La “magia” de la televisión hizo que anoche Alex Caniggia, original y trucho (Fredy), ocupe dos pantallas en el prime time. Esta noche, en las instancias decisivas, los ocho juegan. Y todavía está Alex, seguido de Candela (favorita), Gunda (favorita), Gastón, Juanse (arruineti), María, Georgina y Sol, que da sorpresa. Última noche de guardapolvo blanco divididos en dos grupos, rojo y azul, con reloj de arena que va a apurar el plato libre que exige el jurado. El equipo vencedor se lleva las últimas 4 estrellas de la semana. Ya la productora Boxfish está armando las semifinales que serán pronto, y Alex quedará como eliminado en el camino. Calculan el final para el domingo 20 de junio; no está grabado aún.

***

Tras el éxito de Fátima Flórez imitando, primero, a Susana y, anoche, a Mariana Nannis, en compañía de Fredy Villarreal en el rol de Alex Caniggia, se viene “Politichef”, con Cristina a la cabeza. El viernes, dedicado al humor en “ShowMatch”, ingresan los primeros seis jugadores, que son Alberto (Fredy), Cristina (Fátima), Axel (Iván Ramírez), Ginés (Milton Re), Larreta (Martín Bilik) y Diego Santilli (Juampi González). Recibirán sus delantales blancos y las recetas para cocinar, pero pueden ser poseedores del delantal gris, si andan mal, y del negro, si les fue horrible. Son los primeros, pero habrá más. Por lo demás, esta noche en “La Academia” bailan Lourdes y Chato Prada y se dan la sentencia, el duelo y la eliminación, y la gran pregunta es si se va y no vuelve Guillermina Valdés.

***

Fue una sorpresa para sus compañeros de “El primero de nosotros” la noticia de la nueva separación de Luciano Castro de Sabrina Rojas. De cualquier forma, se lo ve muy bien en las grabaciones, que se hacen en burbujas y con hisopados todos los días. Por grupos, Castro con Jorgelina Aruzzi, Benjamín Vicuña cerca de Paola Krum -con look muy renovadoy Damián de Santo y Mercedes Funes. Estos días de cuarentena De Santo se fue a Villa Giardino y ya regresó hoy a su piso en zona norte, ya que graban al toque. La tira no tiene aún fecha de aire; como sucede en la tele actual, la política es “ir viendo”.

***

El debut de Karina La Princesita, lesionada y moviéndose como pudo al ritmo del “cubo al cuadrado”, dio que hablar. No sólo por la presencia de su novio formal, Nico Furman, con quien cantó a dúo, sino por la devolución amorosa de Jimena Barón. Desmintiendo internas, al menos en la superfi cie, Jimena le puso la nota más baja del jurado, un seis, pero, le dijo que era su ídola, que la amaba. En respuesta, Karina dijo que no se toma tan en serio las devoluciones del jurado. Ahí hay algo. Hummm.

***

Nadie cree que la tira de Pol-ka “La 1/15/18”, con elenco que incluye a Agustina Cherri, Leticia Brédice, Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia, Lali González, Luciano Cáceres, Leonor Manso, Patricio Contreras, entre numerosos actores y actrices, salga al aire por El Trece en junio. Ya estamos casi en ese mes, y si hay algo que sabe Suar es de números. Tal vez la estrategia sea esperar un poco el fi nal de “MasterChef Celebrity” e ir fortaleciendo más el fi n de semana. Polka tiene, además, otros servicios de producción en marcha con Warner Media, con HBO -que empieza “El jardín de bronce” en brevey con Disney. Está muy complicado el panorama de la audiencia.

***

Mientras Ricardo Darín trabaja a pleno en la película que va a protagonizar y producir a través de Kenya, en coproducción con Amazon, “1985”, dirigida por Santiago Mitre sobre el histórico juicio a las Juntas-, hay empresarios teatrales que lo quieren en España. Se trata de un proyecto que no tiene que ver con “Escenas de la vida conyugal”, cuya gira tendría que hacer con Andrea Pietra cuando termine de rodar, sino de coprotagonizar obra con una de las más grandes actrices españolas. Los productores le estarían mandando la obra para que la lea y decida si le interesa. Sería una dupla extraordinaria en teatro. No podemos decir más.

***

Hasta ahora se la banca Guido Kazcka, por más que el lunes la segunda de “Bienvenidos a bordo” lo dejó naufragando, por no decir hundido. El conductor y productor le pone toda la garra al programa, que ahora tiene humoristas, como Gardinetti, Iván Ramírez o Toti Ciliberti (ex Tinelli). Y sigue con los bailes, sus éxitos “el carpintero” - que desplazó a muchos y a muchas- y el galán Hernán Drago, a quien quieren sacarle más jugo, pero no da. Hay que respetar los límites.

***

Al parecer, nadie quiere en el medio artísticotelevisivo que le pase lo de Maradona y las marcas. Ahora es Chiche Gelblung, emblemático panelista de “Polémica en el bar”, quien el pasado 24 de marzo presentó dos solicitudes de registro de la marca Chiche Gelblung bajo actas Nº 3.988.852 y Nº 3.988.854 en las clases 41 (servicios de entretenimiento y educación) y 35 (servicios publicidad). Lo hizo a través de su esposa de toda la vida, Cristina Mónica Seone, casada por ley con Samuel Gelblung (Chiche Gelblung). Lo siguió a Alejandro Fantino, su colega de América, quien registró como marca (para Epunis SRL) su frase tan imitada “pará pará pará”. Como si se la hubiera dedicado a Chiche.

***

Luego del escándalo por los bolsos con dinero que se desató en la TV Pública, quedó cancelada la serie sobre nuestro héroe Manuel Belgrano que iba a protagonizar Nicolás Cabré. Mucha gente sin trabajo. Entre ellos, el director Alberto Lecchi, quien estaba trabajando en el proyecto ad honorem. Encima, se cortó la gira que estaban haciendo con el productor Damián Sequeira, “Divino divorcio”, protagonizada por Rodolfo Ranni y Viviana Saccone. Todo hace pensar que antes del mes de septiembre va a estar difícil volver. Lecchi espera con ansias un nuevo trabajo. Y mantener este para el 2022, si Dios quiere y la pandemia para.

***

Curiosidades del rating: lunes feriado se lo llevó Telefé con un prime time de 16.3 puntos de promedio, casi duplicando a El Trece, 8.2; Canal 9, 2.5; América, 1.3; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Lo más visto fue “MasterChef Celebrity”, 21.0; “Bienvenidos a bordo”, 4.4; “Los Mammones”, 2.7; “Fuego amigo”, 0.7; “La caída”, 0.3, y “En la boca del lobo”, 0.2. En competencia “Flor de equipo”, 6.3; “Tele 9 al mediodía”, 4.5; “Lo de Mariana”, 4.4; “Es por ahí”, 1.7, y “TV Pública Noticias”, 0.2. Luego, enfrentados, “Cortá x Lozano, 8.2; “ 100 argentinos dicen”, 7.4. En tanto “ShowMatch, La Academia”, cuarto en la jornada con 10.5 puntos y picos de 12.5. La mayor audiencia en América, “Intrusos”, 2.8; en Canal 9, “Tele 9 Central”, 3.9, y en la TV Pública, “Cocineros argentinos”, 0.9. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.