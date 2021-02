Primicia confirmada: anticipamos la biopic autorizada de Fito Páez que hará la productora Mandarina, cuyo título es “El amor después del amor”. Ya se firmaron los contratos respectivos y quien supervisará la ficción es Juan Taratuto (ahora con “Pequeñas Victorias”), pero por supuesto el cantautor rosarino tendrá voz y voto tanto en los guiones como en la producción. Esta es la primera de las dos producciones que hará la productora de Mariano Chihade y Mario Cella por afuera de la tele abierta. Esta biopic va a Netflix y los documentales de Jorge Lanata van a Nat Geo.

***

Dúo que va a dar que hablar: Solita Silveyra y Verónica Llinás en una obra española, “Reencuentro” (no será ese título), en el escenario del teatro Astral, del doctor Julio Gallo. Va a dirigir Manuel González Gil, si es que termina de arreglar condiciones y horarios de ensayo. La Llinás vive muy lejos de Capital y estaban viendo si podían armar algo por Zoom. Solita acaba de llegar de Tandil, donde pasó diez días fantásticos, y la Llinás, que cobra buenas repeticiones en Sagai por el programa de Gasalla “El palacio de la risa” en Volver, además graba videos espectaculares en su Instagram. Si se da, es un gol. Por ahora, un adelanto exclusivo.

***

Sin perspectiva de trabajo fi rmado o convocado por ahora, Charlotte Caniggia aprovechó vía canje y en estos momentos se encuentra con su novio Robert bajo el de Punta Cana. La chica tenía idea de hacer un reality en América -tras su visita a Jey Mammoncuando comenzó a sonar su nombre para “ShowMatch. La Academia”, pero, todos saben, lo que defi ne su suerte es el dinero. Está en el primer lugar de su lista. En tanto, un productor teatral la evalúa para gira por el interior con obra en la que haría dupla junto con Cachete Sierra. Dicho esto, Cachete sí está en la nómina de “La Academia”. A Charlotte le funciona muy bien el instinto del placer. Tira a su mamá.

***

Tal como anticipara sección, Sofía Pachano arranca hoy en el programa “Cocineros argentinos” de la TV Pública, en el papel de conductora. facilitó el tras su paso en “MasterChef Celebrity”, que la llevó bien lejos; su familia, tanto su papá, Aníbal, como su madre, Ana Sanz, contentos. Asimismo, diremos que el bailarín coreógrafo, ex jurado, mediático y opinator destaca en “Corte & Confección famosos”, porque enfrenta al jurado y sabe de qué habla. Esta semana en el reality veremos a los concursantes (11), coser botones, planchar, hacer dobladillos y enhebrar agujas. Que muchos ni saben, cómo el Tucu López y la Salgueiro, que está en la cuerda fl oja. Luego de la primera salida, de Nora Cárpena, vienen las eliminaciones de a una por semana. Este viernes sale la segunda (o el segundo), Veremos.

***

Felices y enamorados encontramos a la española Úrsula Corberó y al Chino Darín comiendo en un restó de Palermo Hollywood. Ambos habían terminado la cuarentena que tuvieron que cumplir al aquí, y decidieron salir. Por ahora, la actriz y modelo, muy requerida por marcas que le pagan fortunas, tiene tiempo para compartir con su pareja y la familia de él, Ricardo Darín y Florencia Bas. Se quedará hasta tanto empiecen los eventos globales para ir promocionando la salida de la última temporada de “La casa de papel”. El Chino, por su parte, tiene propuestas de cine y de plataformas, y además también es convocado para avisos publicitarios en España.

***

Luego de probar varias horas comunicarse con el “147” del gobierno de la ciudad para empadronar a su papá, Osvaldo Papaleo, en la vacunación contra el Covid -línea y web estaban colapsados-, por fi n Carolina Papaleo pudo lograrlo. Lo dijimos, hombre histórico del peronismo, es uno de los adultos mayores que no usó una vía indirecta y consiguió que le dieron turno para el 3 de marzo, aunque le dijeron “si hay vacunas, se le dará, si no, tendrá que volver a esperar”. En ese sentido, son varios los famosos adultos mayores que no pudieron registrarse. Y muchos quedaron en lista de espera. Para dar un ejemplo, varios que viven en La Casa del Teatro y tantos otros afi liados a Sagai, sin turno y sin vacunarse.

***

Curiosidades del rating: un sábado de bajo encendido con Telefé a la cabeza, 5.3 puntos de promedio; El Trece, 4.3; América, 1.7; Canal 9, 1.6; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.2. visto del día, “Casados con hijos”, 6.0, que fue desde las 19.36 hasta las 0.06. En esa franja, “Cine 13”, 5.4, 3.9; “Secretos verdaderos”, 2.1; “Santo sábado”, 2.0; “Implacables”, 2.0; “Vivo para vos”, 1.6; “Aguante el cine”, 1.3, y “Sobreviviendo a Escobar”, 0.1. Antes, “Los Simpson”, 5.0, ganaron todas sus horas y la película “El descanso” fue la de mayor audiencia con 4.4, seguido por “Pasión”, 1.6; “Combate”,1.0, y “Automovilismo”, 0.8. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope

***

América están preparando estudio y nueva escenografía para los primeros días de marzo, ya que lanzan un programa de entretenimientos tendrá como conductor a Guillermo Andino. Todo indicaría que el ciclo que conducía el periodista por la mañana y ahora está a cargo de Horacio Cabak y Jujuy Jiménez, llegaría a su fi n. Lo curioso es que siguen intentando suerte con un formato diferente para sumar audiencia. Veremos, veremos, después lo sabremos.

***

Confi rmó Mirtha lo anticipado en esta sección acerca de su vacunación y la idea de hacerlo en su domicilio, dada su avanzada edad. En rigor, en el día más escandaloso del año con el tema vacunas contra salió su nieto, Nacho Viale, a desmentir con comunicado de su productora y, como es obvio, nadie fue esa tarde a su casa. Lo concreto es que no sucedió, lo cierto es que aguarda el llamado de la ciudad, quiere la vacuna y asegura que “a cierta edad deberían vacunarnos en nuestras casas”. La Legrand mañana cumple 94 y lo festejará en casa de su hija Marcela con apenas diez personas y distancia social. Hay que decir que entre una y otra dosis -la rusa o la inglesa- y hasta lograr la inmunidad van a pasar casi dos meses. Y la estrella quiere volver a la televisión vacunada.