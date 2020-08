Netfl ix está replanteando cómo seguir rodando la segunda temporada de Luis Miguel, protagonizada por Diego Boneta y suspendida por el covid. El nivel de contagio en México es muy alto y el gigante de las plataformas está viendo cuáles serían las alternativas para continuar. Está claro que no será en 2020, sino en 2021, pero la cuestión es dónde y bajo qué protocolo. Lo estudian, porque están perdiendo contenidos exitosos como el de Luis Miguel.

***

Muy cultor del perfil bajo, Julián Weich está bastante contento con su regreso de la televisión junto con Carolina Papaleo con “Vivo para vos” en Canal 9 (que fue lo más visto de esa emisora). El conductor practica con su actual mujer mexicana, Yeny, el veganismo -en rigor, ambos son vegetarianos- y suele movilizarse hasta el canal en bicicleta. A los 54 años, lejos de los escándalos, separa su vida privada y la de sus cuatro hijos - a uno de los cuales, Jerónimo, le gusta el estilo de vida hippie- de lo profesional. Su mujer , empleada jerárquica en una empresa nacional que cotiza en bolsa, lo acompaña, pero cuesta encontrar fotos juntos. Es una nota.

***

Con la aprobación del protocolo audiovisual en forma ofi cial, las productoras que tenían interrumpidos los rodajes están trabajando para volver pronto. Dijimos que “El Reino”, que para Netfl ix produce K&S, tiene fecha de inicio en octubre, mes en el que todo el equipo tiene que estar disponible. El Chino Darín regresando de España, Peter Lanzani con el mismo look que dejó (ya le creció la barba), Diego Peretti viendo los horarios para empezar a ensayar con Suar y poder rodar, Vera Spinetta, quien tiene fecha mediados de septiembre para recibir a Azul, Joaquín Furriel y Mercedes Morán, entre otros, estarán bajo la dirección de Marcelo Piñeyro. Es una buena noticia. Sería la primera fi cción que arranca a grabar.

***

En Telefé están felices con la repercusión de “Floricienta”, que les deja muy buenos números de audiencia. Con la creación de Cris Morena ya son dos las fi cciones con actores argentinos que tienen en pantalla y cuyas repeticiones pagan bien. Diremos que en la previa “Cortá por Lozano”, siempre por Zoom, hoy recibe a Silvina Escudero y mañana al gran Campi. Pero lo que más les mide no son los invitados ni los policiales con Mauro Szeta, sino el doctor Tartaglione. Al parecer, al público le gusta cómo explica la pandemia y sus consecuencias. ¡Mirá!

***

Hasta ahora Griselda Siciliani no pudo lograr el OK para poder viajar al Festival de San Sebastián, y sigue sumergida en todo tipo de trámites. Sucede que el 24 de septiembre presentan la película “Sentimental”, que fi lmó con Javier Cámara y Belén Rueda, dirigidos por Cesc Gay, en el teatro Victoria Eugenia. Si bien tiene la invitación de la productora y la gente de prensa y promoción, mientras no obtenga la autorización del consulado español no va a poder viajar. Bueno es decirlo, se lo toma con calma.

***

Aunque ya se hicieron las fotos de prensa de Florencia Peña en Estudio Mayor, lo cierto es que al día de hoy no hay nada cerrado en cuanto al programa, ni el estudio donde se grabaría ni los panelistas que la acompañarían, razón por la cual es probable que salga a principios de octubre. Por su lado, Andy Kusnetzoff con “PH”, también de la productora Kuarzo, tiene salida asegurada el sábado 5 de septiembre, grabando el jueves 3 con los invitados. Van por Lizy Tagliani entre ellos, para que cuente su experiencia con el covid y la pérdida de su gran amiga Floppy. Les sobra tiempo para buscar el resto de los invitados.

***

Tal como informamos, Toto Suar ya tiene vivienda propia, comprada por su padre, Adrián Suar, y se muda de la casa en Highland de Araceli González, quien vendió la mansión y está buscando en el mismo barrio privado, más chica. El joven actor se separó de Minerva Casero, quien también se mudó de la casa materna -cerca de Agronomía- a un departamento en Palermo. Cada uno por su lado, no parece cercana una reconciliación. En cuanto a Minerva, no ve a su papá, Alfredo, desde que él estuvo comiendo en lo de Juana Viale y a la noche se quedó a dormir en el departamento de su hija. Casero vive lejos de Pilar y está en cuarentena, descontento, pero la banca.

***

La salida de Pepito Cibrián Campoy explicada por él para cumplir con el aislamiento por el covid positivo de la señora que cuida a su tía dejó dudas respecto de si volverá o nunca más estará en la silla del jurado del “Cantando 2020”. Esta noche será la de Gladys La Bomba Tucumana con su hijo Tiago, con hit de Soda Stereo. Luego Jey Mammon con Carla Del Huerto, que harán homenaje a “Avanti morocha”, y vuelve a escena la tan criticada Laura Novoa con Patricio Arellano entonando un tema de Miguel Abuelo, “Mil horas”. Siempre con los cuidados sanitarios a pleno en el estudio de La Corte.

***

Ya están trabajando en la tarea de limpieza y desinfección de las salas teatrales porteñas rogando para que se apruebe la fase que les permitirá abrir con aforo limitado al 50%. Aprobado el de los audiovisuales, esperan ahora que exista la apertura para gran parte de la comunidad que vive del teatro. Eso sí, hay espectáculos como “Kinky Boots”, que protagonizaba Martín Bossi en el Astral, o “Hellom Dolly!”, con Karina K en el Ópera, que no van a poder volver. Son comedias musicales que cuentan con más de 30 personas en escena y hasta que no se dé la vacuna no van a poder abrir. Hacen cálculos de cara a abril de 2021.

***

Curiosidades del rating: de los programas más vistos del martes, siete son de Telefé -”Floricienta”, 14.2 puntos de promedio; “Alas rotas”, 13.5; “¿Y tú quién eres?”, 12.6; “Jesús”,12.2; “Elif”, 10.8, “Telefé Noticias”, 9.7, y “Educando a Nina”, 8.6-; y cuatro, de El Trece -”Bienvenidos a bordo”, 10.9; “Cantando 2020”, 10.5, “Telenoche” y “El Gran Premio de la cocina”, 8.2-. En América lideraron “Intrusos”, 3.3; “ Polémica en el bar”, 2.8, e “Intratables”, 2.7. Por el lado de Canal 9, “ Bendita”, 4.6; “Telenueve al mediodía”, 3.9, y “Hay que ver”, 3.6. TV Pública tuvo a “Peter Capusotto”, 1.1, y Net TV, a “Editando tele”, 0.7. Telefé, 9.8, ganó el día por diferencia de 1,8 sobre El Trece. Y Canal 9, tercero con 3.0, seguido por América, 2.4, la TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.