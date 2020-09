Tal como dijo Carlos Rottemberg, esperan con ansiedad que a mediados de octubre se pueda volver con aforo limitado a las salas teatrales. En Capital Federal hay apuro, porque necesitan un par de meses para que la gente empiece a perder el miedo a salir. Si se regresa, volvería al Lola Membrives “Los bonobos”, el éxito con Lizy Tagliani, Campi, Oski Gusmán y Peto Menahen. También podrían hacerlo Laura Novoa con Carolina Papaleo y Pipo Luque en el Astros con “Si la cosa funciona”.

***

Blindado el edificio de la calle Rodríguez Peña en Barrio Norte donde viven Magdalena Ruiz Guiñazú y Solita Silveyra, entre otros famosos, para que no entre el virus. De hecho, se mueven muy poco, y aun dentro del lugar usan barbijo. La Silveyra espera el resultado del hisopado (el segundo, ya que el primero fue por Roxy Vázquez), igual que Teté y Jimena Monteverde, quienes el lunes estarían cumpliendo con los diez días de aislamiento y, si todo está OK, volverían al programa “Mujeres” en El Trece.

***

Se bajó del programa de Juana Viale -había estado anunciado para el fin de semana- el cocinero Krystophe Krywonis, porque estaba resfriado. Ante la duda sobre si era síntoma covid, decidió quedarse guardado. En tanto, al parecer, como venía sucediendo entre tantas idas y vueltas, el francés que cotiza en bolsa no habría arreglado para ser el jurado de “MasterChef Celebrity”. No acordó las condiciones con la productora Boxfish y será reemplazado por Damián Betular. Santiago del Moro tiene que grabar las promos y hacer las fotos de “MasterChef Celebrity” en el estudio de Machado Cicala para que Telefé empiece con las promociones a pleno. La fecha de inicio de grabaciones del reality sería el lunes 14.

***

La participación de Carla Peterson en la remake de “100 días para enamorarse” se podrá ver en la segunda temporada que ya está anunciando Telemundo en Miami. Sucede que en medio de las grabaciones se dio la pandemia del coronavirus y frenaron hasta que tuvieron el protocolo. La Peterson grabó con protocolo, pero sus capítulos, igual que los de Soledad Fandiño, se ven en la segunda parte. Aclaremos que su capo máximo, Marcos Santana, reconoció que, aun con las medidas tomadas, hubo casos de Covid en el set (no las nuestras). Por otra parte, Carla tiene fecha de Fox-Disney para noviembre, si es que está aprobado todo para comenzar a grabar la ficción junto con Benjamín Vicuña. Son los únicos dos confirmados hasta el momento, y habrá que ver si puede la China Suárez.

***

Tras la firma de los hermanitos Caniggia, Alex y Charlotte, con LaFlia para el “Cantando 2020”, era obvio que no podrán estar en el de Marley “Por el mundo. En casa” como tenían arreglado. Exigen exclusividad, como corresponde. Se supone que esta noche van a comenzar con el cuarteto y abren Ángela Leiva y Brian Lanzelotta con “Ironía”, de Rodrigo. En cuanto a los “Cani”, el primero en salir a la cancha es Alex el viernes próximo junto a Melina De Piano un hit de Rodrigo que ya están ensayando por zoom. A “Char” también le toca un tema de cuarteto, pero cree que será la semana próxima cuando empiece a entonar el Do-Re-Mi. De cara al jurado, las cosas no están bien y no se esfuerzan en disimularlo.

***

En Telefé se están armando para enfrentar septiembre con un prime time que viene acosado por El Trece. La pegaron con “Floricienta”, que en su primera semana de emisión tuvo un promedio de 13.2 puntos, siendo, obvio es, lo más visto en la televisión. Es así como mañana estará con Vero Lozano una de sus protagonistas, Isabel Macedo, en tanto que esta tarde recibe por Zoom -siempre vía remota- a José Luis “el Puma” Rodríguez y a Débora Falabella, la Nina de “Avenida Brasil”, novela donde ella se enamoró del actor Murilo Benicio (Tifón), y junto con el que estuvo siete años. Por lo demás, todavía no anunciaron las dos series que tienen en gateras, “Apache” y “Monzón”. Siguen guardando posibles proyectiles que no son de fuegos artificiales.

***

Mañana debería volver a grabar “Bienvenidos a bordo” en Estudio Mayor Guido Kaczka, quien, tras el positivo de Claudia “Gunda” Fontán, se sometió al hisopado. Lo cierto es que la Gunda no iba a la FM La 100 a compartir con Guido el programa “No está todo dicho” desde hacía una semana, justo cuando arrancó con “Mujeres” en El Trece. De cualquier forma, esta semana están cubiertos con los que ya tienen grabados y, llegado el caso, podrían recurrir a alguna repetición. Por ahora Kaczka sale a hacer su ciclo radial desde su casa y se mantiene aislado desde el viernes. Todo un tema este maldito covid.

***

América, que en agosto quedó en cuarto lugar, estrena nuevos programas, como venimos adelantando. “Santo sábado” es el que conducirán el Pelado López y Soledad Fandiño desde las 21 hasta las 22.30, hora en que comenzará el de Julieta Prandi, “Confesiones”. Y como un desprendimiento de su exitosa sección en “Intrusos”, Rodrigo Lussich estrenará a las 20 del sábado “El show de los escandalones”. Cabe señalar que América obtuvo en agosto en el prime time de los sábados un promedio de 1.4 punto, frente al 1.8 de Canal 9. A Dios rogando...

***

Esta tarde “Mamushka”, que conduce Mariana Fabbiani y se va asentando en el nuevo horario, va a tener como invitados a Barby Franco (la novia oficial del doctor Burlando), Pata Villanueva y el conocido como Esteban “Bam Bam” Morais, el ex participante de Gran Hermano. Sí, el mismo que tuvo sus problemitas con Susana, quien le ganó el juicio.

***

Curiosidades del rating: un domingo a la baja que terminó con Telefé, 6.1 puntos de promedio; El Trece, 4.8; Canal 9, 1.8; América, 1.5; TV Pública, 0.6, y Net TV, 0.2. Destacó “Elif”, 8.5; el empate fue entre “Por el mundo en casa” y “MDQ”, 7.4; “Avenida Brasil”, 6.3; Juana Viale, 5.8, y Morfi, 4.2. En América, “Antes de mañana” y “Livin in América”, 2.5; en Canal 9, “ Implacables”, 2.7; “Quedate en casa”, 2.5, y en Net TV, Jaime Bayley, 0.4. En la madrugada, “Resto del mundo”, 3.1, y “Modo selfie”, 1.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.