Lo anticipamos. La preocupación de las autoridades de Viacom-Telefé con los casos de Covid-19, que en principio eran 11. Tras la confi rmación de los invitados de “El precio justo”, Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti, se tomó la decisión de que todos los empleados, delante y detrás de cámara, se sometan a un hisopado. En cuanto al espacio de Lizy Tagliani, pondrán otra vez “Avenida Brasil”. Se supone, siendo optimistas, que Lizy podría estar regresando en agosto a ocupar su lugar. Obvio es que depende de su evolución.

***

Una muy buena noticia. La mamá del ídolo nacional Charly García, Carmen Moreno, fue por fin dada de alta después de 40 días de internación en el Sanatorio Güemes. La señora fue trasladada al Güemes desde un geriátrico en Recoleta al darle positivo de coronavirus, hisopado que repitieron dos veces más, hasta que hace 15 días le dio negativo. Próxima a cumplir 93 años, el viernes volvió a la residencia, feliz y contenta. También su hijo Charly goza de buena salud y acompañado por su novia Mecha vive en su conocido departamento de Coronel Díaz y Santa Fe. Un rayito de sol en el invierno.

***

Más tranquilo Adrián Suar porque ya se está resolviendo el gran problema de la productora al firmar ayer los últimos acuerdos con las actrices de “Separadas”, por el 70/75% aproximado de la renegociación de la deuda del contrato. En tanto Pol-ka está pagando los salarios de sus empleados fi jos con un 75% del salario. Con este paso se está dando por terminado el confl icto en plena pandemia y se espera que para “El Tigre Verón 2”, con Julio Chávez, se pueda fi nalizar de grabar las 19 jornadas que aún faltan y pagar el 100% del contrato. Por otra parte Adrián Suar pudo recuperar lo invertido en “Corazón loco” al venderla a Netfl ix. Y ahora va por la venta en Punta del Este.

***

La sorprendió a Mercedes Funes la repetición en El Trece de “Argentina, tierra de amor y venganza” cuando pasó tan poco tiempo desde el fi nal. Pero lo bueno es que la repetición les genera a muchos de los intérpretes y compañeros de tira un ingreso, justo en un momento en que todos viven de ahorros. La actriz respeta la cuarentena al lado de su marido Cecilio Flematti y el hijo del conductor. Hace videollamadas con sus amigas y familiares y con la directora Corina Fiorillo, todavía trabajando juntas para encontrar un auspiciante en la plataforma de obras nacionales que están armando. Y cocina bastante bien.

***

Tras el aislamiento de 14 días que cumplió Jesica Cirio cuando su marido Martín Insaurralde dio positivo en el test de coronavirus, la conductora volvería este domingo al programa “La peña de Morfi ”. Con todos los recaudos, estaría en vivo conduciendo con Gerardo Rozín y recibiendo vía Skype a los invitados que en principio son Luciano Pereyra, Soledad -quien dicho sea de paso el sábado va a estar con Juana Viale- y el Chaqueño Palavecino, por ahora. Si bien en Telefé están muy cautelosos por los casos de Covid-19, aquí está todo bajo control sanitario.

***

El programa del domingo de “El gran pastelero. Bake off” se va a mantener tal cual se grabó y se verá el inicio de la gran fi nal, que puede traer sorpresas. Los tres pasteleros fi nalistas, Agustina, Samanta y Damián, tendrán que hacer los desafíos de una “esfera de chocolate”, “torta Ópera” y un tercero. Mientras no terminan las polémicas con el reality que produce Turner y emite Telefé, vale aclarar que el premio de $600.000 se entrega cuando se emite el último episodio, y eso va por contrato. Si Telefé y Turner evalúan que no hubo trampa de ninguna naturaleza, seguirá como quedó, y si no, puede cambiar.

***

A pesar de que se dijo mucho, no hay en este momento nada previsto acerca de la segunda temporada de “Argentina, tierra de amor y venganza”. Si bien estaba en la cabeza de Adrián Suar, era previo a la pandemia global, de manera que hoy no existe el tema. Menos ante la realidad de la reestructuración de Pol-ka, que tiene que defi nir su futuro próximo. Dicho esto, lo primero de la empresa es cumplir con los compromisos con Netfl ix, HBO y TNT, que son socios y aportan capital. Proyectar una tira con actores extranjeros, costosos, como Albert Baró y Benjamín Vicuña, entre otros, es difícil de sostener.

***

Confi rma Amazon la película con canciones de Raffaella Carrá, la gran estrella italiana, “Explota explota”. En estas latitudes la Carrá conserva muchos admiradores desde la época en que vino a Buenos Aires a hacer un show en el Luna Park y a fi lmar la película “Bárbara” con Jorge Martínez. El jueves 18 de junio Raffaella cumplió 77 años, y no pasó inadvertido para los quinieleros seguidores de la diva. Y la pegaron con el 03, y en la vespertina con el 56 (de la canción 03, 03, 456), con tanta fortuna que al día siguiente en la quiniela nocturna de la provincia de Buenos Aires salió el 77 (su edad) a la cabeza. Parece que la Carrá, sin saberlo, sigue repartiendo dinero, igual que con su programa de televisión “Pronto, Raffaella”.

***

Como resultado de la situación que se vive en Telefé, Marley ya no podrá salir de recorrida y hará el programa “Por el mundo. En casa” con Zoom y desde su casa en La Colina. No hubo quórum para invitados presenciales, de manera que la producción estaba buscando el ok de Lali Espósito para salir en vivo desde España por Zoom. La chica lo haría por la gratitud que le tiene a Marley, que la llevó a visitar Hong Kong y Australia. Y es un sacrifi cio porque el horario es matador para la actrizcantante.

***

Curiosidades del rating: los diez programas más vistos del martes, “Jesús”,12.5 puntos de promedio; “ ¿Y tú quién eres?”,12.1; “Alas rotas”, 10.0; “Telefé noticias”, 8.7; “Cortá por Lozano”, 8.4; “Historias de corazón”, 8.3; “Noticiero Trece”, 8.1; “Educando a Nina”, 7.9; “Bienvenidos a bordo”, 7.5, y “El gran premio de la cocina”, 7.2. Por otra parte, en América la mayor audiencia, “Animales sueltos”, 3.9; en Canal 9, “Bendita”, 5.8; TV Pública, “En terapia”, 1.0, y en Net TV, “Las muñecas de la mafi a”, 0.9. En la competencia, “Mamushka”, 5.3; “Elif”, 8.3, y “ATAV”, 3.5, quedó tercero en esa franja horaria. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.