A poco de entrar en las semifi nales, el domingo en la undécima gala de eliminación de “MasterChef Celebrity” habrá sorpresa. Los que lucirán el delantal negro son Alex Caniggia, Gastón Dalmau, Carmen Barbieri, Juanse y La Chepi. De los concursantes que mencionamos ya hay varios que han quedado en el camino y no llegarán a la fi nal. Este domingo se les complica el menú con el juego de las cajas, entre utensilios y elementos que tendrán que usar sí o sí en un plato libre, pero con imaginación. El conductor Santiago del moro ofi ciará medio de verdugo al avisarles que nada estará terminado hasta abrir una tercera y letal caja misteriosa.

***

Iván de Pineda, quien le da mucho rédito a Telefé con “Pasapalabra” y el “Especial famosos”, comienza a grabar la cuarta temporada de “Un pequeño gran viaje en 48 horas”. Warner Media y Viacom CBS producirán este formato que lo llevará a visitar doce provincias argentinas, revelando sus secretos, cultura y opciones de placer, todo además con el menor costo económico. La hoja de ruta del ciclo arranca en Telefé y luego irá en múltiples pantallas: TNT, TNT Series, TBS y la plataforma Pluto TV. Cada episodio tendrá una duración de 25 minutos y podrían verse en agosto. La producción también invitará a algunos famosos/as a acompañar a Iván en esta travesía que incluirá Mendoza, Tierra del Fuego, Córdoba y Tucumán. Seguro ayudará mucho al turismo interno, que buena falta nos hace.

***

El regreso de Marcelo Tinelli la pantalla de El Trece, con “ShowMatch. La Academia” tendrá modificaciones en virtud de la pandemia y las restricciones de movilidad horaria en provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el megaestudio Don Torcuato. Saldrá al aire a las 21, y antes de salir tendrá que tener a todos los participantes hisopados, más los técnicos y la gente del estudio. Esa es una de las razones por las que no podría estar en vivo todo el tiempo (van a tener que grabar). Se mantiene la apertura fílmica, le sumarán canto y baile (tango con Pampita, Juanita Tinelli y el ballet), más el juego de Susana y Marcelo, en tanto el martes abre la pista con “cubo al cuadrado” (¿Cachete Sierra?) y el viernes todos los humoristas caracterizados como políticos con las máscaras de Andrés Parrilla y los delantales de “PolitiChef”.

***

Tal como anticipó esta sección, ya están grabadas en México las temporadas 3 y 4 de “Luis Miguel, la serie”, ambas con pocos capítulos (8) cada una. De los argentinos que participaron César Bordón (Hugo López) terminó en el quinto episodio igual que Luz Cipriota (Lucía Miranda). Quedaron el rosarino Juan Ignacio Cané (José Pérez, el uruguayo), Macarena Achaga (Michelle Salas) y César Santa Ana (Alex McCluskey, hermano de Donald). Y quien pegó fuerte en ese mercado es Cane, quien se toma un descanso en Playa del Carmen y ya están contratando para otra serie en plataforma, en un coprotagónico dentro de una serie que se grabaría en la Argentina. El actor pudo ahorrar, ya que México sólo le retiene el 10% para el fisco mexicano.

***

Este fi n de semana termina de rodar Córdoba Guillermo Francella con Marcos Carnevale la película para Netfl ix Granizo”. La idea es que los últimos días de mes arranque la preprodución en Buenos Aires, en una locación ya alquilada, y con los permisos de CABA correspondientes para grabar, de noche y también en la calle, la serie “El encargado”. La dupla de Mariano Cohn y Gastón Duprat viene hace tiempo, desde que hicieran el acuerdo con Disney para grabarla. Los contratos van a correr a partir del 15 de junio; mientras, completan el elenco -como dijimos Gabriel “Puma” Goity es el coprotagonista, quien volverá de México- y van Moro Angheleri, Gastón Cocchiarale y probablemente la hija de Francella, Johana.

***

Con radicación en Miami -y ya vacunadojunto con su mujer, Cecilia, y su hijo, al director Juan José Campanella no le falta trabajo y fue contratado por Amazon para dirigir y producir los dos primeros episodios de la serie “Años luz”. Lo interesante es que dos actrices argentinas, Julieta Zylberberg y Rocío Hernández, tendrán papeles importantes, interpretando Julieta a Stella, madre soltera que vive en la Argentina rural, tratando de criar a su hija adolescente, que es Rocío, en su personaje, Toni. Todo indica que van a comenzar a fi lmar a fi n de 2021 con elenco descomunal: Adam Bartley, Chai Hansen (“New Legends Of Monkey” ), Kiah McKirnan (“Mare of Easttown”), Sissy Spacek y JK Simmons. Talento for export. Bien por The Remake.

***

Mañana en el estudio de Machado, Nacha Guevara va a empezar a trabajar con el fotógrafo los retratos para la gráfi ca del show, que, sin fecha cierta aún, sería septiembre en teatro Ópera. La gran artista quiere armar todo hasta el mínimo detalle, porque no se trata de un recital, sino de un espectáculo con lo mejor de todas comedias musicales. producen Ángel Malher y Leo Cifelli, y seguro la estarán acompañando en el estudio. No se van a quedar, obvio, Nacha es meticulosa con el trabajo.

***

Tras superar el Covid y la pérdida de su papá, a la diseñadora Verónica de la Canal -quien ayer cumplió años- se la verá esta tarde en “Corte y confección”. luego de la salida propia decisión de Barbie Vélez, quien le dejó el lugar a Valeria Archimó, en tanto vuelven Benito Fernández Fabián Zita al jurado, luego del aislamiento. Y con adiós de Santiago Artemis, César Juricih y Fabián Paz. En esta etapa del reality de Andrea Politti, el lunes ya se achica a una hora (y habrá que ver con cuántos cortes publicitarios), a las 16.30. La producción de LaFlia está preocupada porque es un programa al que desarrollarlo lleva más de 60 minutos. La decisión es de los jerarcas de El Trece, no hay discusión posible.

***

Curiosidades del rating: el prime time del miércoles dejó a Telefé primero, 15.5 puntos de promedio, El Trece, 7.1; Canal 9, 2.8; América, 1.6; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.3. Los tres programas más vistos de cada canal “MasterChef Celebrity”, 19.4; “Doctor Milagro, 15.5, y “Fuerza de mujer”, 12.5. En El Trece “Bienvenidos a bordo”, 8.2; “Telenoche”, 7.6, y “100 argentinos dicen”, 7.4; América tuvo a “Intrusos”, 2.6; “Fantino a la tarde”, y “Los Mammones”, 2.4; Canal 9, “Bendita”, 4.1; “al mediodía”, 4.0, Tele 9 Central”, 3.6. TV Pública Quien sabe más de Argentina” y “Cocineros argentinos”, 0.9, y “Todos estamos conectados”, 0.5. Por último Net “Editando tele”, Como todo”, 0.6, online”, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.