.3; Canal

9, 2.4 (mantiene el tercer lugar); América, 2.1; la TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.