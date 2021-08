Ya sale en "La Voz Argentina" Abel Pintos, quien va a ayudar a cada uno de los coaches titulares y los respectivos equipos en la etapa que se larga esta noche, los "playoffs". Cada titular tiene sus favoritos, tanto Lali Espósito como Soledad, Ricardo Montaner, y Mau y Ricky, y se viene el momentazo de las eliminaciones (cuatro programas), que decidirá el titular del equipo, o sea los jurado-coaches. Hasta ahora se mantiene el final para el primer domingo se septiembre. Por su parte, Marley ya está organizando todo para viajar a las Cataratas (entre jueves y viernes), depende de sus grabaciones y las de Flor Peña, ya que viajan por el reality "Marley y Mirko", que en octubre saldría al aire por Paramount Plus.

***

Pese a no ser un dotado, mucho menos para el baile, Pachu Peña se las arregla en "ShowMatch. La Academia" para permanecer, ayudado por su humor imbatible, al que Marcelo Tinelli es vulnerable. Y también el jurado. Se supone que a la sala de tres con famosos se suma Nazareno Mottola con tema de Sergio Cabrera. Obvio que quienes abren la pista son Flor Vigna y Facu Mazzei con Georgina Tirotta, y de invitado, Omar Mazzei, el "tío Facu", con el hit "Bemba colora", de Jennifer López y Celia Cruz. Entre los eliminados y los que abandonaron se suman Chato Prada y Lourdes Sánchez, Ulises Bueno y Rocío, July Puente, Romina Ricci, Cuchi Parisi, Débora Plager, Mar Tarrés, Mariana Genesio Peña, Barby Franco y Charlotte Caniggia. Se va calentando cada noche más el programa.

***

Recuperando el tiempo que pasó en México filmando con Alejandro González Iñarritu la película "Limbo", Griselda Siciliani funciona en estos días en modo-mamá. No se despega de Margarita, su única hija (con Adrián Suar), y de hecho uno de los motivos por los que no viajaría a España por los premios Platino, más allá de la cuarentena obligatoria, es para quedarse con Marga. No está teniendo en cuenta, por ahora, lo que le llega, que en general es para trabajar en las plataformas en nuevas series que se están planificando para 2022. Aquí no sucede todavía lo de España, que no se encuentran actores para teatro porque la mayoría está contratada para series. En breve, si el dólar sigue alto…

***

Ayer en La Rural, Peter Lanzani se dio la primera dosis de la vacuna Sputnik, ante el pedido de selfies de todos los que esperaban su turno. El actor, amable con todos, les dio el gusto, y estaba contento con la situación, por ambas razones. Por lo demás, diremos que le quedan tres semanas de rodaje de "1985", con Ricardo Darín y dirigidos por Santiago Mitre. Está rodando mucho en el centro de CABA y en Tribunales con el look de intelectual de Luis Moreno Ocampo. Entre los que actúan mencionamos a Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Claudio Da Passano, Marco Antonio Caponi, y varias participaciones especiales. El guion es de Mitre y Mariano Llinás, hermano de Verónica. Familia de artistas.

***

La dupla, hasta ahora ganadora, de los sábados a la noche que forman Iván de Pineda y Andy Kusnetzoff se está armando para el próximo, en que, del lado de El Trece, el de Juanita Viale sale grabado. En "Pasapalabra famosos" van a emitir el de Belu Lucius, que enfrenta al rosco, igual que Macarena Rinaldi, y se suman Anita Martínez, Emily Lucius, Tyago Griffo y Mauricio D'Alessandro. Luego, en "PH (Podemos hablar)", el diseñador del reality de Mandarina Santiago Artemis, Andrea Politti, Silvina Escudero y Leonardo Tusam (puede fallar); este último se lanza con unipersonal en El Nacional, escrito y producido por Diego Romay.

***

Al parecer, Julián Weich y Carolina Papaleo continuarán en el verano con el programa "Vivo para vos" en Canal 9, esperando achicar a dos horas el del sábado. Pero el director-opinador y mediático José María Muscari les acaba de ofrecer a los dos (Weich y Papaleo) ser parte del elenco de "Casa Valentina", que fuera un éxito con Fabián Vena, Roly Serrano, entre otros, y que se instalaría en Carlos Paz. Buena idea, ahora hay ver que si Weich se anima. A la Papaleo también la llamó Pepito Cibrián para una obra que escribió para ella, pero todavía, nada. Gana la tele.

***

Luego del estreno en Netflix de "El reino", la popularidad de Diego Peretti, gran protagonista junto a Mercedes Morán, ha crecido y también la expectativa para verlo. Es así como seguirán con la obra "Inmaduros" en El Nacional, con Adrián Suar, los miércoles que quedan de agosto, y en septiembre ponen en boletería general las localidades. La sala El Nacional, que manejan Nacho Laviaguerre, Adrián Suar y Diego Romay, divide los días entre varios espectáculos, ya que también están Nico Vázquez y Tu Sam. En el verano de 2022 quedaría solo "Inmaduros" con un aforo del 75 %. Eso esperan.

***

Cuando aún no se terminan de confirmar los elencos para Mar del Plata temporada 2022, la Secretaría de Cultura de esa ciudad decidió darle promoción a La Feliz con todos los artistas que han trabajado allá. Así, grabarán con Moria, Carmen, Fátima Flórez, Roberto Moldavsky, Luis Brandoni, Mauricio Dayub, Nito Artaza, Fede Bal, Nora Cárpena, Arnaldo André, Martín Bossi, Cecilia Milone, elencos como el de "Desnudos" y "Toc toc", Adrián Suar y Guillermo Francella; incluso piensan en pedirle a Mirtha, que tantos años transmitió desde la costa, que les grabe algo para la promoción. Sería el puntapié inicial de la pospandemia y ayudaría mucho a la ciudad y a la industria teatral.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del lunes "La Voz Argentina", 19.2 puntos de promedio, "ShowMatch. La Academia", 8.1; "Intratables", 1.5; "Fuego amigo", 0.9; Fútbol, 0.6; "Betty la fea", 0.1. Los duelos: "Cortá x Lozano", 5.5, frente a "100 argentinos dicen", 6.8; "Dulce ambición", 7.4, vs. "El Club de las Divorciadas", 4.6; "Super super", 2.4, y "A la tarde", 1.6; luego "Bendita", 4.3, versus "Los Mammones", 2.6. La mayor audiencia en El Trece, "Los 8 escalones", 8.3; en la TV Pública, "Cocineros argentinos", 1.0, y en Net TV, "Betty la fea", 1.2. Muy fuerte el prime time de Telefé, 15.1; El Trece, 7.2; Canal 9, 2.9; América, 1.9; TV Pública, 0,6, y Net TV, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.