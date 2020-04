Lejos se ve la salida para los trabajadores del teatro, quienes ven -siendo optimistas- que hasta septiembre seguirá la cerrazón por el coronavirus. Se van terminando contratos como los de “Una semana nada más”, que incluye al elenco -Nicolás Vázquez (también productor), Flor Vigna, Benjamín Rojas-, los técnicos y los asistentes, todos con sueldo básico, ya que no hubo funciones y que van a cobrar el lunes que viene. La gira de “Departamento de soltero”, lo dijimos, quedó en agua de borrajas, igual que lo de Luis Brandoni, “El acompañamiento”, entre una cantidad de obras que no pueden llevarse adelante.

***

Ante el pedido de actores, actrices, directores y gente de la industria audiovisual de que se emitan ficciones argentinas, Telefé va a seguir programándolas con “30 años juntos” -esta noche “Montecristo”- y con la repetición de “Graduados”. El programa realizado en 2012 por Underground (Ortega-Culell)- con Nancy Dupláa, Daniel Hendler, Luciano Cáceres, Julieta Ortega, Isabel Macedo, Paola Barrientos y Juan Leyrado, entre otros, se vería a partir del próximo lunes 4 en el horario de las 23.15. Iría detrás del estreno de la novela brasileña “Jesús”. Y pagarán como corresponde a Sagai por las repeticiones.

***

Como la mayoría de las parejas separadas con hijos, se turnan para compartirlos en cuarentena. Así, Inés Estévez acompañó a sus nenas, Vida y Cielo, a que se encontraran con su papá, Fabián Vena. El actor, casado con Paula Morales, con quien tiene a su hijo Valentino, convive además con el hijo mayor de la actriz, Benicio. Todos juntos la llevan muy bien, y las chiquitas se adaptan y la pasan bomba en familia. Se van a quedar 15 días con Fabián. Y en armonía.

***

En la radio Metro están llevando adelante un proyecto para hacer un radioteatro con actores consagrados. Han llamado a varios de “Argentina, tierra de amor y venganza”, como el español Albert Baró, la China Suárez, Malena Sánchez, Gastón Occhiarale, Gonzalo Heredia, entre otros. La idea es que desde sus casas vayan contando la historia cada uno en su personaje. Es una buena idea y un ingreso -no mucho, ninguna radio está pagando bien para los intérpretes, que, como mínimo, cobrarán un sueldo. Esa es la hoja de ruta.

***

El viernes pasado grabaron en la mansión de Susana en Barrio Parque, en rigor, en la cocina y en el living, para el programa de Marley “Por el mundo en casa”. Tal como anticipara esta sección, el domingo próximo arrancan a las 21 desde la casa de Marley y Mirko, en zona norte, en la previa de “Bake Off”. Así, gente de la producción de Marley vestida como astronautas (parecían de la NASA) hizo los videos tutoriales con Marley y lograron un material increíble. En cuanto a Rita, la perrita raza vizsla, está en el criadero, creciendo con su mamá, su papá y sus hermanitos caninos. Sucede que cuando se la regalaron la diva pensó que podía llevarla a Punta del Este, pero, al cerrarse las fronteras, no podía más. Con alfombras francesas en el living, durmiendo en su cama y mordiendo todo a su alrededor, era mucho lío. Pero sigue siendo de Su.

***

Están trabajando en conjunto para crear en la web un sitio de teatro de obras cortas, de autores nacionales, la directora Corina Fiorillo y la actriz Mercedes Funes. Se conocieron ensayando “ La fuerza del cariño” y, ante la decisión de postergar su ensayo y estreno para 2021, se les ocurrió inventar este sitio. Va a interpretarlos, leído, claro, la Funes, por más que recién lo están armando. Suponemos que invitarán a otros intérpretes a que se sumen.

***

Se ha confi gurado la nueva forma de comunicación, que va a través de los vivos de Instagram. Lo usan desde las actrices número uno hasta las cantantes como Valeria Lynch. Cumpliendo la cuarentena con Tais, la hija de su ex, Cau Bornes, y en pleno romance con el líder de Attaque 77, Mariano Martínez, contará cómo se mantienen sin engordar en este tiempo tan especial. Valeria, por suerte, guardó dinero para sostener los costos del encierro y pagar los impuestos tanto en Uruguay -Punta del Estecomo aquí ûSan Isidro-. Los tres juntos se ocupan de cocinar y limpiar y no dejan que entre nadie a la casa. Una mujer muy trabajadora.

***

Paso a paso va cumpliendo Fede Bal con el tratamiento en el Fleming, adonde va de lunes a viernes después del mediodía. Esta primera etapa la fi nalizará el jueves 7 de mayo, y luego comienza con otra fase, pero ya con esto terminado. En tanto, comparte con Sofía su casa en Ingeniero Maschwitz, ahora comiendo mejor y ya en el peso normal, y vuelve a ponerse las pilas para trabajar. Este viernes comienza con “El viernes late” junto con Fernanda Metilli, Néstor Moyano y Pedro Ochoa, que irá de 22 a 24 por la FM 93.1. Va a salir de su casa los viernes hasta Puerto Madero. Tiene ganas de ponerse en esa dirección.

***

Se reconoce como persona de alto riesgo Alfredo Casero, razón por la cual se cuida y no sale de su casa, por más que no puede con su genio y se muestra ácido en las redes. El actor-opinólogo decidió subir de manera gratuita a la plataforma de YouTube, “Cha3 The Movie”, donde los fanáticos podrán ver varias secuencias y sketchs nuevos fi lmados en los últimos cinco años. Fueron parte Fabio Alberti, Matías Alé y algunos de sus hijos, y ya tuvo buena repercusión. Igual que todos, su productor, Damián Sequeira, piensa en ver qué pueden hacer. Vale tanto para Casero como para sus otras producciones.

***

Curiosidades del rating: el domingo se impuso Telefé por cuatro décimas sobre El Trece (5.3 puntos de promedio contra 4.9), y lo más visto fue “El gran pastelero”, 8.9, que pudo con “El mundo del espectáculo”, 4.8; “Living in América”, 2.5; “Todo puede pasar”, 1.4; “Festival país”, 0.9, y “Periodismo puro”, 0.3. El duelo Juana Viale, 5.6, versus “La peña de Morfi (con Abel Pintos)”, 4.7; mientras que la mayor audiencia en Canal 9, “Implacables”, 2.7; en América, “Antes de mañana”, 3.0; en la TV Pública “TV Pública noticias”, 1.3, y en Net TV “Lo mejor de editando”, 0.5. En lo que va de abril Telefé lleva ventaja de 1.6 sobre su competidor directo, El Trece. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.