Hoy a la tarde en un estudio de Palermo con la luz equilibrada y justa se hacen las fotos de promoción de “ Bake Off”. Por un lado, la conductora Paula Chaves y el jurado confirmado, Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar. La idea de Warner Media, la productora, es comenzar a grabar el 16 de agosto en la carpa ubicada en Pilar. El premio que se llevará el pastelero amateur ganador es de un millón y medio de pesos, mientras se mantienen los 16 aspirantes en el reality más dulce de la televisión. Diremos también que la fecha de salida al aire por Telefé se defi ne en estos días, sería cerca de los 19 de septiembre. Hoja de ruta.

.

***

Tras grabar ayer domingo dos programas para la semana próxima de “La noche de Mirtha” y “Almorzando con Mirtha Legrand” en El Trece, Juanita Viale viajó a Francia, París, a llevar a su hija mayor, Ámbar De Benedictis, quien tiene idea de instalarse en la Ciudad Luz y estudiar arte. No hay mejor lugar en el mundo, obvio. Al parecer, se encontrarían en el departamento que posee Mirtha en uno de los sitios más emblemáticos y exquisitos, con Marcela Tinayre, quien llegó luego de estar paseando por el verano europeo en Ibiza. Tendrá al menos diez días para quedarse con su hija, y luego regresar. En cuanto a la diva, se habla de septiembre, el regreso, dos programas.

***

Con fecha de final de “La Voz Argentina”, prevista para el domingo 5 de septiembre, esta noche en el reality se verá la última batalla con el jurado a pleno: Soledad, Lali, Ricardo, Mau y Ricky (ya grabado) y comenzarán con la etapa de los knock out. Por lo demás, mañana se liberan del aislamiento impuesto cuando llegaron de Miami Ricardo Montaner y sus hijos, Mau y Ricky, y podrán retomar las grabaciones en los estudios de Viacom con Marley. Se sabe que Ricardo Montaner no fue muy estricto durante la cuarentena y se estuvo moviendo bastante desde Nordelta, en cuanto le quedaban un par de días libres de “La Voz” se iba sin problemas, a pesar de haber tenido covid. Por lo demás, en la etapa que se inicia no aparece Abel Pintos, sino más adelante.

***

En “@maradonaprimevideo” se está promocionando con fuerza la temporada de “Maradona Sueño bendito”, que saldría al aire en los próximos tres meses (más cerca de octubre). Ya están los teaser de Nico Furtado como Passarella; Mercedes Morán como Doña Tota; Laura Esquivel como Claudia joven; Nazareno Casero, Nicolás Goldsmith y Juan Palomino como Diego Maradona; Leo Sbaraglia y Jean Pierre Noher representando a Cóppola, Darío Grandinetti a Menotti, todos ellos personajes de la serie cuyo adelanto tiene miles de vistas. Para Amazon es un tema resuelto y queda claro con la estrategia de márketing que están llevando adelante. Va a emitirlo en numerosos países al mismo tiempo por muchísimo dinero. El asunto Claudia Villafañe contra el gigante de la plataforma seguirá su rumbo vía legal.

***

Tal como fue informando esta sección, Susana no padece ningún problema de salud, luego de superar el Covid en Uruguay. De hecho, sigue su vida “normal de diva”, pendiente de estar linda, con las manos y el pelo perfectos, si bien todavía no pidió fecha del avión privado para venir a nuestro país. Y también, lo habíamos contado, a los 45 días de nacidos, ya, Susana va a empezar a entregar los cachorros de Rita; además del Chino Darín, varios de sus amigos famosos se anotaron en la lista. Son cinco y es probable que Su se quede con uno para La Mary.

***

Muy buen momento profesional el de Alejandra Flechner, leyenda en el espectáculo desde las Gambas al Ajillo. Le toca interpretar a la esposa del fi scal Julio César Strassera, que encarna Ricardo Darín en la película “1985”, sobre el juicio a las Juntas que está dirigiendo Santiago Mitre. Además, en la serie para Star Plus ( Disney) producida por Kapow “Diciembre 2001”, basada en el libro de Miguel Bonasso, le toca ser la primera dama de aquel fatídico tiempo, Hilda “Chiche” Duhalde. Por otra parte, como siempre, la Flechner volverá al teatro.

***

Mientras a fin de mes se presenta la plataforma de Disney, Star Plus, se acaba de terminar de grabar “Santa Evita”, con Darío Grandinetti y Natalia Oreiro, la fi cción basada en el libro de Tomás Eloy Martínez, dirigida por Alejandro Maci y con dirección y producción integral de Rodrigo García. Regresaron a España Ernesto Alterio y nuestro Darío Grandinetti, quien tiene inserción en la Madre Patria, a dos de sus hijos viviendo allá, y su novia Pastora Vega, con quien comparte su vida. La serie “Santa Evita” es parte de los contenidos Premium que incluye también a “Terapias alternativas” con Carla Peterson, y “Los protectores”, con Suar- Parra-Bermúdez.

***

La segunda temporada de “Pequeñas Victorias” se adaptará a estos tiempos de varias pantallas, saldrá por Amazon el 20 de este mes, y en Telefé el lunes 23, en el prime time. Como son 10 episodios, van en forma de unitario en la emisora de Viacom. Así, estarán hablando de la serie Nataly Pérez que visitará a Vero Lozano, lo mismo Mariana Genesio Peña, mostrando su nuevo look, rojo furioso, Julieta Díaz, por más que la fi gura más difícil es Facundo Arana, que participó en dos episodios. Contó con los aportes de Juan Leyrado, Nico Francella, Allan Sabagh, entre otros. Coproducida por Daniel Burman.

***

Tuvo suerte “Art”, la obra que protagonizan Pablo Echarri, Mike Amigorena y Fernán Mirás, dirigidos por Darín y Germán Palacios en el Multiteatro, ya que desde el sábado el aforo pasó a ser del 70%, aunque las entradas que tenían a la venta iban al 50%. Es una buena noticia para productores y empresarios teatrales que vienen con mucho retraso. El jueves reestrena “Los bonobos”, con Lizy Tagliani, Campi, Peto Menahem, Oski Guzmán y Manuela Pal en el Lola Membrives, ahora más cómodos con la venta de entradas, cambiando los cálculos. Y lo mismo para “El método Moldavsky” en el Apolo el 26 de este mes, con la banda Valentín Gomez.

***

Curiosidades del rating: lo más destacado del sábado que ganó Telefé con 6.6 puntos de promedio , tuvo su máximo en “PH”, 9.6; en El Trece destacó Juanita Viale, 5.9; en Canal 9, “Implacables”, 1.9; TV Pública, Los Juegos Olímpicos, 1.7, y en América, “Pasión “ (con Abel Pintos), 1.5 .Por lo demás, la repetición - ¿número?- de “Casados con hijos”, 3.1, que pudo con todas sus horas desde las 9.13 a las 12.50. Más allá de la medianoche, “Otra ronda”, 4.2, versus “Resto del mundo”, 3.8. En el acumulado de lo que va de agosto, vale decir que el mejor horario -aunque no gana- de El Trece es el de la primera tarde (de 12 a 16), en que suma 5.5, Telefé, 6.4; Canal 9, 2.2; América, 1.8; TV Pública, 1.2, y Net TV, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.