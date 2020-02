Delfina Chaves cumplió 24 años y lo festejó con su grupo de amigas y su hermana Paula, quien viajó de Córdoba a Buenos Aires para estar presente en el cumpleaños de la actriz. Hace pocos días, Delfina, que se destacó en “Argentina, tierra de amor y venganza”, regresó de España, donde realizó un breve curso de actuación con el director argentino Claudio Tolcachir. Allí también asistió a varios castings y espera ansiosa ser llamada para una de las producciones españolas. Tal es así que rechazó propuestas en el país porque aspira a una carrera en el exterior.

***

En días se vienen cambios importantes en la programación de América. “Involucrados” se transformará en “Informados de todo”, con Guillermo Andino, que por supuesto no estará solo. Estamos en épocas de conducciones corales, es decir, compartidas; hasta el miércoles próximo guardan esos nombres bajo siete llaves, pero Pía Shaw seguro que estará. También el lunes 2 de marzo comienza a la noche “Animales sueltos”, sin Fantino, pero con Luis Novaresio. ¡Suerte a todos!

***

El espectáculo que encabeza Florencia de la V festejó las 100 funciones y los más de 30.000 espectadores a sala llena y con un público que aplaudió de pie. Luego del saludo final, la capocómica se mostró agradecida, felicitó al elenco que la acompaña cada noche y anunció que debido al éxito de la temporada la obra seguirá hasta fines de marzo. Premiada con cuatro Estrellas de Mar, todos cierran una temporada con los bolsillos llenos y Yayo, Nazareno Mottola, Gabo Usandivaras, Mariquena del Prado y Bianca Iovenetti, como el resto del elenco, agradecidos al público y a quien los convocó. ¡Felicitaciones!

***

Divididos estrenó íntimamente un documental sobre su viaje y concierto de 2010 en Tilcara, que fue un hito en la historia de la banda y del rock contemporáneo. “La aplanadora del rock”, como se conoce al trío compuesto por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella, decidió darle forma de largometraje al backstage de ese recital, y entre amigos, algunos periodistas y gente involucrada en el proyecto, hicieron una “minipremiere” de la película. Al fin de la proyección los tres músicos se abrazaron, emocionados por recordar esos momentos vividos. Se espera que en poco tiempo el material llegue a la pantalla grande para que lo disfruten todos los rockeros.

***

Muy feliz está el Dipy por el momento de fama que atraviesa gracias a su nueva canción “Par-Tusa”, reversión y parodia del exitoso “Tusa”, de Karol G, uno de los temas del verano. Rápido de reflejos, el cantante aprovechó el momento y decidió meterle ritmo de cumbia y hacer una letra más picante, la probó en redes con sus seguidores y se viralizó. El video en las plataformas digitales ya cuenta cifra en millones, y ni el mismo artista puede creer el cariño que está recibiendo. Pero sabiendo que el tráfico en sus redes está en buen nivel, prepara su nuevo tema, inédito, llamado “Nadie me controla”. Un genio del márketing artesanal.

***

Por las jornadas largas de presentación de “Puerta 7”, serie de Netflix que protagoniza, Esteban Lamothe tuvo que cambiar de atuendo muchas veces en los últimos días, ya que las fotos de prensa no pueden ser todas iguales. En su empeño por ser original a la hora de vestirse, acudió a un amigo músico, el trapero Ysy A, que hace algunos diseños modernos, para que lo ayude, y el artista le regaló un conjunto deportivo negro con su propio nombre. Así, Esteban Lamothe usó con orgullo y estilo ropa que decía en varios lugares “Esteban Lamothe”. Todo un precursor.

***

Valeria Mazza tiene un nuevo desafío. Será la narradora del documental “Mujeres de impacto”, de National Geographic, que retratará historias de mujeres que están cambiando el mundo y se dará en el canal como parte de la programación del mes de la mujer, en marzo. El problema es que la elección de la señal trajo cola en las redes desde su anuncio porque no creen que la modelo sea un icono o una referente feminista por algunos comentarios que realizó en contra del movimiento hace un tiempo.

***

Nicolás Francella debutará en la serie española “Alta mar”, tercera temporada, producida por Bambú Producciones, que se estrenará en unos meses en la pantalla de Netflix. El hijo de Guillermo se mostró feliz en las grabaciones por su papel, un nuevo oficial que se suma a la tripulación. En la misma ficción también se encuentra Eduardo Blanco, quien interpreta al capitán del barco en el que suceden crímenes y hay mucho misterio. El joven de 29 años tiene muchas expectativas en su nuevo personaje y en conseguir más oportunidades en Europa. Es todo un éxito “Cortá por Lozano” con la conducción de Florencia Peña, quien reemplaza a Verónica Lozano, que se encuentra de vacaciones con su familia. El magazine de Telefé logra buenos números de audiencia y tiene un promedio 7.9 puntos de rating. El ciclo vence a “Crónicas de la tarde”, a cargo de Mónica Gutiérrez en El Trece, que mide 4.5. A pesar de que el programa policial finalmente no fue levantado por su propia productora, Mandarina, su baja medición preocupa.

***

Feliz está Lali Espósito en Madrid, donde graba la serie original de Netflix “Sky rojo”. La actriz, que se hospeda en un departamento pagado por el gigante del streaming, se levanta temprano para asistir al set de grabación y llevar a cabo las escenas. La joven talentosa tiene buena relación con sus compañeros de elenco y se divierte junto a ellos. Por otro lado, Lali no deja su carrera como cantante ya que allí también graba los últimos temas que incluirá en su cuarto disco de estudio, que hasta el momento no tiene nombre confirmado. ¡Una artista que no para de crecer!

***

Los hermanos Joaquín y Lucía Galán se preparan con todo para la presentación de “Traición” con un supershow en el Luna Park el próximo 8 y 9 de mayo. Será el puntapié inicial de la gira que los llevará a recorrer las principales ciudades del país. Tras el fallecimiento de Encarnación, su mamá, volvieron con todo a pedido del público.