La primera eliminación de “MasterChef Celebrity 2” será el domingo 28 a las 22. De los 16 concursantes, ya se van perfilando como favoritos María O’Donnell, Claudia Fontán, Candela Vetrano y Dani La Chepi. El trío infernal del jurado esta vez hace llorar, y ya hay un concursante a quien apodan “el llorón”, pero no será él quien se vaya primero. El más simpático resultó Daniel Aráoz, quien la va de muy divertido. Veremos el número de rating. En la previa ya no estará “Por el mundo en casa”, que Marley termina este domingo en CABA, y estaban viendo si ponen una de las tiras, ya que en ese horario está previsto que vaya Lizy Tagliani con “Trato hecho”, pero no todavía, ya que están terminando la escenografía.

***

Con el aforo del 50%, Fátima Flórez en Carlos Paz con su espectáculo “Fátima es camaleónica” se ubica primera a nivel de la taquilla nacional. Al parecer, la ciudad explotó y en este Carnaval se llenó de gente, hasta el punto de que Fátima realizó tres funciones (a las 20, 22, y 0 horas) el lunes pasado con unas 300 personas por función. Diremos que también arrasó Lizy, salvo que hace menos funciones en el Luxor que las de Fátima, que sumó 12 en una semana. Tanto la artista como su marido, Norberto, viven en una casa alquilada hasta mediados de marzo en Villa Del lago, y van a seguir con su oferta teatral en principio hasta fin de febrero. Y luego verán si hacen los fines de semana. Siempre en las sierras.

***

En la productora Kuarzo están cruzando los dedos para que funcione perfecto la FM 104.3 que arranca hoy con los “exiliados” de la Metro (Matías Martin, Andy, Sebastián Wainraich, O’Donnell). Si bien le ponen la mejor onda, no dejan atrás los programas exitosos de televisión, como el de Guido Kaczka, “Bienvenidos a bordo”, el suceso de El Trece. Grabaron los dos feriados de Carnaval con el regreso de Rodrigo Vagoneta, José María Muscari, Mariana Brey y Rocío Quiroz, entre otros. La dedicación a pleno de Kaczka se nota en la audiencia, descansa poco en su casa de Núñez, y no se desenchufa del trabajo, que, además, disfruta. Ese es el camino.

***

Un éxito son los shows de Ulises Bueno en Villa Carlos Paz, en uno de los cuales, el de Rosario, aprovechó para blanquear su romance con Rocío Pardo, actriz y bailarina. El hermano del inolvidable Potro Rodrigo se va a presentar junto a Soledad Pastorutti por primera vez en el Luxor en próximo viernes 26, con entradas que ya están a la venta. El cantante con repertorio bien cordobés va a mezclar lo suyo con el folclore de la Sole, y hará una participación especial Fátima Flórez, imitándolos a los dos. Van a agotar localidades.

***

Es mucho más que una participación especial la de Natalia Oreiro en la serie que dirige Sebastián Borensztein “Iosi, el espía arrepentido”, que están rodando en Montevideo. La actriz-cantante está ocupada durante varias horas grabando, pero tiene allá a sus padres, que le dan una mano con su hijo Ata Merlín. Por su parte, Ricardo Mollo sigue con los shows con Divididos en el teatro Ópera (los próximos, el 19 y el 20), con 500 personas en cada presentación, el éxito de CABA. La Oreiro tiene que estar aquí en marzo para la producción de “Santa Evita”, que comienza a rodarse en abril y que la tiene con el personaje más importante de su carrera, Eva Perón.

***

Mientras en la provincia de Buenos Aires van a comenzar a vacunar a los mayores de 70 años, en Capital Federal los famosos adultos esperan. Tal el caso de Enrique Pinti, con 81 y diabético, quien no quiso saltearse de la lista, figuraba entre los 100 nombres propuestos para promocionar el vacunarse y no quiso, el actor aguarda su turno como corresponde. Claro que en CABA aún no hay pistas sobre cuándo comenzarán a vacunar. Pinti no sale de su departamento del centro, acompañado por su primo y con la visita del kinesiólogo dos veces por semana. Así desde que comenzó el covid en marzo de 2020. De hecho, el hombre no la pasa mal, sabe acomodarse y darse el gusto de hacer “fiaca”. Pero espera la vacunación.

***

La coproducción del gigante Amazon y Telefé “Pequeñas Victorias” (adaptaron el título original), escrito y dirigido por Juan Taratuto, tiene fecha de final para mediados de marzo. Protagonizan Julieta Díaz, Mariana Genesio y Natalie Pérez, y van sumando colaboraciones especiales. La de Facundo Arana ya terminó, estará en tres capítulos, ya que la historia arranca cinco años después de la llegada de Victoria, en tanto que siguen grabando Cecilia Dopazo, Alan Sabbagh, Roly Serrano, y le quedan pocas escenas a Juan Leyrado. En cuanto termine, con el OK de Daniel Burman, dueño de la idea junto con la guionista Erica Halvorssen, Leyrado se sumará en Montevideo al elenco de “Iosi, el espía arrepentido”, también de Amazon.

***

Tras los registros de marcas de los famosos que hemos ido mencionando, Maradona, Juana Viale, Alejandro Fantino, otro de los deportistas que ha registrado más marcas relacionadas con su nombre en la Argentina es Guillermo Vilas. En la larga lista de marcas que ha registrado fi guran, además de Vilas y Guillermo Vilas muchas otras, como El Gran Willy, Vilas Store, Vilas Hotel Thai Break, Vilas Café, Miss V y Quién Soy y Cómo Juego. Estas marcas abarcan varios rubros, como ropa, zapatillas, raquetas, perfumes, hoteles, cafés y bares, que le dan al famoso tenista la posibilidad de dar licencias a las compañías que estén interesadas en utilizarlas. Como se lee, es un gran negocio el de las marcas internacionales.

***

Curiosidades del rating: el lunes de Carnaval tuvo a la tira turca “Fuerza de mujer” (los dos horarios) como lo más visto con 10.4 puntos de promedio, y 9.9, dejando tercero a Marley con “Minuto para ganar”, 9.8. A la tarde en competencia “Cortá x Lozano”, 6.6; “100 argentinos dicen”, 5.1; “Intrusos”, 2.3; “Hay que ver”, 1.6, y “Cocineros argentinos”, 0.6. La despedida de Juan Marconi en “El Gran Premio de la cocina”, 5.6, le ganó a “Guerra de rosas”, 5.5; “Tele 9 Central”, 2.8, y “América Noticias”, 1.7. En el fi nal “Apache”, 8.8; “Te doy la vida”, 5.6; “Intratables”, 2.4, y “Todo puede pasar”, 2.0. El éxito de América es “Los Mammones”, 2.8, la mayor audiencia en la emisora. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.