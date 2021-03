Tal y como anticipó esta sección, la productora Mandarina está trabajando en la biopic autorizada de Fito Páez, “El amor después del amor”, para Netflix, con Juan Taratutto a cargo de la ficción. Los libros serán corregidos por el músico rosarino, quien también tiene parte en la producción. La idea es comenzar a grabar en agosto del 2021, razón por la cual todavía no se iniciaron los castings de actores. Lo más importante: quién interprete a Fito de chico, de joven y en la actualidad, ya que la serie recorre muchos años de su vida.

***

Varios datos para tener en cuenta sobre esta temporada de “MasterChef Celebrity”. Diremos que la primera imagen de Carmen Barbieri en las cocinas del reality se verá el lunes 12 de abril, con la bienvenida de los jurados, el abrazo de Fede, y la emoción de los participantes que quedan en competencia. Por otra parte, este viernes se graba el repechaje con todos los eliminados (entre ellos, Juanse, Cae, Flavia), programa que saldrá al aire el 19 de abril. Y esta noche con la visita de Roberto Moldavsky tendrán que cocinar pescado en distintas formas, mientras Santiago del Moro da la orden de inicio y los mejores cuatro cocineros pasan con benefi cios. Participan seis: Loco, Gastón, Sol, Fer Carlos, Georgina, Aráoz. Ese es el camino.

***

Buen año para Luciano Castro, ya contratado por Telefé/Viacom como uno de los protagonistas de la tira “El primero de nosotros”, escrita por Ernesto Korovsky (“Graduados”, “Educando a Nina”), que comienza a grabarse a fi nales de abril en exteriores. Y además vuelven a refl otar la obra “Desnudos” con la producción de Javier Faroni y, tal como decíamos, en “burbuja”. Castro con Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia (a su vez en la tira de Pol-ka) con Brenda Gandini, Mercedes Scapola y Luciano Cáceres, que va al Metropolitan a partir del jueves 22, dirigidos por Maci. La revancha del parate de 2020.

***

El sábado regresó de su viaje de cuatro días a Miami Adrián Suar -ciudadano estadounidense-, quien dejó a su hija Margarita en su casa con la cuidadora, ya que no quiso exponerla en el viaje. La chiquita está viviendo con él, ya que Griselda Siciliani está en México fi lmando con el director Gonzalez Iñárritu. Suar se reunió en el balneario yanqui con Tomás Yankelevich, por varios proyectos panregionales que harán no sólo con Pol-ka y TNT, asociado al gigante Warner Media, donde Tomás tiene un cargo muy alto. De cara a la vacunación al tener no sólo ciudadanía sino propiedades allá, puede hacerlo cuando quiera. El motivo del viaje, además, estaba relacionado con trámites impositivos y burocráticos por su residencia.

***

Tendrá que hacer malabares con sus tiempos Peto Menahem, quien sigue grabando para Netfl ix la serie infanto juvenil “Melody” con Muriel Santa Ana, y tiene que fi lmar con el director Marcos Carnevale “Granizo”. La película, también producida por Netflix, la protagoniza Guillermo Francella y cuenta con Viviana Saccone, Laurita Fernández, Pompeyo Audivert, Scarpino y Peto. Se les suma a estos dos trabajos el regreso con “Los bonobos” en algún momento de fi nales de abril al Lola Membrives. O sea, tiene cine, streaming y teatro. Como se lee, muy solicitado.

***

Son una carrera contra el tiempo las grabaciones que se vienen de fi cción. La próxima a grabarse para Disney-Buena Vista es “Santa Evita”, cuya fecha de inicio es el jueves 1º de abril. Con Darío Grandinetti, quien está aquí con su pareja Pastora Vega, y Natalia Oreiro ya instalados en la preproducción. La semana que viene comienzan con los vestuarios originales de la época, y el look, el famoso rodete de Evita que va a lucir la Oreiro. Dirige Alejandro Maci, con supervisión general de Rodrigo García (hijo de García Márquez).

**

* Resultó un éxito la presentación del show “Costa a Costa” que protagonizó Gonzalo Costa en el Lola Membrives, razón por la cual vuelve el 1º de abril, y es probable que luego siga en gira. Fueron a verla Lizy Tagliani y Vero Lozano y varios de sus colegas del ciclo de Telefé como corresponde. Diremos que en esa sala hasta el domingo 4 de abril está la versión de “Mentiras inteligentes” con Cristian Sancho, Lula Rosenthal, Marta González y Arnaldo André, con dirección de Valeria Ambrosio, producidos por Alberto Raimundo. La idea es continuar todo lo que se pueda en gira.

***

Contento está Fabián Gianola porque cerró con Perla Negra Producciones y está grabando la versión de la histórica tira de Andrea del Boca en formato para el exterior. Son 20 capítulos de 15 minutos de “Perla negra” para visualizar en el canal de YouTube en los que Andrea del Boca asume la dirección integral y su hija Anna la protagoniza. Gianola comparte con elenco que incluye a Patricia Sosa, Ernesto Larrese, Marta Mediavilla, Bautista Lena (hijo de Reina Reech), y Aníbal Silveyra, entre otros. Y mantiene en teatro “Relaciones peligrosas” junto a Claribel Medina. De hecho el viernes pasado terminó de grabar en Olivos y se fue en su auto hasta Santa Fe para el teatro.

***

Números impensados de ventas de entradas los que logran los recitales en la cartelera porteña. Lógico que apunta a público joven que no teme al Covid, pero por ejemplo Divididos en el Opera repite el éxito. Con entradas de $1.900 a $4.900 hoy y el 25 de este mes ya tiene casi todo vendido. Y planifi ca el regreso a Rosario para el 18 de abril, donde ya venden localidades. Les va bien, por mencionar algunos, a Luciano Pereira, Los Abuelos de la Nada y Mon Laferte, que está anunciada en el Opera para el 17 de abril. El aforo casi llega a las 1.000 entradas.

***

Curiosidades del rating: el domingo lo ganó Telefé, 7.7 puntos de promedio; El Trece, 4.6; Canal 9, 1.3; América, 1.0; Tv Pública, 0.5, y Net TV, 0.2. Lo más visto, “MasterChef Celebrity”, 17.7, triplicó a “El mundo del espectáculo”, 5.2; “Fuego amigo”, 1.0; “Santo sábado”, 0.9; “Atardeceres”, 0.5, y “Lo mejor de editando”, 0.4. El segundo programa del día fue “Viajechef” (18 minutos), 11.1, y tercero “Minuto para ganar”, 9.1, en competencia con “Cine shampoo”, 6.1; “Vivo para vos”, 2.1; “El show de los escandalones”, 1.3; “TV Pública noticias”, 0.4 y “Sobreviviendo a Escobar”, 0.3. Por su parte, “La Peña de Morfi ”, 5.2, ganó todas sus horas, y obtuvo un mínimo de 3 y un máximo de 6.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.