Hoy los van a hisopar a los concursantes de “MasterChef Celebrity” luego de que Analía Franchín diera positivo y, de cara a los resultados, Fede Bal podrá o no cumplir con los compromisos de su unipersonal por streaming, “Late Nigth yo”. La idea es juntarse con la directora Valeria Ambrosio, con todo el protocolo, en un estudio privado en la zona de Chacarita para ir grabando partes del stand up. La fecha de salida no tiene mucha difi cultad, el 25 de este mes, y quería subir una parte grabada y otra en vivo. No sólo Fede, sino todes están cruzando los dedos por el virus.

***

Está claro que Marcelo Tinelli no saldrá con el “Bailando” este año, y tal vez pueda hacer algún especial de humor, ante una ausencia tan larga de la pantalla como conductor. De hecho, hará por las redes el tan promocionado programa de humor que estaría emitiéndose el domingo 25 de octubre. En cuanto a la renovación de su contrato con Artear, que finaliza el último día de diciembre, no hubo reuniones con Zanardi todavía y sí sólo charlas informales con Adrián Suar. Claro que empuja su continuidad la posibilidad de que a su productora, LaFlia, le permitan, además del “Bailando”, tener dos programas más. Eso suma para mantener los gastos.

***

Hace años que Marcela Tinayre tiene residencia en Uruguay, algo que tramitó con su vivienda en Punta del Este, enfrente a José Ignacio. También la tienen su hijo menor, Rocco, y el productor y mandamás de Storylab, Nacho Viale, dueño de Casa Blanca en esa zona, mientras que Juana la está tramitando para ella y sus tres hijos, Ámbar, Silvestre y Alí. No lo desmintió cuando trascendió, aunque tampoco lo ratifi có en forma ofi cial, se está tomando su tiempo; igual, los trámites legales con Uruguay no son ni fáciles ni rápidos. Es de suponer que Juanita seguirá a cargo del programa de su abuela, habida cuenta de que el coronavirus está a pleno con cantidad de casos diarios que asustan a Mirtha. Y a todes.

***

Termina su etapa en la pantalla de las trasnoches de los sábados de Telefé “El gran bartender” en su formato cuarentena, con Inés de los Santos. Lo hará en la casa de Matías Martin, el conductor de “Basta de todo”, ubicada en Palermo. Van a probar tragos especiales, inventados por De los Santos en honor a Matías. Es el domicilio donde vive con su mujer, la modelo Natalia Graciano, y sus hijos. Último programa.

***

Tal como dijimos, Darío Grandinetti ya está en nuestro país, tras terminar de grabar la serie “Hierro”, que se hizo en plena pandemia en España. El actor se encontró con su hija Laura, la única que vive en la Argentina, y está viendo la forma de hacer el protocolo para visitar a su madre en Rosario. Es probable que tenga que hacer cuarentena, ya que se están poniendo más estrictos por el Covid.

***

Pese a que esperan que se autorice el protocolo para volver a grabar, salvo “El reino”, de K&S y Netfl ix, que hasta construyó un estudio aparte con controles de todo tipo para terminar los capítulos, lo demás lo ven para el 2021. En ese sentido TNT tiene una comedia romántica sobre el poliamor escrita por Javier Rosenwasser, “Té para 6”, que se haría en coproducción con Kapow (“El presidente”, “La jauría”, las dos con Amazon). Kapow también produciría “Los protectores” para Disney, con Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y el colombiano Andrés Parra, razón por la cual Suar está hablando con Agustín Sacanell, presidente de la productora Kapow. No la haría con Polka.

***

Telefé ya programó el próximo “Atreverse”: para mañana en el prime time va el episodio “Damas y caballeros”, con Miguel Ángel Solá, Cecilia Roth, China Zorrilla, Jorge D’Elia y Mario Pasik. Es el capítulo en que Solá se transforma en mujer. Por lo demás, el lunes próximo termina “¿Y tu quién eres?” y el martes al mediodía se despide “Esto pasó en..”, para a partir del miércoles ir con “Alas rotas”. Hasta el viernes el promedio de rating de las 100 emisiones de “¿Y tú quién eres?” tuvo 11.2 puntos , según Ibope. Muy fuerte la tira turca.

***

Los contratos para “Mujeres”, en El Trece, fi rmados por Solita Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Roxy Vázquez y Jimena Grandinetti con la productora de Marcelo Tinelli, LaFlia, fi nalizan el 31 de octubre. Después, se irá viendo, mes a mes, quiénes continúan y quiénes no, de cara a los números y si están conformes. El segundo equipo que arrancó con los reemplazos, Flor de la V, María Julia Oliván, Luli Fernández y Sandra Borghi, no está bajo contrato, sino que van por ahora “a bolo” y a la espera de si se confi rman los dos equipos y cóomo quedan cambiando cada tarde. Es decisión de la empresa y de las mujeres convocadas.

***

***

El espacio Timbre 4 de Claudio Tolcachir en el barrio de Boedo, que incluye una pequeña sala teatral y un bar, desde hace seis meses no tiene la posibilidad de ofrecer obras en vivo o clases de teatro presenciales a estudiantes. En estos días han colocado en el portón de Timbre 4 una pizarra que dice: “Choripán - Morcipán - Vaciopán y Chinchupán” para distribuir por delivery a precios accesibles. Como choripán” es una expresión muy común para llamar a los sándwiches de chorizo, lo que llama la atención son los otros tres ítems de la pizarra, que no son palabras de uso corriente. Tal vez Claudio Tolcachir sea el que acuñó esas tres palabras para nombrar a los sándwiches de morcilla, vacío y chinchulín.

***

Curiosidades del rating: el domingo pasado, que ganó Telefé, 6.9 puntos de promedio y El Trece, 5.4, los dos crecieron de cara al domingo 30 de agosto, 0.8 la emisora de Viacom y 0.6 la del Grupo Clarín. Canal 9, 1.7; América, 1.4; la TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Los diez programas más vistos fueron “Elif”, 8.4; “Por el mundo”, 7.7; “MDQ”, 7.6; Juana Viale, 7.1; “Cine del domingo”, 6.8; “Quién le teme a Fatmagull”, 6.6; “ Cine shampoo”, 6.0; “La Peña de Morfi ”, 5.5; Cámaras en acción”, 5.2, y “ El mundo del espectáculo”, 5.1. La mayor audiencia en Canal 9, “Implacables”, 3.1, y “Vivo para vos”, 2.2; en América “Livin in América”, 2.5, y Net TV, “Lo mejor de Pampita”, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.