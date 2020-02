Sin fecha cierta de regreso del programa “Pampita on line”, que conduce Carolina “Pampita” Ardohain, la conductora-jurado del “Bailando” ya firmó su contrato con Martín Kweller. Se supone que luego de sus vacaciones con su marido legal y técnico, García Moritán, estará lista en marzo (finales) para comenzar con las grabaciones del ciclo que va por Net TV. También firmó Marcela Tinayre para volver con “Las rubias”, todo en marzo.

***

Ya se fue a Chile Aníbal Pachano, que será jurado del “Bailando 2020” por el Canal 13 del país vecino durante un mes y medio. La fecha de salida del reality tras la cordillera es el 2 de marzo y los concursantes son todos de aquel país. Aquí siguen las tratativas, pero lo que manda son los cachets que la productora de Marcelo Tinelli, LaFlia, pueda pagar. Se sabe que quien pida locuras no va a estar. De ahí, la lista que va por ahora, además de Nico Occhiato y Flor Peña, incluye a Mica Viciconte, Bicho Gómez, Anita Martínez , Malena Guinzburg y Stefi Roitman, entre otros. Además del “Bailando”, la productora tiene en vista una fi cción infanto-juvenil, y la policial sobre el Gordo Valor, con cuyos libros se está avanzando. Año para aguantar con paciencia.

***

El domingo estuvo Fabián Cubero viendo la obra “Perfectos desconocidos”, pero no quiso sacarse fotos ni enfrentar a la prensa por el confl icto que continúa con su ex, Nicole Neumann. En Carlos Paz aseguran que sigue con Mica Viciconte, aunque se los ve distanciados. Respecto de la comedia, diremos que Huevo Müller, quien no pudo concretar con Romina Gaetani, viajó a Buenos Aires invitado por la producción de “El muro infernal” para grabar en sus días de descanso.

***

La fecha de lanzamiento de “Puerta 7”, de Netfl ix, que protagonizan Dolores Fonzi, Esteban Lamothe, Antonio Grimau, Carlos Belloso y Mónica Ayos, entre otros, es el 21 de este mes en la plataforma. El 19 será la presentación a la prensa de esta producción de Pol-ka para Netfl ix. En tanto, se habla de una segunda temporada que, también con Pol-ka en la producción, arrancaría en mayo próximo. De cualquier manera, aún no está aprobado el presupuesto, y todo depende de los números para su confi rmación.

***

Tal como anticipamos, César Bordón está en Acapulco, México, y subió una foto en su Instagram junto con Diego Boneta, por la serie “Luis Miguel, segunda temporada”, que esta vez mostrará cambios en su aspecto físico, con prótesis de papada y mejilla. Bordón, quien interpreta al representante de El Rey, Hugo López, vuelve en unos días a Buenos Aires y después regresa a México para seguir grabando. Estará sólo en cinco capítulos. Por su parte, Viviana Saccone no aceptó el desafío de ser Lucía Miranda. La reemplaza una argentina, Luz Cipriota, quien vive en España desde hace años y fue protagonista de “Parque Lezama”, con Luis Brandoni.

***

Confirmada la gira de “Departamento de soltero”, que protagonizan, en el teatro América, Nicolás Cabré, Laurita Fernández y Christian Sancho, cuando terminen en La Feliz. Los productores Nacho Laviaguerre y Diego Romay decidieron seguir con la obra a partir de abril, en una gira importante por tres meses. Ahí terminaría el periplo de la obra, que comenzó en el Lola Membrives en Capital. La pareja en la vida real parece vivir un momento mágico con el trabajo compartido.

***

El próximo jueves “El muro infernal” cumple un mes en la pantalla de Telefé, conducido por Marley. Ese día tendrán en el estudio como invitados a Anita Martínez y Valeria Archimó, quienes protagonizan “Únicas” en el Broadway, con todo el humor y ánimo festivo, haciendo honor a la celebración. Por otra parte, si bien “Morfi”, en su formato de lunes a viernes, no regresa, la productora Corner (Belocopitt- Rozín) estrenará en marzo “La peña de Morfi” en un estudio nuevo de televisión. Ya está la promo al aire anunciando que regresa el programa con más música en vivo nac&pop.

***

Un estreno muy importante es el de “Jauría” -sobre el caso de la violación “en manada” que tuvo lugar en España-, que será el 26 de marzo en el Picadero. Con Vanesa González en el protagónico, ensayan a pleno Gastón Cocchiarale, Martín Slipak, Gustavo Pardi y Fran Ruiz Barlett, dirigidos por Nelson Valente. Ya se encuentran haciendo las pasadas generales y ajustando los detalles para el debut. Va a dar mucho que hablar por múltiples razones. Lo veremos.

***

Hasta el 8 de marzo seguirán en Mar del Plata con “Desnudos” en el Neptuno, Luciano Castro, Sabrina Rojas, Luciano Cáceres, Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y Mercedes Scapola, que produce Javier Faroni. La idea es seguir en gira, en virtud del éxito que los ubicó en el primer lugar del ránking. Por más que es un elenco grande, apuestan a la repercusión que les deja la temporada, que, dicho sea de paso, ha sido muy buena para varios elencos. De cara al confl icto que tuvieran HerediaGandini con Fede Bal, todo permanece en calma. Ya no se quejan de ruidos. Amigables.

***

Muy contento está Luis Luque con su trabajo en la comedia de Woody Allen “Si la cosa funciona”, en el Astros, que tuvo muy buenas críticas. El actor, quien vive en pareja desde hace 27 años con la actriz Silvia Kutika, pasa por un gran momento. Acaba de terminar de filmar la película “Hoy se arregla el mundo”, de Ariel Winograd -con quien ya rodó el exitazo “El robo del siglo”-, que protagoniza Leonardo Sbaraglia. Y, por supuesto, está con las grabaciones de “El Tigre Verón 2” con Polka y Flow. Se lo merece. Es un grande.

***

Curiosidades del rating: un domingo, el de los Oscar, que dejó a Telefé en la punta, con 4.6 puntos de promedio, seguido por El Trece, 4.0; Canal 9, 1.3; América, 1.1; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.5. Lo más visto fue “El mundo del espectáculo”, 6.4, que compitió con “¿Quién quiere ser millonario?”, 6.0; “Intratables”, 1.8; “Festival País”, 1.5; “Aquí está el fútbol”, 1.4, y “Periodismo puro”, 0.3. Antes, “El precio justo”, 6.0; “Cine shampoo”, 4.1; “Implacables”, 1.7; “Infama”, 1.2, y “El patrón del mal”, 0.7. De los diez programas de mayor audiencia, siete fueron películas, dos de Telefé y cinco de El Trece, y fueron desde los 6.4 hasta los 3.7 puntos. Como se lee, bajo. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.