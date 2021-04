El próximo lunes 19 empiezan a grabar los exteriores de la tira de Pol-ka, “La 1-5/18”, siempre y cuando no comiencen las restricciones. La producción, en la que interviene mucho Adrián Suar, trabaja en medio del protocolo Covid, que es riesgoso y complicado, en principio, con escenas al aire libre. Las primeras imágenes de fondo de los protagonistas, Agustina Cherri, Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia, la joven actriz paraguaya Lali González y Luciano Cáceres, se harán la semana que viene. Se supone que las grabaciones son una actividad que puede hacerse con cuidado, claro. Diremos que la historia va de culebrón clásico, que escriben Lilly Ann Martin, Marcelo Nacci y Jessica Vals. En Don Torcuato, a toda marcha, apuran los decorados; de más está decir que todes rezando para llegar y poder grabar. La industria lo necesita, es vital en lo económico.

***

Tal y como contamos, Susana espera su turno (tal vez en estas horas ya la vacunen) en el departamento de Maldonado (Punta del Este), pero en Montevideo la vacunación ya está muy avanzada. De hecho Julio Bocca, instalado desde hace años en aquel país adonde llegó de la mano del Pepe Mujica, ya fue vacunado y tiene 54 años. El gran bailaríncoreógrafo-director, número uno del mundo, le está poniendo mucha energía a la Fundación Julio Bocca y a las masterclass que le piden de todos lados. Ya tiene fecha para viajar a España en dos semanas para dar una clase maestra en Madrid.

***

Firmado y haciendo castings en Kuarzo, “El Club de las divorciadas”, para El Trece, bajo la conducción de Laurita Fernández, quien, dicho sea de paso, ahora volvió al rubio en su cabeza, aunque no es definitivo, ya que quiere seguir con el pelirrojo. La idea es que ocupe la franja de lunes a viernes en horario vespertino, si bien aún no se especifica la fecha de salida al aire. Conduce la novia de Nico Cabré, mientras buscan participantes en este reality que va a dar que hablar. Cabe decir que Laurita había sido tentada para “La Academia” y dijo que no; en cambio, ante la propuesta importante de conducción en soledad, aceptó y por buen cachet. El punto es: ¿en qué horario? ¿Dónde va Andrea Politti?

***

Un fin de semana en familia, con su marido Mariano y sus hijos Matilda y Máximo, pasará en su piso de CABA Mariana Fabbiani. Todo como para relajarse antes de enfrentar el nuevo reto en la pantalla de El Trece. Va a sorprender con los invitados, entre ellos, Pablo Echarri, quien está ensayando “Art” junto con Fernán Mirás, y Mike Amigorena, dirigido por Ricardo Darín y Germán Palacios. No está confirmada, pero también quieren tener a Nancy Dupláa, bastante amiga de la gente de El Trece. Por lo demás, Mariana cuida su alimentación - sana-, en general verduras y frutas que le traen desde Pilar, y hace el debido ejercicio. Se la siente contenta con su regreso. Eso ayuda. Y el francés, el mejor cotizado en su rubro, sólo superado por Martitegui, va a cocinar en vivo recetas económicas, de cara a la situación.

***

Sostener el sábado con Iván de Pineda en la previa de “PH”, de Andy K -feliz porque está esperando su segundo hijo-, que ganó pero no llegó a los dos dígitos, es una tarea importante para Telefé. Esta vez la producción anduvo bien con Iván y pone el juego más famoso, el rosco, en el que participarán Felipe Colombo y Fernando “Pichu” Straneo, y acompañan en las mesas -hasta ahora- Flopy Tesouro, Flavia Palmiero y Cae. Por el lado de “Podemos hablar”, que graba mañana, tienen de invitados a Gladys La Bomba Tucumana, Sabrina Rojas, Mey Scápola (las dos para promocionar la obra “Desnudos”) y el Loco Montenegro. Todo sujeto a cambio.

***

A partir del lunes en El Trece, tal como anticipamos, arranca la nueva mañana con la llegada de “Lo de Mariana”, conducido por Mariana Fabbiani, en formato magazine, con Christophe Krywonis, Martina Soto Pose y Federico Seeber, que irá desde las 11.30 hasta las 13. Va a competir en directo con “Flor de equipo”, con Flor Peña, que viene ganando el horario. Por otra parte, este viernes se despide el Pollo Álvarez, que deja su horario, compensado con el alargue de “Arriba argentinos”, de 7 a 9.30, y luego “LAM”, el clásico con todo “ShowMatch” a pleno, de 9.30 a 11.30, mantiene sus dos horas en al aire. La productora Mandarina, que tiene a Mariana y “LAM”, se la juega en este cambio. En la emisora le tienen confianza.

***

Mientras Amazon retrasa para el segundo semestre la salida de la serie de Maradona, “Sueño bendito”, que recién ahora están doblando pese a haberla anunciado para abril, Netflix apura la salida de “El Reino”. Con un elenco fabuloso encabezado por Diego Peretti, Nancy Dupláa, Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Peter Lanzani y el Chino Darín, estaría disponible en la plataforma en junio/julio. Con la producción de K&S a cargo de Matías Mosteirin, la serie, que dirigió Marcelo Piñeyro, viene precedida de comentarios brillantes. Parece que es un golazo. La veremos.

***

El sábado comienza la décima edición del “Festival Shakespeare”, que viene llevando a cabo el director Patricio Orozco con actividades online, acorde a la situación. Entre las más destacadas figura el encuentro de la gran Norma Aleandro con Mercedes Morán, en una lectura que imaginan entre Shakespeare y Lorca (vía Zoom). La idea y dirección son de Patricio Orozco, premiado en el mundo por su labor de difusión de Shakespeare. Por otra parte, la Aleandro espera poder realizar en el segundo semestre de 2021, con Oscar Martínez (ahora en España), la obra “Mi abuela la loca”, con dirección de Tolcachir, en el Metropolitan Sura.

***

Curiosidades del rating: el martes lo más visto fue “MasterChef”, 17.1 puntos de promedio, seguido por “Te doy la vida”, 7.1; “Los Mammones”, 3.2; “Fuego amigo”, 0.7; “Mejor de noche”, 0.4, y “Documentales TV Pública”, 0.3. Los informativos ante la ola de Covid, “Telefé Noticias”, 10.2; “Telenoche”, 7.5; “Tele 9 Central”, 3.5; “América noticias”, 1.9; “Reperfi lar”, 0.4, y “TV Pública Noticias”, 0.2. En competencias, “Flor de equipo”, 5.1 versus “LAM”, 4.6; “Cortá x Lozano”, 7.8; “100 argentinos dicen”, 6.2, “Bendita”,4.7; “TV Nostra”, 3.7. El día lo ganó Telefé, 9.7; El Trece, 6.7; Canal 9, 2.8; América, 2.6; TV Pública y Net TV, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media