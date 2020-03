Tal como contamos, Marley se las arregla solo con Mirko en esta cuarentena, ayudado por el robot que cocina y también porque a su hijo lo anotó en el colegio alemán de zona norte, Goethe Schule. El chiquito está fascinado con las clases a distancia, por la pantallita; presta mucha atención y les habla a las maestras. Alejando Wiebe es de padre y madre alemanes, razón por la cual quiere que Mirko esté cerca de sus raíces. Contar con el colegio de esta forma resultó un alivio para el conductor, que, por supuesto, más allá de no formar parte del grupo de riesgo (cumple 50), está preocupado por el coronavirus. Y sí.

***

Contenta y más relajada está Iliana Calabró por varios motivos: el primero es que su hijo Stefano superó el aislamiento con éxito, porque ya cumplió con la cuarentena desde que llegó de Nueva York. El segundo es que su ex, Antonello, su madre y sus amigas y amigos están bien justo en el sur de Italia. Y su mamá, Coca, aislada con la señora que la cuida, Rosana, se la pasa cocinando -el domingo hizo ñoquis- y escucha al vecino que le canta óperas a la tarde. Durante la noche, tarda en conciliar el sueño, porque ve muchas películas y reza, es devota de la Virgen de Luján, la de Guadalupe y la de Lourdes, entre otras. Es muy creyente.

***

El especial “Unidos por Argentina”, que se realizará el domingo desde las 18 horas, irá en vivo desde los estudios La Corte, con la participación de los seis canales abiertos. Estarán Marley y Vero Lozano por Telefé, Guido Kaczka y Mariana Fabbiani por El Trece, Maju Lozano y Claudio Rígoli por Canal 9, Ángela Lerena y Sergio Goicochea de la TV Pública, Mariano Peluffo y Diego Ramos por Net TV, todos ellos manteniendo la distancia del metro y medio. Quieren tener por Skype o video a los ídolos del deporte -Leo Messi, Diego Maradona, Ginóbili, Del Potro- y también que se sumen con acciones o consejos para estos tiempos desde Ricardo Darín hasta Guillermo Francella, pasando por Adrián Suar. En cuanto a los grandes musicales, están armándolos con Lali Espósito, Pablo Lescano, Tini Stoessel, entre otros. Es la idea -sujeta a cambio que están llevando adelante coordinados todos para que el programa, a benefi cio de la Cruz Roja, tenga eco en el público. Arrancará a las 18 y terminará más allá de las 22.30. Solidaridad a pleno.

***

Mientras trabajan en función del “Bailando 2020”, no son pocos los que creen que les va a resultar muy difi cultosa su realización. Ya hay varios famosos/famosas que han dado marcha atrás y no estarían dispuestos a correr ningún riesgo. Y vale también para el jurado que hace un tiempo ya estaba confi rmado. Hoy no. Tal como dijimos, están a pleno buscándole la vuelta para que se haga, lo necesitan mucho, porque la economía, tanto en la productora LaFlia como en la emisora, está complicada.

***

Por decisión de Andy Kusnetzoff, quien se puso fi rme en no hacer “PH (Podemos hablar)” de la forma habitual, sino a través de videos no presenciales, se mantendrá esa metodología. La producción está buscando invitados que dispongan de tiempo y espacio en el horario de grabación, que suele ser los jueves. Les cuesta bastante, porque hay muchos que no quieren salir desde sus casas.

***

Hay mucha preocupación entre los productores teatrales de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), ya que ven perdido el año en la mayoría de los casos, y de los proyectos que había, los que quedan se están reprogramando. Entre ellos, el de “Inmaduros”, con Suar-Peretti; “La fuerza del cariño”, que quedó para diciembre de 2020; la versión teatral de “Casados con hijos” en el Gran Rex, aún sin defi nición; las giras todas suspendidas de “Departamento de soltero” (Cabré-Fernández); “Mentiras inteligentes” (Fede Bal-Cárpena-André). Mientras, tienen que afrontar los sueldos y el costo de mantener las salas. Lo están bancando, y no son Paolo Rocca.

***

Están contentos -es una forma de decir- los actores y actrices de “Graduados” con la decisión de Telefé de repetir la emisión de la tira, se supone que a mediados o fi nes de abril. Y es que con “El muro infernal” están mezclando tapes ya emitidos con nuevos para estirarlo hasta fi n de abril. Decíamos que los intérpretes, castigados con la cuarentena, ya que no pueden ni grabar ni hacer teatro, van a poder cobrar unos mangos por las repeticiones a través de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), cosa que no sucede cuando los contenidos van por la web.

***

Todo un gesto el de Pol-ka y El Trece al poner en sus plataformas digitales todos los contenidos de fi cción realizados. Llama la atención que también incluyan “Argentina, tierra de amor y venganza”, que estaba pensada para repetirla en la pantalla en el prime time. En tanto, una de sus protagonistas, Mercedes Funes, sigue su cuarentena junto con su marido, Cecilio Flematti, quien tiene que salir para asistir a su programa radial nocturno en Rivadavia y vuelve enseguida. La están pasando los dos con el hijo adolescente de Flematti, Lolo.

***

Conocida la decisión del gobierno de Alberto Fernández de extender la cuarentena obligatoria hasta pasada la Semana Santa, están viendo cómo seguir en la industria televisiva, afectada, como todo, por el “parate”. Desde ya, están hablando en El Trece con la Asociación de Actores para ver si podrían, y de qué forma, retomar luego las grabaciones de “Separadas”. Lo mismo para poder terminar de grabar “El Tigre Verón”, cuya segunda temporada estaba en marcha. Obvio es que, en el caso de que se pueda, cambiarán mucho las escenas, ya con distanciamiento.

***

Curiosidades del rating: el domingo lo ganó El Trece, 5.1 puntos de promedio, Telefé, 5.0; América, 2.8; Canal 9, 2.1; TV Pública, 1.2, y Net TV, 0.4. Lo más visto, “Bake off”, 8.2; “Intratables”, 4.9; “El mundo del espectáculo”, 4.0; “Todo puede pasar”, 1.5, y “Discurso presidencial”, 2.4. Antes, “Cine shampoo”, 5.7; “América especial coronavirus”, 4.5; “El precio justo”, 3.8; “Implacables”, 3.4; “Festival País”, 1.0. El duelo “La peña de Morfi”, 5.2, cayó frente a Juana Viale, 6.1, que fue la mayor audiencia de El Trece. En esa franja, “Mauro, la pura verdad”, 2.7; “Tele 9”, 1.9, y “Cocineros argentinos”, 1.1. En Net TV la mayor audiencia la obtuvo “Maratón ‘La promesa’”, 0.6, en tanto en Telefé, pasada la trasnoche, “Kitefest” (con Agustina Casanova) marcó 4.3 puntos, “Cuccinare”, 2.7, y “Modo selfie”, 2.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media