Ante la ausencia de peluquerías abiertas y disponibles, la mayoría de las famosas se tienen que arreglar solas. Tal es el caso, entre otras, de Teté Coustarot, quien ya se había teñido de su color con tintura que compró en la farmacia, pero decidió ir más allá: debutó cortándose el pelo sola frente al espejo, para lo cual esterilizó la tijera. Quedó tan contenta con el resultado que le mandó la foto y el video por WhatsApp a Susana. La diva no podía creerlo y le decía que se había puesto una peluca. Y ya iremos contando las que se animan.

***

Primero anunciaron “PPT”, conducido por Jorge Lanata, para el domingo 10 de mayo; luego, pasó al 17 y al día de hoy, en El Trece no hay fecha de regreso del periodista. Es un síntoma más que claro de la situación general de la emisora, que por ahora sigue sin poder, no ya estrenar, sino siquiera continuar lo que venían haciendo. En ese bolillero se encuentra también “Pasapalabra”, detrás del cual, más allá del tema de TNT, que no quería arruinar el producto, está el tema económico.

***

Cumple con el confinamiento María Valenzuela, sola en el departamento que alquila en el centro de la Capital, y su hija Malena se ocupa de comprarle la comida y llevársela. La actriz, de enorme y gran trayectoria, es persona de alto riesgo, sobre todo por el cigarrillo, que no deja, de manera que se queda adentro. Está ilusionada con poder hacer la obra “Eva y Victoria”, que estaba ensayando con Sabrina Carballo, dirigidas por Manuel González Gil, en septiembre (segunda quincena) en el teatro Astros. El productor cree que pueden trabajar con la mitad de la sala sin problemas. Ojalá.

***

Hay mucha preocupación en Pol-ka, cuyo socio mayoritario es del Grupo Clarín, ante la cercanía del próximo 10 de mayo, cuando se vence la tercera quincena que deben abonar a los actores y actrices de “Separadas”, en tanto que los contratos de “El Tigre Verón”, que vencieron a mediados de abril, aún no están saldados. Como es de imaginar, en la productora necesitan arrancar “ya” a trabajar, para, de ese modo, poner a funcionar la rueda de anunciantes, ventas y demás, todo lo que hace a la industria televisiva. Igual que en otros rubros, dependen de las decisiones del gobierno en cuanto a la flexibilización de la cuarentena, y en esta situación, también de la Asociación de Actores.

***

Con la salida de Santiago del Moro en el horario del prime time y la llegada de “Jesús”, y hasta tanto se pueda salir con el reality “Trato hecho”, en Telefé no se descarta la realización de especiales del coronavirus bajo la conducción del mismo Del Moro, espaciados en el tiempo. Cabe señalar que el conductor tiene contrato con la emisora de Viacom por todo 2020, razón por la cual es probable que lo veamos en esa pantalla muy seguido. En cuanto a “Trato hecho”, se sigue adelante con la producción y adaptando el formato a las medidas de higiene requeridas. En “stand by”.

***

La hoja de ruta del “Bailando 2020” se va a escribir después del 10 de mayo, cuando se sepa cómo sigue el aislamiento social preventivo y obligatorio. La idea es que las parejas retomen los ensayos al menos un mes antes de la salida al aire por El Trece, prevista para la primera quincena de junio. Tanto el Chato Prada como Fede Hoppe trabajan con Marcelo Tinelli pensando el primer programa, que sería dedicado al humor y sin apertura, un poco dentro del contexto que se vive. Están anotados todos los humoristas de su grupo -Fredy Villarreal, Campi, Martín Bossi, Pablo y Pachu, José María Listorti y Diego Pérez- y usarán tapes que están seleccionando al estilo “lo mejor de...”. Y, de cara a los anuncios, van a diagramar cómo se sigue.

***

Tal como anunciamos, se prepara el lanzamiento en forma digital de la serie “Los internacionales”, y será la primera vez que la promoción sea a través de Zoom o Skype. El problema es que el actor colombiano Juan Pablo Shuk, protagonista junto con Cecilia Roth, se encuentra en Biescas, un pueblo pequeño de la provincia española de Huesca, ya que lo agarró la cuarentena allá, y tiene muy poca señal, así que están viendo cómo se resuelve. La serie de 8 capítulos tiene participaciones de Juan Minujín, Solita Silveyra, Nancy Dupláa y hasta de Laurita Fernández. Se la anuncia para el miércoles 20 de este mes en el prime time.

***

Se mantienen en contacto a través del grupo de WhatsApp, los protagonistas de “Perfectos desconocidos”, Fabián Vena, Romina Gaetani, Huevo Müller, Iliana Calabró, Germán Tripel y Paula Morales, estos dos últimos con proyectos frustrados, “Escuela de Rock”, y la gira de “Atrapados en el Museo”, que quedaron a la deriva. Están a la expectativa de que puedan debutar en Capital Federal en septiembre-octubre, según van hablando con sus productores. En cuanto a Iliana, este fin de semana se llevó a su casa a la Coca, su mamá, porque estaba muy afectada por la partida de Goldy Legrand, de quien era gran amiga y hablaban por teléfono tres veces por semana. Ante la infausta noticia, Coca la llamó a Mirtha y pudo hablar. Se va a quedar en lo de Iliana.

***

Esta tarde en “Cortá por Lozano”, su conductora, Verónica Lozano -ganadora en su franja con un equipo donde se destacan Mauro Szeta y Gonzalo Costa- va a recibir a Gustavo Garzón por Skype, ya que el actor es persona de riesgo y no puede moverse de su casa. Garzón participa de “Los internacionales” y tiene proyectos a futuro en teatro y cine. Por otra parte, diremos que en el espacio de “30 años juntos”, que Telefé va a mantener todavía, está programada “Verano del 98”, uno de los éxitos más importantes del canal por aquellos años.

***

Curiosidades del rating: los diez programas más vistos del domingo fueron “Bake Off. El gran pastelero”, 9.5 puntos de promedio; “Por el mundo. En casa”, 8.6; Cine del domingo, 6.4; Juanita Viale, 6.3; Cine shampoo, 4.9; Cine shampoo, 4.8; Cine del domingo, 4.8; Cine del domingo, 4.1; Cine del domingo, 4.1, y “La Peña de Morfi ”, 3.8. En América los tres primeros “Antes de mañana”, 2.3; “Livin in América”, 2.1, y “Modo selfi e”, 1.6, en Canal 9, “Tele 9”, 1.6; “Implacables”, 1.6, y “Siempre con vos”, 1.5, seguimos con la TV Pública “Cocineros argentinos”, 0.9; “Automovilismo”, 0.9, y TV Pública noticias”, 0.8. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.