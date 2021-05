Hasta el momento, no hay ningún problema entre la productora Boxfish y Alex Caniggia, quien no grabó el miércoles pasado, seguro del pasaje de salida del reality. De cualquier forma tienen tres semanas grabadas con El Emperador, y además comienzan las semifinales en “MasterChef Celebrity 2”. Esta noche compiten 8, Claudia (favorita), Juanse, Alex, María, Sol, Georgina y Candela (favorita) y el octavo es Gastón Dalmau, quien no estuvo por temas de salud. Ya con la salida de La Chepi, todo se acelera y van por estrellas, se terminaron las medallas. Los 8 tendrán que cocinar todos los días y el mejor plato gana una estrellita. Sólo un cocinero por semana zafará de la gala de eliminación. Viene bravo el desafío con productos caros (igual que en la realidad) y abundancia de yogur para cocinar. Santiago y el trío infernal del jurado recorren las mesadas haciéndoles la vida imposible.

***

Mientras Viviana Saccone ya debutó en “La Academia. ShowMatch” con el ritmo cubo al cuadrado, ensaya para el próximo que es el de imitaciones. La actriz es muy buena en eso, famosa entre sus amigos cuando imita a famosos/famosas. Por otra parte, diremos que su ex marido, el director de cine Federico Palazzo, se quedó unos días con las dos chicas, Alegra y Serena, una vez que terminó de filmar la primera película trans argentina “Yo nena, yo princesa”, basada en el libro de Gabriela Mansilla. Gran elenco, entre ellos Juan Palomino y Eleonora Wexler. Y hace su debut Valentino Vena, hijo del actor Fabián Vena y Paula Morales.

***

Los fans de Karina la Princesita van a estar felices de verla esta noche en “La Academia. ShowMatch” con el ritmo “Cubo al cuadrado” junto a Rafa Muñoz bailando un tema de Rihanna. El punto aquí es el jurado, ya que no habría tan buena onda entre Karina y Jimena Barón que, sabemos, tiene su carácter. Ingresa Cucho Parisi (“El osito de peluche de Taiwán”) y Melody Luz haciendo a Michael Jackson. Además de la muy esperada Ángela Leiva y Jonhy Lazarte y Cande Ruggeri. En el medio irán calentando el programa “Politichef” que va a salir el viernes y para el cual ya grabó Fátima como Cristina. Fredy Villarreal como Alberto, Juampi Gonzalez hará a Diego Santilli, y el aclamado Martín Bilik interpretará a Larreta. Una noche con picante y pimentón.

***

Por tercera vez Carina Zampini se tuvo que hisopar, tanto ella como su hijo Manuel, ante el positivo de Mariano Asta en “El gran premio de la cocina”. Vale decir que la Zampini y Manuel ya pasaron por el Covid pero no les dejó defensas, y ahora se mantienen aislados hasta tanto les den los resultados. Si les da negativo volverían a grabar esta tarde en El Trece, la temporada doce, pero lo sabrán en el último minuto. Sumaron como figuras a Ronnie Arias y Adabel Guerrero. Veremos si todo lo que se dijo de Ronnie les suma medio punto de audiencia. Aunque nadie lo cree. Ni la productora Boxfish.

***

Hay varios famosos en el ámbito local (y algunos en el resto del mundo) que tienen marcas registradas a su nombre en algunas o en varias clases. Entre los que han registrado sus nombres o sus seudónimos como marcas figuran Marcelo Tinelli, Susana Giménez, Adrián Suar, Araceli González, Juana Viale, Jorge Rial, Valeria Mazza, Valeria Lynch, Mariana Arias y Lionel Messi. Es curioso notar que cuando alguna celebridad se ve involucrada en un juicio de divorcio o luego de fallecer, sus ex parejas o sus herederos suelen disputarse todo el patrimonio. Y muchos no reparan en que alguno de los cónyuges puede ser titular de marcas registradas, y que estas a veces tienen un considerable o potencial valor que puede llegar a ser mayor que el de algún inmueble que esté en disputa. Eso sucede con el caso de Diego Armando Maradona, en que sigue la guerra por sus marcas entre herederos y Morla.

***

Tal como anticipamos se está terminando de grabar “El marginal 4” en el construido penal “Puente Viejo”, en Boedo. Con el tema de las restricciones, a Rodolfo “Tano” Ranni le levantaron la función y posterior homenaje en Lobos, de modo que estará disponible a partir del miércoles. No se graba lunes ni martes. Es la última escena del Tano y con ella concluye la cuarta temporada. Enseguida arranca la quinta de “El marginal” con el mismo elenco original: Minujín, Furtado, Rissi, Romano, Martina Gusmán, quien dejó todo grabado antes de instalarse en Barcelona, y se sumará Rita Cortese como una jueza implacable que quiere terminar con la corrupción. Los libros los escriben Quesada-Ciancio y Marina. Recordar que empezó con Guillermo Salmerón, que ahora está escribiendo la segunda de Maradona.

***

Hoy, aun siendo feriado, Luis Brandoni viaja rumbo a Saladillo para sumarse a la filmación de la película “Humo bajo el agua” que dirige Julio Midú. Están rodando desde hace dos semanas Mariano Martínez y Rodrigo Guirao Díaz, también con la participación de Norma Argentina. Es una película chiquita y le queda un mes más de trabajo. La locación donde viven es fantástica y ayuda a llevarla mejor dentro de la burbuja de protección del Covid. A Mariano Martínez lo esperan para una comedia francesa para cuando se abran las salas, con dirección de Marcos Carnevale.

***

Confirmado lo anticipado, los Premios Platino se van a realizar en Madrid, presenciales, y viajarán todos aquellos que tengan la vacunación completa (2 dosis). La gala se realizará el 3 de octubre en el Ifema con todos los protocolos sanitarios. Estarán los argentinos Miguel Ángel Solá, Diego Peretti, Natalie Pérez, Valeria Lorca, Valeria Bertuccelli, Dolores Fonzi, entre otros nominados, y las estrellas españolas Javier Cámara por “Sentimental”, Mario Casas, y en mejor creador de serie Aitor Gabilondo por “Patria” y “La casa de papel”. En cuanto a los Premios Platino a las Iberseries, irá desde el 27 de septiembre al 1º de octubre. Como en cada edición, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, a cargo.

***

Curiosidades del rating: gran performance de Iván de Pineda en “Pasapalabra famosos”, 10.3 puntos de promedio, y ayudó a “PH”, lo más visto con 11.3, en tanto Juanita Viale, bajo, con 7.8. El Trece tuvo cuatro películas entre los diez más vistos, y “Los Tres Chiflados”, décimo con 4.6 frente a “Los Simpson”, 7.9. En América destacaron “América noticias”, 2.5, y “Secretos verdaderos”, 1.8; en la TV Pública “Noticias”, 0.9, y la película “Wakolda”, 0.8. En Canal 9, “Implacables”, 2.5. Ganó el día Telefé, 8.9; El Trece, 5.9; América, 1.8; Canal 9, 1.6; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.