Instalado vía canje el francés Christophe Krywonis en La Posada del Qenti, en Carlos Paz, se supo que, si bien no arregló con Warner Media para “ Bake Off” (¿economía real?), mantiene negociaciones con la multinacional para hacer un nuevo proyecto. Se supone que será siempre en el rubro gastronómico, pero como cabeza de programa. En “El Gran Pastelero”, que saldrá por la pantalla de Telefé el lunes 6 de septiembre (tentativo), fue reemplazado por Dolly Irigoyen , y todos los demás quedan: Paulita Chaves, Damián Betular y Pamela Villar. Uno no tiene la culpa si cambian de idea.

***

Toda una caja de sorpresas es Vicky Xipolitakis, quien estuvo por horas en Mendoza con Marley grabando para el reality de Paramount plus. Resulta que, más allá de llamar a su hijo Salvador todo el tiempo por video, y hablar con su mamá y su hermana Stefi, tuvo su emoción amorosa en el regreso. Volvió en un vuelo de Aerolíneas Argentinas el sábado por la tarde y en el medio del pasaje un señor de nombre Javier se levantó y a los gritos comunicó a todes “estoy enamorado de Vicky Xipolitakis”. Al parecer, se trata de un antiguo novio con quien se reencontró en la provincia. De película y “helado”.

***

Adelanto confirmado: las batallas de “La Voz Argentina” se inician el próximo jueves y a partir de esa fecha el reality saldrá también los viernes. Al jurado coach -Ricardo Montaner, Lali, Soledad Pastorutti, y Mau y Ricky- se sumarán los co-coachees, que se ocuparán de ayudar a los equipos participantes. Ellos son Cazzu, Nahuel Pennisi, Miranda y la gran fi gura que se verá por primera vez en televisión, Nicki Nicole, famosa por su aparición en el show de Jimmy Fallon en DirecTV y porque su formadora de chiquita fue Hilda Lisarazu. Por lo demás, se supone que los Montaner estarían arreglando su vuelta a la Argentina por el tema de los cupos para la primera semana de agosto. Hoja de ruta.

***

Tranquila y haciendo caso omiso de los rumores, Carina Zampini comienza la temporada número 13 de “El gran premio de la cocina” a mediados de agosto, con 16 participantes divididos en dos grupos de 8. De esos 8 elegidos, 4 son famosos y 4 campeones de anteriores ediciones. La productora Boxfish de Diego Guebel estará cerrando los contratos la semana próxima, mientras quedan en el jurado Christian Petersen, Ximena Sáenz y Mauricio Asta. Habrá que ver qué sucede con Ronnie Arias y Adabel Guerrero, que están en la actual temporada. Momento de decisión empresarial.

***

Tal como anticipó esta sección, Luciano Castro atraviesa el covid con una dosis de la vacuna que lo ayuda bastante. Se contagió de su colega Rafael Ferro al compartir el camarín, pero Ferro ya está OK y se supone que el jueves Castro volvería, previo PCR. La tira de Telefé/Viacom “El primero de nosotros” se grabó el sábado con tres unidades y el elenco principal, formado por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes. Dos de exteriores, todos por la zona de Martinez y uno en estudios, de manera de ir adelantando los capítulos. A veces es importante escuchar los consejos de los epidemiólogos y vacunarse. Por sí mismo y por los demás.

***

Mientras se estudian próximos cambios en “ShowMatch. La Academia”, que conduce Marcelo Tinelli, donde se llevará adelante una suerte de concurso de talentos y de bailarines de élite, están viendo la fecha para el reemplazo de Carolina “Pampita” Ardohaian. Hasta ahora se habla de Guillermina Valdés, a quien por propio mérito la quieren ahí, pero la actriz-empresaria tiene sus dudas. En cuanto al que conduce en Net TV “Pampita online”, cuyo máximo es 0.4 puntos de audiencia -aunque el Instagram de Pampita tenga más de 6 millones de seguidores-, será Denise Dumas (también la quieren para otro formato).

***

A pesar de haber sido eliminada del “ShowMatch. La Academia” tras su especial interpretación del monólogo de Hamlet, de Shakespeare, quedó afuera Romina Richi, junto con su pareja Juan Manuel Palao. Tuvieron la solidaridad de Carla Peterson, Leticia Brédice, Catherine Fulop, Romina Gaetani y Julieta Cardinali, entre otros. La pareja, ya por separado, sigue trabajando en forma presencial en “Sex”, en el Gorriti, con cupo limitado, con coreos de Matías Napp -el ex de Flor Vigna- y dirigidos por Muscari. En cuanto a Romina, mantiene su amistad con derecho a roce con el imitador Martín Bossi, quien, dicho sea de paso, empieza su gira en septiembre.

***

Muy contentas y agradecidas están “Soledad” Silveyra y Verónica Llinás, ya que tenían sus dudas respecto de la polarización del público ante el estreno de nuevas obras. El dueño del Astral, el doctor Julio Gallo, hizo las cuentas correctas y en cuatro funciones tuvieron 1.516 espectadores. Quedaron segundas, y es muchísimo. Como es de imaginar, también Manuel González Gil, el director, festeja. En tanto, la taquilla porteña ubicó en primer lugar a “Una semana nada más” en El Nacional, que con las cuatro funciones, realizadas de jueves a domingo, agotaron el aforo permitido de cara a la capacidad de la sala. En total vendieron 2.000 localidades. Muy bueno para todes.

***

Mañana visita “Cortá x Lozano” Germán Martitegui, el único libre de “MasterChef Celebrity”, ya que su colega Donato disfruta en su Italia natal, donde se va a quedar hasta mediados de agosto, y Betular está en otra cosa. Martitegui va para hablar y promocionar el reality “Manos arriba, chef”, que a fi nales de mes sale por Paramount+, con detalles inéditos de las ediciones de “MCC” y concursantes que ayudarán a cada chef. Y es que la gracia es ver a Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular compitiendo sin piedad (igual que con los participantes) para averiguar quién es el mejor chef de ellos y al que le corresponde la corona de la cocina más famosa de Iberoamérica.

***

Curiosidades del rating: el domingo lo ganó Telefé, 8.5 puntos de promedio, El Trece, 6.1; Canal 9, 1.2; América, 1.1; TV Pública y Net TV, 0.5. Lo más visto, “La Voz Argentina”, 20.1; “PPT (Lanata)”, 8.1; “Policías en acción”, 4.7; “El show del fútbol”, 1.0; “Lo mejor de editando tele” y “De mil humores”, 0.3. Antes, “Trato hecho”, 9.8; “100 argentinos dicen”, 7.9; “Vivo para vos” y “ Debo decir”, 2.0; “Prokaces” (debut), 0.4, y “Relatoras argentinas”, 0.2. El duelo “La Peña de Morfi ”, 6.5, versus Juanita Viale, 6.4, en tanto que Lizy Tagliani y Moldavsky quedaron terceros en la jornada, con 9.8, y “La cocina de los Calamaro”, en Canal 9, sólo 1.1. En la TV Pública la mayor audiencia la logró “La fi nal de TC”, 1.6, y en Net TV, “El patrón del mal”, 0.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.