Susana se fue el jueves a Punta del Este, desesperada por ver a sus perros, y se instaló muy tranquila. Festejará Nochebuena con Mecha, el novio, Lucía y Manuel, con su pareja. Se quedan en el momento más intenso del Este y en Año Nuevo ya estarán los amigos, Teté Coustarot, Daniel Mañas, Pet Figueroa y los que se sumarán. La diva se quedará allá, en principio, disfrutando del año que pasó invicta en el rating, y ya en febrero se irá a Miami. Todavía no tiene nada organizado.

***

Instalado en Mar del Plata y tras haber ordenado que cambien la marquesina en el Radio City, Antonio Gasalla ya ensaya con la escenografía puesta y tiene fecha de estreno junto con Marcelo Polino, Maxi de la Cruz y Lola Rosenthal, entre otros, el 26 de este mes. Su última intervención en lo de Susana fue de onda -cobrará el bolo de actores-, mientras trata de vender -mal momento- uno de sus pisos en Barrio Norte y quedarse con uno solo, el que tiene jardín. El genial actor, quien tiene a Néstor Moyano -ex Susana y ex Mirtha- como asistente de dirección, no mira nada más que lo suyo.

***

Tras el gran año de “Cortá por Lozano”, su conductora, Verónica Lozano, pasa las fiestas en la chacra Yellow de su marido, Corcho Rodríguez, y vuelve. A partir del lunes 6 se emitirá desde un nuevo estudio, más moderno, propiedad de Viacom, con Mauro Szeta, Tamara Petinatto, Costa, Paola Juárez y Nicolás Peralta, e irá al mismo horario en vivo, a las 14.30. No corta, valga la redundancia, durante el verano y se tomará unos días en marzo con su marido y su hija Antonia. Va a competir con el programa de Mónica Gutiérrez. Veremos quién gana.

***

Se le viene un gran año a Julieta Nair Calvo, a quien Adrián Suar eligió como una de las protagonistas de la próxima tira de Pol-ka, “Separadas” ,que saldrá al aire el lunes 20 de enero en el prime time. Y además, será quien asuma al papel de directora en “School of Rock”, la comedia musical que dirigirá Ariel del Mastro en el Ópera en mayo, producida por Adrián y Paul Kirzner (Preludio), la productora Ozono y Mariano Pagani. Ya está el protagonista, que será Migue Granados. Irá en la sala que dejará libre “Hello Dolly”. Una apuesta fuerte.

***

Luego de tantas idas y vueltas, supuestas renuncias y demás cuestiones, Ricardo Canaletti estará en el magazine de policiales junto con Mónica Gutiérrez, por el El Trece. Cuando arranque dicho ciclo, el lunes 6 a las 14.30, el verborrágico periodista estará de vacaciones, por lo cual viajará para dar el puntapié inicial al proyecto y volverá a descansar unos días más. El único que logró trabajo al terminar “El diario de Mariana”, en tanto, hará teatro con su “Impacto. Canaletti”, los domingos de febrero en el coqueto teatro Border de Palermo. A la vez, su productor, Sequeira, le está cerrando un ciclo radial en importante AM. Van por ahí.

*** T

al como anticipó esta sección, Telefé viene con cambios. Este viernes se despide defi nitivamente “Morfi ”, y en su lugar el lunes 30 “Buen Telefé” se estira hasta las 9.30. Y en ese horario ubicarán, en consonancia con el “boom teatral” que se viene en el Gran Rex, las repeticiones de “Casados con hijos” (de lunes a viernes). Y confi rmado el 1ª de enero en horario nocturno la miniserie brasileña “Acoso” (sólo dos semanas). Por otra parte, Lizy Tagliani termina con “El precio justo famosos” el 5 de enero, pero seguirá con “El precio justo” al mediodía. Y, por último, el prime time desde el 13 de enero queda con “El muro infernal”, “Divina comida” y la novela turca “¿Y tú quién eres?”. Un 2020 con mucha competencia.

***

En Mar del Plata arrancaron “Fátima es mágica” en el Roxy, y su productor, Norberto, el marido de Fátima Florez, es optimista. Viven en el hotel Provincial, con entradas desde $500 y un promedio de $1.000. Más allá del disgusto por la foto de “Levanta el telón”, lograron una media de espectadores de 370, lo cual es muy bueno. La acompañan Ariel Tarico, el Mago Emanuel y Fernando Sammartín. A partir de enero van a sumar funciones de martes a domingo. También arrancó con éxito “Mentiras inteligentes”, con Fede Bal, Mica Vázquez, Nora Cárpena y Arnaldo André, en el teatro Lido. Su productor asegura venta de localidades con distintos descuentos, desde el Banco Provincia hasta Plateanet, con un 25%.

***

El suceso de Muscari con “Sex” le permitió mudarse de su departamento de San Telmo a uno en Barrio Norte. Y, bien inteligente, para el reestreno en el Gorriti (el 3 de enero de 2020) el director armó un VIP exclusivo que costará $1.500, con butaca asegurada, una copa de champagne y un cuadro musical a cargo de Felipe Colombo, Magui Bravi y Noelia Marzol, sólo para quienes paguen la entrada más onerosa. El coreógrafo del número erótico musical es Matías Napp, el ahora ex de Flor Vigna. El trabajo ayuda a superar las penas.

***

Ya instalado en Carlos Paz, el elenco de “Atrapados en el museo”, la nueva producción de Dabope, se encuentra ultimando los detalles para debutar con todo en el Teatro del Lago. Pedro Alfonso, Julieta Prandi, Fredy Villarreal, Bicho Gómez, Maca Rinaldi, Rodrigo Noya, Flor Torrente y Mica Viciconte, además, son muy buenos compañeros y disfrutan a pleno de los días previos a una agitada temporada. Tanta buena onda hay que, el domingo por la noche, Flor Torrente y Rodrigo Noya -que vivirán juntos los próximos dos mesesinvitaron a todo el elenco a cenar. Veremos si reina la armonía cuando empiece el ajetreo de las funciones diarias. Ojalá que si.

***

Curiosidades del rating: el domingo lo más visto fue “El precio justo famosos”, 6.9 puntos de promedio, compitió con “Cine shampoo”, 4.4; “La cornisa (entrevista al presidente Alberto Fernández)”, 3.1; “Implacables”, 1.6; “El patrón del mal”, 1.0; y “Sorprendente Argerich”, 0.5. El duelo “La Peña de Morfi ”, 5.1; Mirtha, 4.6; “El Chavo”, 1.2; “Cocineros argentinos”, 1.0; “Secretos verdaderos”, 0.6; “Lo mejor de Pampita”, 0.2. Bien “Modo selfi e”, en la trasnoche, 2.0; “Cuccinare”, 2.1; “Laura”, 1.1; “Cine Canal 7”, 0.5, y “Periodismo puro”, 0.2. El día lo ganó Telefé, 5.8; seguido por El Trece, 3.9; América, 1.5; Canal 9, 1.2; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.