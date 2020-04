A pesar de haber bajado el perfil mediático, Mariana Nannis está recluida en una casa importante de un amigo ubicada en San Isidro. La ex de Claudio Paul Caniggia en la previa de la cuarentena quería ir a vivir al Faena, razón por la cual Charlotte y Roberto estaban buscando dónde irse. Pero no hubo tiempo. Así que la Nannis, quien se amigó con su hermano Gonzalo, aguarda agazapada el momento de salir a la guerra. Es una tregua forzada, y con escaso efectivo.

***

Habíamos contado que Rita, la perrita bebé de raza vizsla, volvía loca a Susana, no sólo haciendo sus necesidades en el living, mordiendo los sillones y las alfombras; encima, al dormir en la misma cama, quería jugar a horas insólitas. La diva la iba a aguantar hasta poder llevarla a La Mary, en Punta del Este, pero como no hay fecha para la apertura de la frontera con Uruguay, tuvo que mandarla al criadero, para que se la eduquen. No es que la devolvió, la mantendrá ahí hasta que crezca un poquito. Es que es muy cachorra y Su no puede con ella. Una historia de amor en modo pausa.

***

El mejor momento profesional de Cristina Pérez es el actual, cuando lleva 18 años de pareja en el informativo con Rodolfo Barili y lideran el rating diario con “Telefé noticias”. Es también, la conductora oriunda de Tucumán, de las mejor pagas de la televisión argentina, no sólo por ser parte del “staff” fijo de Viacom, sino por sus ingresos de publicidades y de la radio, más los posteos en Instagram. De ahí que la separación del joven empresario textil Yoel Freure no la afectó tanto, ya que quedaron en buenos términos y siguen siendo vecinos en Puerto Madero. La conductora se ocupa más de su familia en Tucumán, en especial de su sobrina Amparo y de su hermano. A la cifra que acumula por mes, que no diremos, hay que descontarle el 35%. El dinero no hace la felicidad (nunca como ahora), pero bien que ayuda.

***

Permanecen en contacto vía web o videollamada el director Rodrigo García Bacha (hijo de García Márquez) y el directoradaptador Alejandro Maci por la serie que produce Disney, “Santa Evita”. García Bacha está en Los Ángeles, donde vive, y ya están hablando de pasar la realización a octubre próximo o bien a enero de 2021. Tienen, y esa es la tarea, que reprogramar con los protagonistas, Natalia Oreiro, Darío Grandinetti, Ernesto Alterio y el líder de “Merlí”, Francesc Orella. El proyecto sigue en pie, y cuenta con la producción, además, de Salma Hayek, de manera que se siguen reescribiendo los guiones con Marcela Guerty. Hoja de ruta.

***

Luego de la confusión que generó su posteo sobre una mujer que había peleado con la policía en plena pandemia, y que no era ella, Julieta Díaz organiza la cuarentena con su ex marido Brent. Entre ambos se dividen los días para compartir con Elena, la pequeña, y tratar de no moverla tanto en estos tiempos. La actriz, quien apoya al actual gobierno, no habla de su soledad tras separarse del humorista gráfi co Tute. Pasa sus horas hablando con amigas, pensando y proyectando a futuro en su exitosa carrera.

***

Tal como anticipamos, la serie realizada en coproducción con Media Pro-Telefé y Flow, “Los Internacionales”, que protagonizan Cecilia Roth y el colombiano Juan Pablo Schuk, está siendo programada, en principio, para el miércoles 20 de mayo. Hay que aclarar que también se verá en Flow, que a estas alturas tiene pocos contenidos nuevos al no poder grabar o terminar, por ejemplo, “El Tigre Verón”. Se realizaron 8 episodios y un especial sobre el making off que suma. Van por ahí.

***

El actor César Bordón, quien tuvo que volverse de Acapulco cuando se pararon las grabaciones de “Luis Miguel, la serie (segunda temporada)”, no tiene fecha aún de continuidad. En la serie interpretaba al representante argentino Hugo López y tenía que estar sólo en cinco episodios. En México lo representa Jorge Mondragón, que maneja a todas las primeras fi guras de allá, y está viendo cómo seguir. Aquí tiene a futuro la película “Sirenas”, también sin saber cuándo podrá rodarse.

***

Van a seguir en Telefé un par de semanas más con “30 años juntos”, y esta noche emitirán la histórica fi cción de Sebastián Ortega cuando estaba bajo el ala de Ideas del Sur, by Marcelo Tinelli, el exitazo “Los Roldán”. Como sucedió con “Muñeca brava”, “Amigos son los amigos” y “Los simuladores”, es sólo el primer episodio. En este casi signifi có el estrellato de Flor de la V y el extraordinario trabajo de Gabriel “Puma” Goity.

***

“Crónica de la tarde”, con Mónica Gutiérrez, continúa en la pantalla. Aún sin contrato, sólo va con un arreglo de palabra entre la conductora y la productora Mandarina. Igual lo está haciendo desde su casa -es mayor de 65- por webcam, y los panelistas en el piso. Todavía en veremos la salida de “Mamushka”, con Mariana Fabbiani, cuya fecha se acercaría a fi nales de mayo, siempre de cara a lo que disponga el gobierno nacional. ¡Ay, qué momento!

***

Muy preocupados están varios jefes de prensa ante la escasez laboral y de pago, dada la situación actual del teatro. La que eligió el director teatralmediático y opinador José María Muscari se las arregla promocionando la obra “Sex” que hacen por instagram con Noelia Marzol, llamando a las actrices de la tercera edad que estuvieron con Muscari y esperando que pueda volverse al trabajo fuerte. Es muy leal con el mediático director.

***

Curiosidades del rating: el martes lo más visto, “Telefé noticias”, 11.6 puntos de promedio; “Telenoche”, 6.4; “Bendita”, 4.7; “Polémica en el bar”, 1.4; “Editando Net TV”, 0.4, y “TV Pública noticias”, 0.3. Segundo en el día, “Huérfanas”, 9.5; “El gran premio de la cocina”, 5.9; “Todas las tardes”, 2.6; “América noticias”, 1.7, y “Quedate en casa”, 0.3. En el prime time, “Juntos podemos lograrlo”, 8.3; “Bienvenidos a bordo”, 8.1; “Intratables”, 2.5; “Mejor de noche”, 2.3, y “Cine argentino”, 0.7. Luego, “30 años juntos”, 5.6; “Las mil y una noches”, 4.9; “Animales sueltos”, 3.0; “Nada personal”, 2.2, y “La promesa”, 1.2. Telefé ganó el día con 8.3 puntos y se alejó de El Trece por 2.8; Canal 9, 3.0; América, 2.4; TV Pública y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.