Se viene la eliminación, se va uno/a. Esta noche con el desafío “EEUU”, ¿quién se irá? ¿Candela, Georgina, Sol, Gastón o la Gunda? Ya zafa Sol Pérez, que va directo al balcón por la estrella, sólo son 4 (habían comenzado en 16) en competencia. Esta vez el jurado infernal va con “comida chatarra” típica, de 3 clásicas hamburguesas que pueden ir con papas fritas y aros de cebolla. La velocidad va a ir en aumento ya que quien cocine la peor hamburguesa va de salida urgente. Y el domingo es el último domingo de hundido/a, aunque no termina ahí. Contaremos que cuando se grabó la final de “MasterChef Celebrity”, en rigor, dos finales, Flavia Palmiero y Mariano Dalla Libera estaban en Miami, paseando además de vacunarse contra el Covid. O sea, no pudieron vibrar el reñido duelo de los dos finalistas desde el balcón. Pero de buena onda, no como Alex Caniggia, quien podría saltar a otro reality.

***

A pesar de que hay una cantante popular, muy famosa, que no quiere vacunarse y de hecho no lo hizo aún pasando largo los 60, igual que una actriz también sesentona que le huye, Fátima Florez está desesperada por viajar a Miami y vacunarse. La actriz-imitadora no puede inscribirse por edad en CABA, y ante la alta exposición por su trabajo en “Politichef” y en las entradas esporádicas con personajes como el de Mariana Nannis en “La Academia”, es lógico. Con su marido Norberto están hablando con la producción para que les dejen libres unos días y puedan viajar. Y hay que agregar que la quieren en Miami para trabajar en teatros de la colonia argentina local en el balneario yanqui.

***

Todo el mundo lo felicita por haberse dejado las canas a Adrián Suar, quien en la publicidad de la pastilla mágica aparece en sus dos versiones del tiempo, y le queda muy bien. El actor-productorempresario y fundador de Pol-ka se dedica desde el mes de marzo -en que su ex Griselda Siciliani viajó a México a rodar “Limbo” con el director Alejandro González Iñárritu (ganador del Oscar)- a cuidar de su hija Margarita. De hecho comparte el cuidado con las hermanas y los papás de Griselda. Le organizó un festejo con video para su cumple número 9 el 15 de este mes, con videollamada incluida de su mamá, Gri. Ante la pregunta de la chiquita, “¿cuándo volvés?”, la Siciliani contó que ya está más cerca el regreso, en julio.

***

Mientras el viernes no saldrá “ShowMatch” por el partido de Argentina- Uruguay en la Copa América, “Politichef” quedará para la semana próxima. Junto con los cambios en el jurado, ya fue confi rmada por Marcelo Tinelli Guillermina Valdés en el “pool dance” (baile del caño). Y están viendo a Nacha Guevara, quien no tendría muy buena onda con Piquín. Dicho esto, la noche de hoy tiene a Charlotte Caniggia, Julieta Nair Calvo, Viviana Saccone y la revelación, Mariana Genesio Peña (soltera aún). Bailará el shuffle con “Eye of the Tiger”, un clásico del grupo Survivor de 1982 (remixado), junto a Rodrigo Vallejos.

***

Tal como se anunció en Warner Media/HBO, comienza la grabación de la serie “El jardín de bronce”, tercera temporada, producido por Kapow, por más que las dos anteriores las hizo Pol-ka. Más allá del plantel recurrente -Joaquín Furriel, Maite Lanata, Jazmín Stuart-, se está terminando de armar el elenco que incluiría, si cierran, a Pepe Soriano y Juan Leyrado. Con dirección de Hernán Goldfrid, director de “Tesis sobre un homicidio”, “Música en espera” y las dos anteriores de “El jardín de bronce”.

***

Luego de pasarse unos días, fríos pero frente al mar de Cariló, Candela Vetrano, quien se fue con amigos y su novio el actor Andrés, regresó a Capital. Para muchos de sus seguidores era la candidata perfecta para ganar “MasterChef”, en tanto volvió para formar parte del gran concurso “Pasapalabra famosos” que conduce -y muy bien- Iván de Pineda. No se anima al rosco que enfrentan Toti Pasman y Walter Queijeiro, y va en el pelotón con Gladys la Bomba Tucumana, Chino Leunis, y Natalia Pastorutti. El sábado, en la previa de Andy Kusnetzoff.

***

Hasta tanto comience la movida de prensa por “La casa de papel 5”, cuyos eventos a nivel global realizan Fever y Netfl ix, Úrsula Corberó (Tokio para los fans) está de vacaciones en forma ofi cial con su pareja Chino Darín. En las orillas del mar Mediterráneo, unos días en la isla de Menorca y luego seguirán. El primogénito de Ricardo Darín, en España tiene mucha más inserción en el ámbito publicitario, al punto que una empresa alemana de autos lo tiene contratado para que sea su cara visible. Por ahora disfrutan del amor en verano y en Menorca. Guau.

***

Maradona hizo famoso el tema de registrar marcas en la Argentina. Avivó “giles”, como suele decirse. Interesante quienes quisieron registrar como marcas las vacunas contra el Covid desde que se crearon. Así, HLB Pharma Group SA, una compañía de San Isidro, presentó bajo actas Nº 3.984.500, 3.984.502 y 3.984.515 solicitudes de registro de la marca “Sputnik V” en la clase 5 (productos farmacéuticos) y en las clases 32 y 33 (bebidas con y sin alcohol ). Cuando fueron publicadas en el Boletín de Marcas, vinieron las oposiciones de Limited Liability Company RDIF Asset Management, la compañía que tiene los derechos sobre la vacuna Sputnik V. Es la legítima propietaria de las marcas y los nombres asociados con esa vacuna, divulgada mucho antes de la presentación en la Argentina por HLB Pharma. Para sostener y apoyar esos fundamentos, el 23 de Marzo de 2021 Limited Liability Company RDIF Asset Management presentó en la Argentina sus propias solicitudes de registro de la marca “Sputnik V” en varias clases. Ahora quedará por verse cómo termina esta nueva guerra y a qué compañías el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial concede el registro de la Sputnik V en la Argentina.

***

Curiosidades del rating: le está dando buenos resultados a la TV Pública la Copa América: el partido de Argentina-Chile, 17.6 puntos de promedio, y habría que sumar los del cable. Quedó tercero el lunes detrás de “MasterChef Celebrity”, 22.6, y “Doctor Milagro”, 18.6. En El Trece la mayor audiencia “ShowMatch. La Academia”, 9.8, y “Telenoche”, 8.2, mientras el debut de “El club de las divorciadas” (fl ojito), 5.9, perdedor frente a “Fuerza de mujer”, 11.6. El fútbol sumó “El show de la copa”, 6.4, benefi ció a “Quién sabe más de Argentina?”, 2.8, afectó a “Polémica en el bar”, 1.0; Bendita”, 3.6; “Los Mammones”, 3.0, y a “Pasapalabra”, 5.9, y “ Bienvenidos a bordo”, 4.1. Ganó Telefé, 11.2; El Trece, 6.3; TV Pública, 5.0; Canal 9, 2.3; América, 2.1, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.