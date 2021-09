En "Bake off 2021", que va por el programa número 14, el jueves por la noche se dividirán en duplas para la prueba "Masas finas x 1 kg". El jurado, cada vez más exigente, les pedirá seis variedades de masas finas, o sea, para cada uno de los participantes. Y tienen que entregarlas al final, pesadas para cumplir con el kilo exigido. El reality que conduce Paula Chaves también sufrió cambio de horario y su fecha de final será en noviembre. Para ese entonces Damián Betular, creador de la "Betuseñal", tendrá que estar grabando también " MasterChef Celebrity 3".

* * *

Tal como dijimos, ya está en Madrid Benjamín Vicuña luego de hacer las fotos de prensa de la tira de Telefé "El primero de nosotros". Vicuña se lleva muy bien con su pareja de ficción Paola Krum, quien suele ir acompañada de su hija Eloísa Furriel (de Krum con Joaquín Furriel), que a sus 13 años empieza a definir su vocación por el lado del canto y la actuación. Y por el lado de Damián de Santo, espera los días que no graban para irse a Villa Giardino a ver a su mujer Vanina y sus dos hijos, el mayor ya estudiando en la Universidad de Córdoba. A fin de noviembre terminan de grabar los episodios.

* * *

Hay mucha expectativa en El Trece y hasta el número uno Lucio Pagliaro sigue el día a día del rating con mucho interés. Les funciona bien el cambio de "100 argentinos dicen" , están muy contentos con "Los 8 escalones" y la subida de "Telenoche". Esperan que la tira de Pol-ka se mantenga en 12 puntos y pueda seguir hasta abril del 2022, todos rogando. Por lo demás, van a sumar el reality de LaFlia "Hogar dulce hogar", cuya conducción estará a cargo de Eugenia Tobal, quien dicho sea de paso también está en lo de Telemundo "Diario de un gigoló". Hoja de ruta.

* * *

La competencia para ganar audiencias ya está clara también en las plataformas. Netflix comienza a dar cifras, lo mismo que Amazon y Star Plus. De ahí resulta que "Terapias alternativas", con Carla Peterson como protagonista, fue lo más visto en esa señal, que tiene a Vicuña y China Suárez como la pareja de amantes que busca terapia que los ayude a separarse. La serie, que tiene su segunda temporada en el 2022, también con Peterson, fue dirigida por Ana Katz y su asistente de dirección Jazmín Stuart. A la Stuart, hoy en amoríos con Nico García Hume, la convocaron de Telefé pare dirigir el thriller "Medusa". Van haciendo camino las mujeres en la dirección. Bien.

* * *

Apenas un día de diferencia entre los programas de Andy Kusnetzoff, quien graba los viernes, y Juanita Viale los sábados, con mayor actualidad. En Estudio Mayor, Andy recibe a Cecilia Roth, Patricia Echegoyen, una de las actrices de "Inmaduros", Brenda Asnicar, Ronnie Arias y Benjamín Amadeo. El sábado pasado los dos conductores anduvieron parejos, aunque siempre gana Andy.

* * *

El director uruguayo-español Juan Antonio Bayona ("La casa de papel"), acompañado por productora internacional, está terminando de cerrar los 16 contratos de los actores que van a protagonizar "La sociedad de la nieve". Hace años que viene detrás de esta película que volvería con la tragedia de los Andes del equipo de rugby que viajaba en el avión de la Fuerza Aérea que llevaba 40 personas de las que sobrevivieron 16, hecho que sucedió en 1972. La idea es sumar actores uruguayos y argentinos, entre ellos Agustín Pardela, Matías Recalt, y varios que rodarán en Montevideo, Barcelona y Mendoza. El director estuvo recogiendo testimonios de los sobrevivientes.

* * *

Una primavera de amor viven Sabrina Rojas y el Tucu López, y encima a los dos les va súper bien en teatro. La realidad es que el Tucu arrasa en "Sex", la obra de Muscari donde hace un desnudo que atrae todas las miradas. Esa es la razón por la cual no fue a ver a su actual amor al Metropolitan Sura. La obra en la que trabaja su ex Luciano Castro, con quien andan muy bien y sin agresiones, no irá a Mar del Plata, sino que cumplirá sus primeras ocho semanas en CABA y volverá en enero del 2022 en el verano porteño. Antes de eso, en diciembre, Castro querrá irse a practicar surf en las playas del sur de La Feliz y llevar a alguno de los chicos. Todo transcurre en paz.

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto del martes, "Doctor Milagro", 17.7 puntos de promedio, que le ganó al final de "Los 8 escalones", 10.6; "La 1-5/18", 10.4; "Los Mammones" y "La hora exacta", 2.3; "70 (n)", 0.5, y "El patrón del mal", 0.2. Destacó "100 argentinos dicen", 8.7, que ayudó a "Telenoche", 10.0; en tanto "Cortá por Lozano", 8.9, está ganando cómodo con "Match Game", 4.6, igual que la tira "Dulce ambición", 9.7, y "El gran premio de la cocina", 4.3 (los dos programas de Boxfish). En América, "Intrusos", 3.1, fue la mayor audiencia; Canal 9, "Bendita" con 4.8, y en la TV Pública "Cocineros argentinos", 1.1. Telefé se llevó el día con 10.6, con ventaja de 3.5 puntos sobre El Trece. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.