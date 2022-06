Sin paz para Rodrigo de Paul, ya que su ex y madre de sus dos hijos, Camila Holms, rompió la tranquilidad de su romance con Tini Stoessel y le puso una demanda millonaria. A cargo de las acciones judiciales, pese a que en julio ya viene la feria, con lo cual va para largo, está el doctor Trimarco, abogado que eligen las famosas para defenderse de separaciones y divorcios de señores "millo". Por más que no hable en público del corazón roto ante el romance de su ex, está claro que pesa en la decisión de no dejar en paz el tema. Mantener la calma, o sea, no provocar va para los dos lados.

* * *

Tras el fin de semana con sus hijos, Marcelo Tinelli, tal como informó esta sección, está detrás de China Suárez, quien pidió el mismo -o parecido- cachet que Pampita. Lo está pensando. Sería jurado junto a Coti, Cande, Wirtz, Marcela Morelo, y los que hemos ido mencionando que van y vienen por días y horarios. De los 100 jurados que precisan en el formato de "Canta conmigo ahora" ya tiene 75 confirmados de los no-famosos, y las celebrities-influencers son los que están cerrando. La idea es tratar de complacer al Trece y grabar sobre finales de julio para poder salir al aire. Corren con la escenografía y con el vestuario. El look invierno 2022 de Marcelo dará que hablar.

* * *

Si bien el jurado de coachs de "La Voz", Lali, Sole, Mau y Ricky y Ricardo Montaner, no vuelven al estudio de Martínez hasta julio, lo cierto es que Rochi Igarzábal sigue grabando para la parte digital. Y tiene mucho que hacer con los participantes. De hecho estaba invitada a la inauguración del teatro Politeama, de Campanella, que estrenaba "La verdad", pero se tuvo que quedar. La sobrina de Solita Silveyra tenía una grabación con los "MYA" Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi (ex Cris Morena) que son los coach de "La Voz Argentina" para la "pata" digital.

* * *

Entusiasmado con la tira de Polka "ATAV 2", Adrián Suar no le pierde pisada y lee todos los capítulos antes de ser grabados. Hasta ahora todo bien, y contento con los actores y actrices. Hablan mucho de Fede D'Elía, como Rafael Machado, el villano más malo de la historia. Interpreta a un médico entregador de la mujer de su mejor amigo Pedro Salvat (Rafael Ferro) que hace Julieta Díaz, que termina en la ESMA. Escenas muy fuertes que se grabaron en un sitio similar, aunque no se verán torturas ni golpes bajos. La actriz, quien dicen que está fantástica, va a aparecer una y otra vez en flashbacks. Dirigen la tira, que va por el capítulo 10 (abierto), Sebastián Pivoto y Alejandro Ibáñez.

* * *

Mientras esperan en "Los 8 escalones" el regreso de Nicole Neumann para grabar, la ahora mujer de su ex Fabián Cubero, Mica Viciconte, ganadora de "MasterChef Celebrity", presenta a su hijo Luca por primera vez en el programa "Ariel en su salsa". Por su parte, la Neumann pasó sus días en Europa con una de sus tres hijas, Sienna, y su novio Manu, pero al llegar a su casa se reunió con sus otras dos chicas, quienes le contaron poco de sus andanzas con su papá (por el Día del Padre) y Mica y Luca. Parece que no le importara nada, pero sus amigos íntimos juran que le hace ruido.

* * *

Si bien tienen la intención de grabar una precuela de "El primero de nosotros" dado el éxito, lo cierto es que no le encuentran la vuelta. El spin off podría apoyarse en algunos personajes secundarios como el de Pedro Reinoso (El Purre) que tiene arrastre entre el público joven, pero necesitan a Benjamín Vicuña. Sí o sí. De cara a José Giménez Zapiola ya está a pleno con los ensayos de "Entrelazados", el éxito de Disney que va al Gran Rex y ya está vendiendo todo. El joven actor vive en Palermo con su novia Malena, y cerca de su papá, quien se dedicó toda su vida a la inmobiliaria, y de su mamá. El Purre es el menor de su papá, quien cumplió 80 años.

* * *

Luego de pasar el Día del Padre con su hija Rufina, Nicolás Cabré está planificando cómo continúa su trabajo en el verano. El actor, quien protagoniza "Me duele una mujer" en el Multiteatro con Mercedes Funes, Carlos Portaluppi y los dos jóvenes Facundo Calvo y Sol Loureiro, se lanza como director de teatro. Según pudimos informarnos, fue convocado para dirigir una comedia que irá a Mar del Plata en el verano del 2023. Por ahora es todo de palabra, nada firmado aún. Pero va.

* * *

Lejos de confesar si tiene un nuevo amor, Laurita Fernández, con varios ex famosos en su haber, tipo Fede Bal y Nico Cabré, ya está ensayando "El método Groholm". Tras su paso por "Sugar", que fue lo más importante que hizo en su carrera, va con Benjamín Vicuña, Rafael Ferro y Julián Cabrera dirigidos por Ciro Zorzoli. Ante la pregunta sobre si dejaría "Bienvenidos a bordo" aseguró que continuará con la televisión y el teatro. Todo, más la Metro, una de las emisoras de Marcelo Figoli, CEO de Fenix Entertainment. El amor será para la próxima estación, dice.

* * *

En paz y armonía graban en Estudio Mayor los dos programas "A la Barbarossa" y "Nosotros a la mañana" en estudios contiguos de la productora en planta baja. Parece que Pollo Álvarez y la Barbarossa andan muy bien e incluso comparten algún productor. Son competencia en horario y canal, y por ahora va ganando Telefé, pero está claro que el trabajo les viene bien a todos y si dividen el rating, igual se beneficia. La productora vende publicidad por dos y suma. Habrá que acostumbrarse a competir en todo. Por el momento, siguen así.

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto del domingo, "La Voz Argentina", 12.5 puntos de promedio; "El debate", 4.8; "Emparejados", 1.4; "Cine 7" - "Belgrano" y "Crimen y misterio", 0.4. Segundo en el día "Pasapalabra", 9.1; "PPT", 8.0; "Secretos verdaderos", 2.3, y "Desiguales", 0.2. Antes, "La Peña de Morfi", 5.4, ganador en todas sus horas, mientras que "Cine 13", 4.5 y 5.3, fueron primeros en sus franjas. El programa "Secretos verdaderos", 2.3, fue la mayor audiencia en la jornada de tres canales, América, TV Pública y Canal 9. Por lo demás, "Un pequeño gran viaje", 7.3, ganador en su franja, y "Modo selfie", 0.6. Telefé, 6.6, primero; El Trece, 4.7; América, 1.2; Canal 9, 0.9; TV Pública, 0.4, y Net TV, 0.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.