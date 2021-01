Sigue demorado el arranque de “ MasterChef Celebrity 2”, que la productora Boxfi sh está viendo si serán necesarios algunos reemplazos. Hoy se reconfirmaría Georgina Barbarossa, quien se realizó hisopados y los dos le dieron negativo, en tanto les falta resolver el tema de Donato de Santis, jurado que debería estar aquí la semana próxima o lo reemplazarían con Dolly Irigoyen. Todo como para empezar las grabaciones este lunes, tras los hisopados de los participantes y la situación que atraviesa Carmen Barbieri, la gran figura de este show. En la lista figuran además de Del Moro en la conducción, Fernando Carlos (de Telefé), Candela Vetrano, Cae, Andrea Rincón, La Chepi, Gastón Dalmau, Juanse, Flavia Palmiero, Daniel Aráoz, y sin la foto-firma Alex Caniggia, María O’Donnell, Osvaldo Laport, entre otros. Lo van a resolver.

***

Tras pasar varios días complicados por el ACV que le encontraron, internada, y luego recuperándose en su casa, este fin de semana Solita Silveyra se va en auto (la llevan, no maneja) a Tandil, que le encanta, donde vive su sobrina María y sus sobrinos nietos. Se va a quedar un par de días y a su regreso le tocará estar con sus nietas en Pilar. La actriz, quien sigue sin fumar (aunque se come todo de ansiedad), tiene aún pendiente la obra “La fuerza del cariño” con Corina Fiorillo en la dirección, Mercedes Funes, Miguel Ángel Rodríguez y producción de Leo Cifelli, para mediados de año. En tanto, el próximo 13 de febrero festejará su cumpleaños en Villa La Angostura, otro lugar que le encanta.

***

Con la obra ensayada, escenografía hecha, elenco conforme y todo bien, no hay aún fecha de estreno para la obra “Inmaduros” El Nacional. protagonizan Adrián Suar y Diego Peretti con elenco femenino compuesto por Patricia Echegoyen, Fernanda Metilli y Jessica Abouchan, dirigidos por Mauricio Dayub, quien antes de viajar a Mar del Plata realizó una función con público amigo. El punto es que el aforo de hoy es de 30% de la sala y los números no cierran en ese contexto. Es así que Adrián Suar se dedica a la serie de Disney “Los protectores”, va palpando la situación y, de seguir así la cosa, estrenarían recién después de julio de este año. Por lo menos un 70% de la sala les hace falta.

***

Tal como habíamos anticipado, el éxodo de la Metro de “los tres grandes”, Matías Martin, Andy Kusnetzoff y Sebastián Wainraich, por razones en alto porcentaje económicas, tenía rumbo fi jo cuando se fueron. El socio productor de Kuarzo, Martín Kweller, quien fuera en su momento el que puso en marcha la FM Radio con Vos, la posicionó y vendió bien, alquiló la señal de la FM 104.3 que era de Continental al nuevo dueño Carlos Rosales, del que oímos hablar cuando compró Garbarino. Así, Andy, todavía muy de vacaciones, volvería el 1° de febrero con el programa, igual que sus colegas, los tres con títulos de programa nuevos. La Metro se quedó con los originales. Ya deberían estar pensando en los contenidos, ¿no?

***

Mientras se trabaja en Don Torcuato para salir con “Corte y confección famosos” el lunes 8 febrero a las 16, después de 100 argentinos dicen”, han guardado el “Cantando” por si tiene segunda vuelta en este 2021. Esto significa que Laurita Fernández y el jurado integrado por Nacha Guevara, Karina la Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán no van a ser convocados para el nuevo “ShowMatch. La Academia”. Salvo De Brito, que en este caso no fue jurado sino conductor. Como es de imaginar, todo depende de la situación epidemiológica que vayamos atravesando. Es obvio que Marcelo Tinelli quiere estar al aire, pero es muy respetuoso de lo que sucede con el Covid.

***

En Carlos Paz, tras la baja del Ofi cial Gordillo primero, y de Juan Pablo Geretto en la obra de Flavio Mendoza “Tres empanadas”, dos por Covid, este fi nde estará en el Luxor, con producción de Giordano, Lizy Tagliani con su unipersonal. De cara a las otras obras, se empezó a notar movimiento, “Fátima Florez camaleónica” en el Holiday y con entradas de $500 logra público de martes a domingo. No le va mal a “La mentirita” con Fredy Villarreal, Iliana Calabró, Rodrigo Noya, René Bertrand y More Rial, la llevan correcto en el Del Lago con entradas sin descuento, se mantienen vigentes, descansan de Buenos Aires y se ganan unos mangos. Es una buena forma de verlo.

***

Tranquilo y en silencio el actor-imitador Martín Bossi no descuida su ofi cio y sigue entrenándose. Es muy consciente que por ahora no se podrá volver con Boots” y tampoco le resultó grata para el público la experiencia en streaming (vendió todo, pero muchos no pudieron entrar). Así, en su casa de barrio cerrado de Pilar, toma clases de piano, baile, canto e inglés, sin olvidar practicar tenis. Se prepara con idea de no dejarse estar y se cuida, ya que zafó (hasta ahora) del Covid, y sabe que en algún momento la cosa va a cambiar.

***

Acompañada por su novio Miguel y su hijo Matías, Carolina Papaleo festejó su cumpleaños el martes pasado en su piso de la avenida Callao heredado de la gran Irma Roy. Este sábado junto a Julián Weich en “Vivo para vos” por Canal tendrán la visita Zoom de “Kiko”, Carlos Villagrán, de “El Chavo”, y en el piso a la astróloga Lourdes Ferro, el cantante Danny Martin y la banda Los Tipitos. El domingo es el momento de los actores Jorge Marrale y MasterChef” Ignacio Sureda, el humorista Alejandro Gardinetti y la cantante favorita de los jóvenes cool, Ligia Piro. Van por ahí.

***

Curiosidades del rating: el miércoles se lo llevó Telefé, 8.2 puntos de promedio; El Trece, 6.5; Canal 9, 2.1; América, 1.2; Tv Pública y Net TV, 0.4. Los tres programas más vistos de cada canal: en Telefé, “Fuerza de mujer”, 12.2; “Minuto para ganar”, 11.7 y “Alas rotas”, 9.3. El Trece “Bienvenidos bordo”, 9.2; Noticiero Trece”, 6.5; “Te doy la vida” y “Telenoche”, 6.4. Tercero en el día, Canal 9, “Telenueve al mediodía”, 3.6; Bendita”, 3.0; y mañana”, 2.4. América destacaron “Los Mammones”, 1.7; “Intrusos”, 1.6, y “Buenos días América”, 1.5. TV Pública fue con “Cocineros argentinos”, 0.8; “TV Pública Noticias”, 0.7, y “La celebración”, 0.5. Último Net TV, “Editando tele”, 0.9; “Como todo” y “Fugitivos”, 0.6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.