Inquieto y contento Marcelo Tinelli con sus múltiples compromisos, pero lo tiene entusiasmado volver a la pantalla del Trece, se supone mediados-finales de abril. Así, la producción de LaFlia quiere tener seis nombres fuertes. Entre ellos fi guran Karina la Princesita, Flor Vigna y Nico Occhiato, Dalma Maradona (en tratativas), ya con el “no” de Juana Viale, quien hará el programa de su abuela Mirtha, les falta completar el tablero. Una vez que tengan cerrado este tema, seguirán por los concursantes para “ShowMatch. La Academia”. Mientras, están arreglando el estudio en Don Torcuato, con pantallas gigantes en el piso y, por supuesto, a pleno el protocolo Covid. Todes esperando la vuelta de Marcelo y su emblemático saludo “Buenas noches, América”.

***

Mañana será la primera aparición de Claudia “Gunda” Fontán en “MasterChef Celebrity 2”. No se trata de un reemplazo para Carmen Barbieri sino que juega como una más. La conductoraactriz y buena cocinera saldrá de su refugio en Nordelta para grabar en los estudios de la calle Lima. Le toca participar con Cande Vetrano, Alex Caniggia, Fer Carlos, Sol Pérez, María O’Donnell, Andrea Rincón y Cae. Divididos en dos equipos, los capitanes no cocinan, sólo dan órdenes para que hagan entrada, plato principal y postre (y no habrá mercado). Ojo, se trata de delivery auspiciado por la marca que los hace. Ya con la salida de Mariano Dalla Libera, y tres más que ya grabaron tras el hisopado negativo para todos, van acortando tiempos.

***

Se abre una semana decisiva para las grabaciones de “El marginal 4”, ya que comienzan las pruebas de vestuario y las charlas vía Zoom con los productores Sebastián Ortega y Pablo Culell. En la primera etapa van con Juan Minujín, Nicolás Furtado y Claudio Rissi, Gerardo Romano, Rodolfo Ranni, Daniel Pacheco, y hasta cumplir la cuarentena obligatoria espera Martina Gusmán. Ranni llega mañana y se supone que le toca grabar dos veces por semana con Gerardo Romano. El personaje de Ranni es una suerte de Josef Mengele tétrico, malvado y asesino serial. No contamos más. Por fi n, diremos que se reabre la industria audiovisual y en Buenos Aires.

***

Tal cual fuera primicia de esta sección, se está completando el jurado para el reality “La Voz”, y en ese sentido confi rmada Lali Espósito; también Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky y Soledad Pastorutti (esta última aún no cerró). Serían ellos los cuatro votos que jugarán el destino artístico de los participantes. En breve Marley empieza con las visitas presenciales buscando los participantes en el Gran Buenos Aires. Hay muchos anotados vía web del interior, a quienes van a ir convocando. Faltan al menos tres semanas para que se habiliten los estudios en Martínez. Una apuesta súper fuerte de Telefé. Con un clásico internacional.

***

Esta mañana le toca viajar a Alejandro Awada a Montevideo, ya con el nuevo look de su personaje, del que tiene prohibido hablar bajo contrato. Esta sección pudo advertir sus cambios físicos al cruzarlo por Palermo. Se lo vio con pelo negro y un par de kilos de más, acorde con el hombre que le toca interpretar en “Iosi, el espía arrepentido”. La fi cción de Amazon ya se está grabando dirigido por Sebastián Borensztein, y se sumará Awada una vez que cumpla con la cuarentena obligatoria de siete días, además del PCR. No podrá moverse mucho más allá de la capital uruguaya por las estrictas medidas de control. Ya están Natalia Oreiro, Marco Antonio Caponi, Minerva Casero, Carla Quevedo y Matías Mayer.

***

Le trajo suerte a Susana su hermano Patricio para la venta de su campo La Tertulia, en Laguna Garzón, ya que siempre le dijo que lo iba a vender, que no se preocupara. Levantar el ánimo está bueno. No es sólo que lo vendió a un precio con el que recupera la inversión -que nunca fue la cifra que tiraron- y el costo anual desde que la compró (cerca de 100.000 dólares al año), sino que además ganó. Hay que sumar los sueldos de los caseros, la seguridad, el riego para el pasto de las vacas, la administración, etc. Feliz, la estrella no piensa moverse de La Mary, y poco le importa el destino de La Tertulia, que ahora es de una compañía que se va a dedicar al cannabis medicinal a través de un grupo de inversores, el accionista mayor del Pro, Facundo Garretón. Y los dólares quedan en Uruguay.

***

A pesar de que lo anunciaban para el sábado próximo, Andy Kusnetzoff no llega con la salida de “PH (Podemos hablar)”, antes del sábado 13 o el 20. Producido por Kuarzo, igual que su programa radial en FM “Perros de la calle”, le están buscando la vuelta al ciclo para darle un nuevo impulso. Enfrente y con Juana Viale, más el regreso de Mirtha Legrand en un año de elecciones, van a tener que pelear fuerte. Una de las ideas es que uno de los invitados cocine para todos. Algo no muy original en una televisión que cocina desde el alba hasta la medianoche. Irónico en un país como el nuestro, con altos niveles de pobreza.

***

El tema del registro de marcas de Maradona despertó a varios que quieren hacer negocios con los nombres de famosos. Ahora es el turno de la bahiana Maria Creuza, quien al enterarse llamó enseguida a Fernando Burlando para que la asesore. Y es que al grupo brasileño ya le pasó, por ejemplo, cuando Vinicius de Moraes habría firmado cualquier cosa y no se habría enterado de las que se perdía, tantas. Pide registrar la marca “Creuza” un señor de apellido Zaldívar bajo acta Nº 3.981.823, para usar en una larga lista de artículos de vestimenta y calzado de la clase 45. Burlando, que es el abogado además de Claudia Villafañe, va a intervenir en el asunto. Tenemos la lupa puesta ahí.

***

Curiosidades del rating: Telefé se adjudicó febrero con 7.6 puntos de promedio; El Trece, 5.9; Canal 9, 2.3; América, 2.0; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Así, el sábado lo más visto fue la película “El transportador 3” de “Cine 13”, 5.7, pudo con “Casados con hijos”, 5.5; “Santo sábado”, 2.2; “Implacables”, 1.7; “Secretos verdaderos”, 1.6; “Vivo para vos”, 1.5, y “Aguante el cine” (“Un oso rojo”), 0.9. Tercero en el día, “Los Simpson”, 5.3, cuya mayor resistencia fue El Trece con “Escobar, paraíso perdido”, 4.1, y los dos programas de mayor audiencia en Canal 9, “Jineteando” y “Clave argentina”, 1.8. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.