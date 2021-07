Con los cambios en El Trece, Guido Kaczka está expectante por “Los 8 escalones del millón”, pero también por la marcha de “Bienvenidos a bordo” en su única edición de las 18.30. Esperarán esta semana para sacar conclusiones. Y en el programa de hoy Guido tiene “a bordo” a Lisa Vera (Bandana), Rodrigo Noya y el Turco García, además de los fi jos, Hernán Drago, Rodrigo Vagoneta y El Carpintero, a quien nadie le cree su “romance” con Kate Rodríguez, y aseguran que fue “chamuyo” de ambas partes. El chico seguiría enamorado de Natalia.

* * *

Mientras planifica a futuro -si se puede- volver con su programa “Por el mundo”, Marley sigue al frente de “La Voz Argentina” y grabando la última semana de “Marley & Mirko” para la Paramount Plus. El finde lo compartió con Flor Peña con un asado en la casa de la actriz en Nordelta para festejar el Día del Amigo y que jugaran Mirko y el más chico de Peña, Felipe. Los amigos estuvieron charlando sobre las vacaciones con los chicos, en especial Flor que tiene tres cargo y le llevó trabajo. Por otra parte, diremos que hoy Florencia recibe a Germán Martitegui, primera vez que visita ese estudio para hablar de “Manos arriba chef”.

* * *

Impresiona ver la cantidad de tickets vendidos en República Dominicana para el show de “Los Montaner” que incluye a Ricardo, Mau, Ricky, Evaluna y Camilo. Es el más vendido para el sábado próximo por más que irá también por streaming. Camilo estuvo en Alicante, en la Plaza de Toros, agotando el sábado pasado las localidades a un costo de casi 50 euros. De hecho, Camilo vuelve a partir del 24 de agosto a España, solo, sin la familia Montaner, y hará shows en distintas ciudades llegando a las Islas Canarias. En tanto, aquí arrancan mañana “las batallas” en “La Voz Argentina” y se verá a Nicki Nicole, una de las cocoachs más apreciadas.

* * *

No tiene fecha cierta de regreso a “ShowMatch. La Academia” Carolina “Pampita” Ardohain, a quien Denise Dumas comenzó a reemplazar en el Net TV en “Pampita online” y Guillermina Valdés en “La Academia”. El fenómeno Pampita es una suerte de Kim Kardashian local, con más de 6 millones de seguidores en Instagram, que no se traducen en televisión, donde su audiencia es un promedio de 0.2 o 0.3. La jurado, conductora, modelo, influencer tiene además un contrato millonario con Paramount Plus para su programa “Siendo Pampita”, contrato que estudió junto a su marido legal y técnico Roberto García Moritán. Nadie llegó tan alto.

* * *

Bajo la producción de Telemundo, Sebastián Ortega ya trabaja sobre la nueva tira que se va a emitir en América latina, “Gigoló”, escrita por Silvina Fredjkes. Tal como dijimos, el acento de los actores y actrices argentinos debe ser neutro, de modo que los ya confi rmados vía casting, que hasta ahora son Eugenia Tobal, Graciela Tenembaun y Manuela Pal, toman lecciones con Ana Carolina (ex de Maxi Guione). La producción de Marcos Santana viene retrasada en virtud de la logística que implica todo el papeleo por el Covid con los actores mexicanos, los permisos de las locaciones y demás. Se va a grabar en CABA y en zona norte, pero no más de 30 kilómetros de la ciudad.

* * *

Tras emocionar a todes con el recuerdo de su gran amiga Flopy, Lizy Tagliani se prepara con dos nuevos desafíos. Le va muy bien con “Trato hecho” y en radio junto a Andy Kusnetzoff con “Perros de la calle”, pero desde la semana próxima tiene que ensayar “Los bonobos”. Con dirección de Alberto Negrín y Chame Buendía, vuelve al Lola Membrives el 12 de agosto. El elenco tiene a Campi, Peto Menahem, Osqui Guzmán, Manuela Pal y Anita Gutiérrez. Y el otro desafío es ver los días y horarios para encontrarse con su novio Leo, quien vive en Barrio Norte, y ella en Hudson, de manera que se les complica con tantas idas y vueltas. Exitosa Lizy Tagliani, pero tiene precio alto.

* * *

A diez días del estreno de “Art” con Pablo Echarri, Mike Amigorena y Fernán Mirás, dirigidos por Ricardo Darín y Germán Palacios, están ya con las pasadas generales en el MultiTabarís para amigos y gente de teatro. Diremos que fue Germán Palacios quien estuvo más al frente de los ensayos, ya que Darín se tuvo que ocupar de otros temas, entre ellos la película “1985” que ya está rodando con Santiago Mitre. Los derechos de esta pieza de Jazmina Reza los logró Nazarena Bredeston porque ya estaban vencidos, y a partir de ahí Carlos Rottemberg, quien le tiene mucha fe, le dio el ok. Dicen que Amigorena sorprende mucho.

* * *

Tal como primició esta sección, Mariana Genesio Peña está en vísperas de grabar con Lali Espósito la serie de Tamara Tenenbaun “El fi n del amor”, con Erika Halvorsen a cargo. Vale recordar que Mariana fue parte de “Pequeñas Victorias” en las dos temporadas, y en la primera que se dio por Telefé Halvorsen tuvo mucho que ver. Ya con la intervención de Amazon y coproducción de Viacom, se anuncia que en agosto se van a emitir los episodios de la nueva temporada dirigida por Juan Taratuto, además de sus guiones y los de Matías Scartascini, Mara Pescio y Victoria Galardi. Esta segunda parte de la historia, protagonizada por Julieta Díaz, Natalie Pérez, Mariana Genesio, junto a Facundo Arana, Alan Sabbagh Juan Leyrado, Miriam Odorico, Lola Loyacono y Joaquín Rescigno, retoma con el inicio escolar de Victoria (Lola Loyacono) a sus cinco años de edad.

* * *

En términos generales hay un subidón de expectativa en la cartelera porteña porque la gente responde. Dos éxitos garantizados son “Una semana nada más “ y “Dos locas de remate”. Y a Beto Brandoni le va bastante bien con “El acompañamiento” en el Multiteatro. Tras haber superado el Covid sigue adelante junto a David Di Napoli. El actor, de 81 años, tiene una sola dosis de la Sputnik, razón por la cual, más allá de sus rasgos de carácter, diremos que está ansioso. Además, a fi n de año fi lmará con Duprat y Cohn una miniserie de cinco capítulos, “Nada”, que irá a la plataforma de Star Plus.

* * *

Curiosidades del rating: el domingo lo ganó Telefé, 8.7 puntos de promedio; El Trece, 5.3; Canal 9 y TV Pública, 1.2; América, 1.1, y Net TV, 0.3. Lo más visto: “La Voz Argentina”, 18.9; “PPT” (Lanata), 8.4; “Policías en acción”, 4.7; “Juegos Olímpicos de Tokio”, 2.1; “Debo decir”, 1.7; “De mil humores”, 0.6, y “Editando tele”, 0.1. En el versus, “Trato hecho”, 12.4; “100 argentinos dicen” (famosos), 8.1; “Vivo para vos”, 1.7, y “Prokaces”, 0.3. Antes, “La Peña de Morfi ”, 5.8, y Juanita Viale, 5.1. Más allá de la medianoche, “La Voz del embajador”, 10.9; “Pasión por el fútbol”, 2.4; “El show del fútbol”, 0.5, y Jaime Bayly, 0.2. El especial de “Doctor Milagro, el adelanto”, ganador en su horario con 8.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.