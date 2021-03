Encantadísimo quedó Diego Latorre con su debut actoral. El ex futbolista grabó una participación en “Los protectores”, serie de Disney protagonizada por el famoso colombiano Andrés Parra (“El patrón del mal”), Adrián Suar y Gustavo Bermúdez. Gambetita trabajó al lado de todas estas estrellas durante una jornada nada menos que en La Boca, y luego de rodar se quedó un buen rato charlando con ellos. Las grabaciones se extenderán hasta fines de este mes, a la espera de poder estrenarla en la plataforma Disney Plus este año. Se mueve la industria audiovisual local, y lo celebramos.

***

En una entrevista con el colega Pablo Montagna, Nicole Neumann reveló que desde hace tiempo le ofrecen iniciar una carrera en la política. Hasta el momento no aceptó sumarse a ningún partido. Recordemos que, anteriormente, la conductora ya había sido tentada para ser diputada. En 2019 contó en “Nosotros a la mañana” que la convocaron de dos partidos políticos. “Por ahora la política no es algo que me atraiga; estoy investigando igual, veré más adelante”.

***

Lali Espósito, una artista que no descansa. La actriz y cantante continúa promocionando su nuevo protagónico en “Sky rojo”, que se estrena el próximo 19 de marzo a nivel mundial en Netfl ix. Cabe destacar que la joven se ganó el cariño de la productora española, Vancouver Media, de Álex Pina, creador de “La casa de papel” por su compromiso y au trabajo en la fi cción. La escuela que le brindó Cris Morena, sin dudas, tiene mucho que ver en su crecimiento profesional. ¡Felicitaciones!

***

Los buenos momentos pasan, los regulares y malos, también; lo cierto es que un conductor que trabaja en dos programas en la misma emisora tendría las horas contadas en el aire, ya que existieron diversas quejas de colegas mujeres que no lo dejaron bien parado. Esta sección tira algo de todo lo que sabe, pero,llegado el momento, ampliará.

***

Aunque lo negó en su momento, Luciana Salazar confi rmó que se reencontró con Martín Redrado en Estados Unidos. La modelo abrió su corazón en su cuenta de Instagram y respondió preguntas de sus seguidores, varias de ellas referidas a su vínculo con el economista. La mediática aseguró que Martín cometió errores que no quiere volver a repetir y que, sin dudas, se dieron una oportunidad. Ante el Covid-19 positivo de ambos, contó que sucedió porque tuvieron contacto estrecho, dando a entender que tuvieron relaciones sexuales. Otra oportunidad más y van.

***

Feliz y radiante está Paz Cornú, tras saber que sus mellizos serán una nena y un nene. A sus 44 años, la diseñadora, casada con el empresario Diego Orden, espera ansiosa la llegada de sus hijos. En sus redes sociales suele mostrar su rutina de gimnasia y su alimentación saludable. Además, comparte con sus seguidores cómo va quedando la habitación de sus bebés, con cunas y sillones de importantes marcas con las cuales realizó canje. Paz ya es madre de Ítalo y Milan, frutos de su ex relación con Jorge Basile, quienes tienen 6 y 4 años de edad.

***

Flor de la V cumplió 46 años ayer y recibió cariñosos saludos en las redes sociales, entre otros, de Inés Estévez y Mariana Genesio, la actriz trans que trabajó codo a codo con Facundo Arana en “Pequeña Victoria”, quien le dedicó hermosas palabras: “Feliz cumple a la que nos ayudó a derribar muros de prejuicios a puro carisma y glamour. La que nos abrió las puertas a todas las trans que veníamos buscando un lugar en la sociedad”. Buena onda.

***

Nicolás Occhiato y Flor Vigna comparten sus románticos momentos en las redes, los de ahora y otros anteriores, cuando ninguno de los dos era ta conocido y soñaban con ocupar un lugar en el medio. El tiempo transcurrió; sin embargo, el amor que los une, lejos de apagarse, crece y los tortolitos estarían dispuestos a buscar el primer hijo. Ella tiene más tiempo desde que decidió no volver al teatro con Nico Vázquez en “Una semana nada más”, que fuera un éxito antes de la pandemia. Prioridades.

***

Hacer radio en estos tiempos de nuevas multiplataformas y enorme competencia -lo que se suma a la escasez de publicidadeses, sin dudas, una patriada. Por eso hay que destacar a los que siguen haciéndolo “como antes”, un micrófono, un conductor intimista y tiempo para charlar y refl exionar sobre las cosas de la vida. “Crónicas de un bohemio prolijo” está a punto de cumplir 900 emisiones al aire de manera ininterrumpida. El programa que conduce Ricardo Sánchez Barcia los sábados y domingos en el horario de 0 a 2 de la madrugada por AM 990 (ex Splendid) mantiene el encanto de las charlas nocturnas sin estridencias ni apuros. Desde acá, nuestras felicitaciones.

***

Si bien la Justicia se está ocupando de su denuncia, Marisol Doyle, que acusó formalmente de abuso sexual a Cristian Pavón, jugador de Boca Juniors, está muy enojada con el Colectivo de Actrices, ya que asegura que no la apoyó ni la ayudó a difundir su caso. Además, reveló que su colega Laura Azcurra, referente del Colectivo, le “ clavó el visto varias veces” y sólo al insistir “le pasó un contacto” para que la ayudara a difundir el tema, pero nunca más le contestó. Doyle está decepcionada, y no es para menos.

***

Hay gente que nace con suerte y sin necesidad de trabajar. Intentando liberarnos de la envidia, contamos que Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, a la que casi no vemos en los medios dado que cultiva el perfi l bajo, es dueña de una impresionante casa en Punta del Este, regalo de su generosa abuela. La propiedad, valuada en un millón de dólares, está ubicada en el paquete barrio de San Ignacio, donde casi todos los famosos con dinero tienen sus casas de veraneo. Enorme amor el de la diva para con su nieta, ya que, apenas concretó la venta de La Tertulia, le aseguró a la joven un hermoso refugio.

***

Curiosidades del rating: el lunes 1 de marzo, Telefé obtuvo 8.7 puntos de promedio; El Trece cosechó 5.8; Canal 9 logró 2.3, mientras que América, 1.8. Por su parte, la TV Pública marcó 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media. Los diez programas más vistos fueron: “MasterChef Celebrity 2, 17.6; “Minuto para ganar”, 12.1; “Staff de noticias”, 9.8; “Bienvenidos a bordo”, 8.1; “El gran premio de la cocina”, 6; “Bendita”, 4.2; “Telenueve al mediodía”, 2.6; “Los Mammones”, 3; “Intratables”, 2.2; “Cocineros argentinos”, 1.1.