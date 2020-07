Escondida en un campo de la provincia de Buenos Aires se encuentra Mariana Nannis, quien se comunica con su hijo Alex, y muy poco con Charlotte. Hace tiempo que los medios están tratando de ubicar, pero Mariana, muy buena para los negocios, se hace desear. Desde la producción de “Por el mundo. En casa”, que conduce Marley los domingos, no logran que les responda y no pudieron llegar a ofrecerle al voucher con un pasaje a España para que se vuelva a Marbella. Tal vez ahora le interese un poquito más atender el teléfono. Por otra parte diremos que el domingo está confi rmada en la casa de Marley en Don Torcuato, barrio La Colina, Lizy Tagliani, en su primera aparición televisiva luego de padecer el coronavirus.

***

Muchas son las inmobiliarias que quieren comunicarse con Flavio Mendoza, quien pudo vender su departamento en plena pandemia, según declaró. Fue casi un milagro para los profesionales que se dedican a comprar y vender propiedades, y les encantaría que les contara cómo lo hizo. En tanto, diremos que ya le pagó a Betiana Blum casi todo (sólo le quedan $50.000) y le queda el 50% de la deuda con Georgina Barbarossa. Es evidente que al ser parte de “Corte y confección” le mejoró la imagen y le trajo suerte.

***

Para evitar más especulaciones, diremos que en este contexto Lizy Tagliani con “El precio justo” no puede volver a los mediodías de Telefé. Es inviable, ya que no les funcionaba con los invitados por Skype y presenciales no es posible hasta que la situación mejore en lo sanitario. Lizy está en la misma que Santiago del Moro, a quien contrataron con todos los honores para conducir “Trato hecho” y no se pudo armar, aun con la escenografía y el casting en marcha. Nadie quiere arriesgarse frente a la pandemia, con las consecuencias que ya se vieron. Hay que esperar, no es lindo, pero es lo que hay.

***

Con la llegada de “Cantando por un sueño” a la pantalla de El Trece, habrá cambios en el prime time. El éxito de estos meses, “Bienvenidos a bordo” que conduce Guido Kaczka, se va a achicar e irá en principio de 21.30 a 22.35, cuando salga lo nuevo de LaFlia. El conductor-productor del programa, Kaczka, todavía no lo ofi cializó, pero está de acuerdo en acortar un poco y hacerlo más fuerte. Tras el escándalo que era previsible por la foto de Puli Demaría, amiga de Pampita, y su “enemiga” Mariana Brey, veremos qué pasa con Mica Viciconte, rival de Nicole Neumann, quien grabó ayer con Jimena Capristo, Barbie Franco y Facu Mazzei. El programa se impuso con todas las contras que hubo que sortear. Bueno es reconocerlo.

***

Una grande de la industria del espectáculo que resiste: María Valenzuela, ahora dedicada al Instagram promocionando cosas en forma gratuita. No sale, como es de imaginar, sobre todo porque no ha dejado de fumar aun padeciendo EPOC. La actriz está esperanzada en poder hacer la obra “Eva y Victoria” junto a Sabrina Carballo, dirigidas por Manuel González Gil. El dueño de la sala del Astros, Daniel Comba, no tiene problema en tanto se diga cuándo se abre esta cuarentena y pueda ponerse en marcha la promoción previa y demás. Hay que tener una ilusión.

***

Por este asunto sanitario los dos espectáculos que el productor Lino Patalano tenía por España tuvieron que ser reprogramados. En principio el de Les Luthiers, que confi rmó hasta ahora sus presentaciones el 3 y 4 de octubre de este año en Murcia, y en Madrid desde el 21 de octubre hasta fi n de ese mes. Todavía sin fecha cierta le queda “Escenas de la vida conyugal”, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, que en principio está pensado para los primeros meses de 2021. Por su parte el muy querido Lino sigue los avatares de la industria desde su quinta donde se mantiene en cuarentena.

***

Al igual que muchos de sus colegas de “Argentina, tierra de amor y venganza”, Mercedes Funes espera que puedan pasar más capítulos antes que lo levanten. Esto, aunque no funciona, ayuda a que puedan tener ingresos quienes están necesitados. No es su caso, que viene ahorrando dinero hace tiempo, y su marido Cecilio Flematti tiene su programa en radio y “Que vuelvan los potreros” en la TV Pública. Flematti es coproductor en ambos ciclos, de manera que entiende bien de negocios. Acerca del futuro de “Mecha”, gran actriz, tras el escándalo en Pol-ka, aún no resuelto del todo, nadie sabe de qué va el 2021 en cuanto a la segunda parte de “ATAV”.

***

Los nuevos negocios crecidos por la pandemia ya están en la mira. Por caso, los infl uencers que cobran por posteos a las empresas de acuerdo a la cantidad de seguidores, muchos con factura, otros/ otras en negro. Como es de imaginar, aquí nada es libre de impuestos, razón por la cual algunos se quejan como Sofi Morandi, una de las que más factura. También en los espectáculos por streaming, esos se pagan con tarjeta y en blanco, pero la plataforma cobra un porcentaje, que varía: hay quien llega al 30% del valor de la entrada. También Martín Bossi, producido por Corbo, que cobra por Tickethoy, en el que aclara que el show “Clandestino” “sólo se podrá ver en un dispositivo por usuario”. Y falta averiguar cómo harán con la Asociación de Actores.

***

La actriz Dolores Fonzi cumple años el próximo martes 19, pero no va festejarlo porque “odio hacerlo por Zoom”. Acompañada por su pareja, el director Santiago Mitre, con quien hizo “La patota” y “La cordillera”, pasa la cuarentena con sus hijos Lázaro y Libertad, quienes también pasan tiempo con su papá, la estrella Gael García Bernal, que se ve que ahora está en Buenos Aires. De cara a “Puerta 7”, de Netfl ix, se pospuso para 2021, se supone enero.

***

Curiosidades del rating: un domingo feliz para El Trece, que ganó el día por una décima, 6.4 puntos de promedio, contra 6.3 de Telefé, y tuvo lo más visto con “PPT” (Lanata), 11.4. Compitió con Marley, 9.2; “Livin in América”, 2.3; “Todo puede pasar”, 2.2; “Vivo para vos”, 2.1; “Lo mejor de editando tele”, 0.5, y “El festival del bien”, 0.1. Le fue muy bien a Juana Viale, 8.0, venció a “La peña de Morfi ”, 4,7, que también perdió con “El Zorro”, 6.8. La mayor audiencia en Canal 9, “Implacables”, 2.4; en América, “Antes de mañana”, 2.6; en TV Pública, “Automovilismo”, 1.0, y en Net TV, “Lo mejor de como todo”, 0.5. Los números de audiencia muestran que el total del cable pago (deportes y noticias incluidos) fue de 25.9 puntos y el de la TV abierta, 17.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.