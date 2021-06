Tal como era previsible, Alex Caniggia no va a estar en el último programa de “ MasterChef Celebrity 2”. Igual que Iliana Calabró, en su momento enojada con Donato, el chico “gamer” despreció la invitación. Ya se sabe que este domingo llega su adiós, tras la descalificación. En tanto, mañana siguen jugando los 7 y es la última salida de Caniggia, en que compite con Gastón, Candela, Georgina, María, Claudia y Sol. Divididos en duplas, y uno en soledad, tendrán que hacer con cuadrada (carne) un plato libre con un ingrediente del bolsón de verduras. Y el concursante que juega en solitario puede usar toda la bolsa de verdura. De ahí derecho a la gala de eliminación.

***

Está acostumbrado a la polémica el poeta argentino Andrés Calamaro, quien levantó polvareda con su presencia en el programa español “El hormiguero”. El cantante-compositor e ídolo de varias generaciones aprovechó para saludar a su madre, que cumplió 100 años en abril, pero no mencionó a su hija Charo. La chica lo ve bastante poco al padre, quien vive en Madrid hace años, y tras el trámite de divorcio de Julieta Cardinali, su ex esposa, las cuotas alimentarias dispuestas por el juez van y vienen, no es que cumple a rajatabla. Y lo otro que tampoco es bueno es que el departamento que ocupa Charo lo tienen que entregar cuando cumpla 18 años, lo que será en cuatro más, que pasan volando. ¿Machismo?

***

El pico de más de 12 puntos de rating en “La Academia” lo hizo Viviana Saccone imitando a Gloria Trevi, y ya está ensayando el nuevo ritmo, el “shuffl e”, con su bailarín Ernesto “Tito” Díaz, complicado, en el que sumarán más bailarines llevando el ritmo en los pies sin perder pisada. Por otra parte, la Saccone se comprometió a realizar un streaming dado que no se puede hacer teatro presencial de la comedia “Divino divorcio” con Rodolfo Ranni. Ya la tienen cocinada, y han puesto a $1.000 las entradas por internet para el 3 de julio. Buen año para la Saccone.

***

Hoy grabarán en Don Torcuato el segmento de “Politichef” que se verá mañana en el que se suman nuevos personajes. Esta vez aparecerá Santiago Cafi ero en la voz y el alma de Pedro Alfonso, Sergio Massa y Malena Galmarini personifi cados en Roberto Peña y Anita Martínez, en tanto José María Listorti interpretará a Sergio Berni. En esta segunda vuelta, Fátima Florez se va a poner la máscara de Patricia Bullrich, en medio del escándalo por sus denuncias. Por otra parte, vale decir que Marcelo Tinelli le recordó a esta sección que desde hace diez años que “ShowMatch” no sale al aire cuando juega la Selección, con lo cual no es de ahora que decidió suspender el programa. Vale aclararlo.

***

De opiniones fuertes, este sábado será la primera vez que Cristina Pérez, histórica compañera de Rodolfo Barili en “Telefé noticias”, que según el gerente Roberto Mayo es la dupla más larga de la tele, se parará en el “ punto de encuentro” de “PH (Podemos hablar)” con Andy Kusnetzoff. Confi rmados hasta ahora además Stefi Roitman, Alejandro Fiore, Pipo Cipolatti, y alguna sorpresa más. Otro tiempo de descuento con Juanita Viale en El Trece.

***

Mientras los Montaner tienen todo listo para irse a Miami, diremos que a Lali Espósito le queda poco al lado de su amor, el director español. La actriz-cantante está arreglando con Viacom/Telefé las fechas en que tendrá que estar en vivo en “La Voz”, en virtud de que las primeras etapas van grabadas, y entre las grabaciones y los vivos se tarda cerca de dos meses y medio. Lali va a debutar como productora en una serie en España, cuya idea le pertenece, y que hará con amigas muy de moda en estos tiempos y para Netfl ix. Sería para el verano europeo.

***

Con la felicidad en la piel Guido Kazcka por la llegada de Eliseo, su tercer hijo con Soledad Rodríguez (ya tienen a Helena y Benjamín) y el cuarto suyo con el mayor, Romeo, decidió no grabar ayer ni hoy. Mañana vuelve con todo a su productora Kuarzo y hará los nuevos programas de “Bienvenidos a bordo”. A pesar de estar en la clínica, Guido no se despega del celular, pero no responde al toque, quiere disfrutar este momento único con su mujer y su bebé. La producción le está armando los detalles con los invitados, como Turco García, Mica Viciconte, Rodrigo Vagoneta, Hernán Drago y Nahuel el carpintero, quien está sin pareja y hace ruido en Tinder.

***

Les va bien a Julián Weich y a Carolina Papaleo con el formato (bien interesante) de “Vivo para vos” en que también hacen una suerte de homenaje a sus entrevistados. Este sábado estará y viendo que corre ganadora la Barbarossa, Raúl Rizzo (por Zoom), Luz Cipriota (“Luis Miguel, la serie”), Gisela Marziotta y Marisol y Flor Otero en el piso cantando. El domingo, como era obvio, Osvaldo Papaleo hablará sobre su streaming, también estará el actor Jorge Suárez y la nota política la dará Sabrina Frederic (ministra de Seguridad de la Nación). Menú completo.

***

Habíamos anticipado que habrá segunda temporada de “Iosi, el espía arrepentido” dirigida por Sebastián Borensztein y elenco que encabeza entre otros Marco Antonio Caponi y Alejandro Awada. Al actor lo quieren para protagonizar un fi lme antes de fi n de año, pero tendrá que tener en cuenta las fechas para que no le pase lo mismo que con “El Tigre Verón”, que no pudo cumplir. En tanto, sigue feliz con su mujer Mónica Antonópulos, quien acaba de cambiar de representante y volvió con Paula Aizemberg, quien maneja a la mayoría de los actores/actrices jóvenes. De hecho la serie que se verá en HBO Max “Días de gallos”, con Ángela Torres y gente del reparto, está en su nómina. Otros se le van, como Andrea Rincón.

***

Curiosidades del rating: el primer día de junio lo ganó Telefé, 11.6 puntos de promedio, superando al Trece en 4.3; Canal 9, 2.9; América, 2.6; TV Pública, 0.4, y Net TV, 0.3. Lo más visto, “ MasterChef Celebrity 2”, 22.5; “Bienvenidos a bordo”, 4.7; “Intratables”, 1.6; “Fuego amigo”,1.0; “El retrovisor”, 0.2, y “Bloque de búsqueda”, 0.1. Cuarto en la jornada, “ShowMatch. La Academia”, 10.5, frente a “Doctor Milagro”, 18.2; “ Bendita”, 4.9; “Los Mammones”, 3.3; “Quién sabe más de Argentina”, 0.5, y “Editando tele”, 0.3. En alza “100 argentinos dicen”, 8.1, versus “Cortá por Lozano”, 8.0, en tanto el informativo de mayor audiencia, “Telefé noticias”, 10.3. Y sigue al frente “Flor de equipo”, 6.4, contra “Lo de Mariana”, 4.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.