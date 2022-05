En la plataforma Paramount+ quedan más de 30 capítulos para ver “ El primero de nosotros”. Razón por la cual el público se dividió entre Telefe y la app, siendo en total 65 episodios. En la pantalla abierta calculan que a fin de junio estaría finalizando. Un éxito, hay que decirlo, pero, al parecer, la precuela de la tira quedó en la nada. Por el lado de Benjamín Vicuña, de viaje con su pareja Eli Sulichin, y después teatro en La Plaza; Damián de Santo se está ocupando de refaccionar sus cabañas en Villa Giardino; Paola Krum sigue con “Las irresponsables”; Rafael Ferro pasó a Polka; Mercedes Funes sigue en teatro; Jorgelina Aruzzi, cuando pase el Covid, teatro, y Luciano Castro está grabando en Kuarzo. Tampoco nadie los tentó como para que se queden. Todo terminó en las grabaciones y en pantalla en siete semanas, con la reciente incorporación de Marita Ballesteros. Va por ahí.

La ficción, por tema costos, es más cara que el entretenimiento, aun perdiendo como le sucedió a Kuarzo con “El Gran Juego de la Oca”. Justo esa productora, que venía empujando para cerrarlo, es la que hará el nuevo “Gran Hermano” para Telefé en los estudios de Pampa Films, que ya están armando, y mirando el presupuesto de Alberto Negrín para la construcción de la casa, moderna. El mobiliario, la pileta, todo igual a como conocimos, y debería estar listo en octubre. Conducirá Santiago del Moro (Andy no estaba mal), con ayudantes y se están viendo con lupa los contratos para participantes, psicólogos y demás. Buena decisión, para evitar líos que ya tuvieron.

Ya está dicha en los estudios de Don Torcuato la palabra “acción” con las primeras imágenes de la tira de Polka “ATAV 2”, hoy. Súper elenco, de distintas generaciones, idea de Adrián Suar, que va del español Toni Gilabert, como Antonio Salvat, a Virginia Lago, que hará de Luisa, una madre de los 80, en pleno inicio de la democracia. Las tres vedettes, Justina Bustos, Belén Chavanne y Andrea Rincón, que los autores Lilly An Martin y Claudio Lacelli van a ubicarlas en un teatro de revistas sin especificar si es el Maipo, el Astros o el Nacional. Aunque es probable que graben en El Nacional, que lo tiene Adrián. La historia gay con Toni, y la parte mafiosa, que viene de larga data de la anterior “ATAV”, darán que hablar.

Esta sección anunció que Pepito Cibrián quería reincidir en el matrimonio tras conocer vía Tinder a Nahuel. El asunto es que ya fijaron fecha para el Registro Civil el 24 de junio y la gran fiesta con cientos de invitados, el 27, en Distrito Barracas. Como ocurre en estos tiempos, se firma un pre-nupcial de separación de bienes por lo que pudiera suceder. En tanto, estuvo en Córdoba con “Drácula” que arrasa en el interior, aún sin llevar orquesta en vivo, van con la pista, como es lógico. Por lo demás, Pepito tiene su contador-auditor que revisa su porcentaje que, digámoslo, es grande. ¡Ah! La luna de miel será en México

La hoja de ruta de Marley, uno de los ganadores del Martín Fierro, en este 2022 completó todos los casilleros. Le toca “La Voz” desde el 6 de junio en el prime time, al mismo tiempo la segunda temporada de “Marley y Mirko” para Paramount, y después el programa “The Challenger”. Eso antes de hacer “Por el mundo Mundial Qatar”. Como si fuera poco, va por su segundo hijo/hija, ya puso el dinero y la “semillita”, en tanto Britany, que fue quien tuvo a Mirko, no puede ser esta vez su “carrier” porque tuvo un hijo para ella hace poco tiempo. Así, están buscando otro vientre subrogado en el sitio donde ya pagó bastantes dólares. Nada de canje.

Estaría bueno no dejar de hablar del Covid, porque ya se habla de varios contagios de famosos. Es el caso de Selva Alemán, invitada por la producción de Mario Pergolini a Los Ángeles a participar de “La divina noche”, y que justo al hacerle el PCR dio positivo. Su marido Arturo Puig dio negativo, pero igual se les frustró el viaje que tenían, con todo pago. Sin síntomas complicados, tendrá que esperar el alta. Así son estos tiempos.

Tras las declaraciones de Marcela Tinayre, quien blanqueó en “LAM” que no llegan a un acuerdo desde StoryLab por Mirtha y Juana con El Trece -y que estarían hablando con América-, lo cierto es que la estrella habla seguido con Pablo Codevilla. Mirtha quiere mucho al Trece, y le importaría volver a hacer temporada ahí. El tema de costos de los dos programas está en el bolillero, y en ese sentido El Trece mantiene los sábados a la noche para Mirtha, en que hay más publicidad cara por el día y el horario, y los domingos para Juana Viale. A Nacho Viale no lo conforma la oferta, pero no van a poner más. Con las películas les está yendo bien.

Con el talento intacto, Toquinho, fiel a sus orígenes con Vinicius de Moraes, no se retira del amor a los 75 años. Su gran historia es con Camilla Faustina, de 27, que lo acompaña en la gira y con quien hizo explotar el Gran Rex. Juntos comparten cuarto en el cinco estrellas Recoleta Gran Hotel donde se registra como Antonio Pecci. La cantante, a quien conoció cuando fue a verlo a un recital y le pidió una selfie, es una revelación de la música brasileña. Van a llegar jueves el 26 y se presentarán en Escobar, luego en La Plata y ya el día siguiente viajarán a Bariloche, donde harán dos conciertos en el festival de música de dicha ciudad. Y el cierre será el domingo 29 en el bello Auditorio de Belgrano, periplo armado por el productor Damián Sequeira, un genio en conocer ciudades aún no descubiertas en las giras.

Curiosidades el rating: el sábado “PH (Podemos hablar)” fue lo más visto, 8.5 puntos de promedio; “El mundo del espectáculo”, 5.2; “Cine de América”, 1.5; “Knock out”, 0.9, y “Cine Canal 7”, 0.6. Antes, “Doctor Milagro”, 5.1, perdió con “Cine 13”, 5.9; “Implacables”, 1.9, y América noticias”, 1.1. El larga duración “Los Simpson”, 5.9; el clásico “Pasión”, 1.9; “La tarde del 9”, 0.7, y la mayor fuerza “Cine 13”, 5.0. Anduvo muy bien la repetición de “Casados con hijos”, 4.1, ganador en esa franja, al alba, 9.30 am. Sobre el final, “Impulsa tu país”, 4.2, le ganó a “Resto del mundo”, 3.3. Las tres franjas y el día se las llevó Telefé con 6.1; El Trece, 5.3; América, 1.7; Canal 9, 1.2; TV Pública, 0.3, y Net TV, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.