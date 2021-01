Instalada por canje en el hotel Palladium de Rivera Maya, Mica Viciconte le dio el ok a Carolina “Pampita” Ardohain, quien está alojada también por canje en el cinco estrellas con marido y amigas, para volver al programa “Pampita online” en este año. La novia ofi cial de Fabián Cubero, ex de Nicole Neumann, quien dicho sea de paso está furiosa con su ex, seguirá junto a Guido Kaczka en “Bienvenidos a bordo” recargado en esta nueva temporada. De hecho ya se está volviendo del paraíso mexicano para enfrentar el día a día. Tanto ella como Cubero tienen gran visión comercial, Cubero registró su marca para ropa deportiva.

***

Se va armando el casting del “MasterChef Celebrity 2” que conducirá Santiago del Moro con el mismo jurado sin cambios. Lógico, teniendo en cuenta que fue lo más visto del 2020 y rompió el rating de la tele abierta. Esta vez apuntan a dividir entre los que saben cocinar, tipo Carmen Barbieri, Osvaldo Laport (aún no ofi cial), Georgina Barbarossa, Daniela La Chepi, y los que tocan más de oído: Juanse de los Ratones Paranoicos, Daniel Aráoz (muy divertido), Sol Pérez, Candela Vetrano, Flavia Palmiero, Andrea Rincón -que compra mucho por delivery-, Gastón Dalmau -que jamás peló un pepino-, y van completando. En duda, un futbolista muy de asados. Ya deben estar todos, los 16.

***

Esta noche se despide de la pantalla del Trece “Cantando 2020”, reality que surgió cuando no se pudo seguir con el “Bailando” por la pandemia. Así, más allá del resultado final y el equipo que se quedará con los $500.000, quien surgió ya consagrado es Cachete Sierra, su perrita Marta, y la otra gran elegida dentro del jurado es Karina la Princesita. Los dos quedarán dentro de la productora de Marcelo Tinelli, LaFlia, Cachete derecho a “ShowMatch. La Academia”, igual que Karina, quien además tiene que esperar por el piloto que grabó con Peter Alfonso. Lo concreto es que en el 2021 son figuras de Tinelli.

***

Ya separada del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la wedding planner Bárbara Diez sigue de cerca la serie que arregló con Disney y que tiene como protagonista a Celeste Cid. La mamá de Paloma, Serena y Manuela tiene muchos contactos con la industria audiovisual y de hecho condujo un programa en Utilísima Fox. Aquí van por la fi cción, con historia inspirada en su propia experiencia y además de Cid van con Leticia Siciliani, y elenco femenino. Abril sería el mes de inicio.

***

Hay que esperar hasta el súper lunes de Telefé para saber quién se lleva la corona de la primera edición de “MasterChef Celebrity”, en tanto el domingo harán una síntesis del camino de los 16 participantes que estuvieron, y de las que aún quedan en juego. Ellas son Claudia Villafañe y Analía Franchín. El jurado va a estar bien exigente, y bien elegante Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular con las dos que llegaron a la última instancia. Habrá sorpresas en la fi nal, y habrá que ver si la favorita desde el minuto cero del programa es quien se consagra reina de las cocinas más famosas y difíciles del planeta.

***

Buenos amigos se han hecho Marley y Lizy Tagliani tras varios meses de recorrer el país juntos. El domingo van con “Por el mundo en casa” en vivo desde Ushuaia, donde llegaron hace cuatro días y ya recorrieron los lugares más llamativos para mostrar. Esta vez no se volverán a Capital enseguida, sino que aprovecharán la estadía para salir en “Flor de equipo” el lunes con Flor Peña y así promocionar la salida de “Minuto para ganar”. Siempre con el productor histórico de Marley, Fede Hoffman, quien también será del equipo del reality que comienza el lunes.

***

A pesar de que los números de la taquilla en general no son buenos, José María Muscari está contento con las cuatro funciones de este fi n de semana vendidas en “Sex presencial” en el Gorriti Center. Ahí hará su presentación ofi cial Tyago Griffo, “el bombito sex”, ahora con el representante de los hermanos Caniggia, Fabián Espeirón. Con aforo limitado (70 personas máximo) y las plateas a $1.500, el protocolo Covid es súper estricto. Uso obligatorio de tapaboca, nariz y mentón, que sólo se puede quitar para beber champagne o comer un bocadito, en tanto hay obligación de mostrar la declaración jurada de salud. Obvio es que se tomará la temperatura antes del ingreso.

***

Los jóvenes actores argentinos no se dejan amedrentar por los complejos tiempos de pandemia que vivimos. Un ejemplo puntual de esta circunstancia es, precisamente, la obra “Juegos, ¿cuál es tu límite?”, espectáculo que se ofrece en la Pablo Neruda del Paseo La Plaza. En dicho elenco, precisamente, se encuentra Tomás Kirzner, el hijo de Adrián Suar, quien asomó desde hace unos años a la escena argentina sin padrinazgo alguno. El elenco se completa con Agustina Cabo, Nicolás Cúcaro, Carolina Kopelioff, Alan Madanes, Maia Reffi co y Julia Tozzi. Pero lo interesante de esta propuesta es que está basada en la histórica pieza de Roma Mahieu, la recordada “Juegos, a la hora de la siesta”, obra que debió sortear, en otros tiempos, la censura y todo tipo de prohibiciones.

***

Y hablando de jóvenes intérpretes, el teatro alternativo de Mar del Plata también es fuente de recursos muy valiosos, por cierto, para esta franja generacional. En el teatro Sentidos, ubicado en la avenida Pedro Luro 2237, se puede apreciar un espectáculo con mucho humor y comicidad llamado “Génesis”, de Ezequiel Sagasti, con las actuaciones de Gastón Ares, Tupac Larriera y Flor Capiello. Como decíamos, la juventud se abre a paso agigantado en los escenarios teatrales. Y muy merecido que lo tienen.

***

Desde Carlos Paz, Rodolfo “Tano” Ranni confi rmó lo adelantado por esta sección, y es su participación en “El marginal IV” que comienzan a grabar en marzo. El CEO de Telemundo Marcos Santana ya dio el ok a los productores de aquí, Sebastián Ortega y Pablo Culell. Como dijimos, se está construyendo la cárcel en la zona de Boedo, y los actores confi rmados son Juan Minujín, Nico Furtado, Claudio Rissi, Martina Gusmán, Gerardo Romano, Ana Garibaldi, Verónica Llinás y el colombiano Daniel Pacheco. Se harán dos temporadas juntas, la IV y la V, ya todo aprobado. Bien por la fi cción.

***

Curiosidades del rating: arrasó la semifi nal de “MasterChef Celebrity”, 19.3 puntos de promedio; “Cantando 2020”, 9.4; “Intratables” y “Los Mammones”, 1.2; “El patrón del mal”, 0.4, y “Todo puede pasar”, 0.3. Los informativos de las 19/20: “Telefé Noticias”, 7.4; “Telenoche”, 4.7; “Telenueve central”, 2.0; “América noticias”, 1.4, y “TV Pública noticias”, 0.2. Los magazines, liderados por “Cortá por Lozano”, 7.7; “Intrusos”, 2.5; “Hay que ver”, 2.1; “Todas las tardes”, 2.2, y “Fantino a la tarde”, 1.8. La jornada se la llevó Telefé, 9.1; El Trece, 6.4; Canal 9, 2.3; América, 1.6; TV Pública, 0.4, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.