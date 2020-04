No es del club de los confinamientos privilegiados Peter Lanzani, quien se alquiló una casita en zona norte, tranqui, y muy de barrio. El actor aprovecha el tiempo para crecer en su oficio, y va de la gimnasia común (varias horas) a la cocina -practica ya que no es un chef-, y estudia cine. Su rutina la divide por directores, argentinos, europeos, asiáticos y yanquis. En cuanto a los argentinos, estudia a full a la obra de Lucrecia Martel, en tanto tiene en su lista a Leonardo Favio y a Ingmar Bergman. Peter, se ve, se la toma relajado, pero con cierta utilidad práctica.

***

Poniéndose al día con lo tecnológico está la estrella del cine argentino Graciela Borges, confinada en su casa de Pilar, acompañada por una señora que la cuida y asiste. Sucede que su hijo Juan Cruz y su nieta Jesús se encuentran en Capital Federal, ya que la chiquita se divide entre la mamá y el papá en esta cuarentena, de manera que Gra sólo puede comunicarse con la nena vía Skype o videollamada que le resulta más práctico. La actriz se queda hasta la madrugada viendo películas clásicas, que adora.

***

Una empresa con espaldas para soportar la crisis sanitaria pero con buena voluntad es K&S, productora junto con Netflix de la serie “El reino” que dirige Marcelo Piñeyro con guión de Claudia Piñeiro y el cineasta. Cuando se anunció la cuarentena, la empresa decidió mantener en modo activo el trabajo, pagarles a todos, actrices -Dupláa-Morán-Spinetta-, actores -Furriel-Lanzani- Peretti-Chino Darín-, el 100% del sueldo, y pedirles a todes que se queden en sus casas. La misma actitud tienen con sus productores y técnicos, a quienes les abonan todo lo que corresponde. Es lo correcto, pero no todos lo hacen.

***

En El Trece, tal como informamos, a partir del lunes próximo (13 de abril) en el horario de “Pasapalabra” que conduce Iván de Pineda , ya con nuevo look acorde a la época y a sus casi 43 años, mantendrán el espacio y repetirán en forma de especiales. Pondrán “Lo mejor de Pasapalabra”, un éxito del Trece que tiene el mejor rating de la tarde (a las 19), y veremos cuándo llega -si se abre el tema grabaciones- “ Mamushka” con Mariana Fabbiani.

***

Puede fallar, pero Charlotte Caniggia utiliza el “zoom” para entrenarse en el ritmo disco con su bailarín Damián García y el coach Matías Payén. La chica, recluida en el departamento del Faena con su novio Robert, empieza a ponerse a tono con los tiempos de coronavirus, no sólo en la limpieza, sino con el maquillaje y el peinado. Se lo tendrá que hacer sola. Arregló con la producción de LaFlia que le darán un kit con lo necesario, y de ahí en más, queda en sus manos. No se podrá tocar con su bailarín, y tendrán que bailar en espejo, y en este ritmo no habrá puntaje. Van por ahí, al menos es la intención.

***

En Telefé se están tomando decisiones en base a los presupuestos, en virtud de que la pandemia ha cambiado mucho los planes. De hecho dieron marcha atrás con la tira que iban a coproducir con Amazon y Daniel Burman, y que tenía a Nancy Dupláa como protagonista. Van a ir modificando la grilla al menor costo, y bancando en función de los noticieros, Lizy Tagliani y Vero Lozano (que van en vivo). El lunes 27 de abril en el prime time, si les funcionó “30 años juntos”, seguirán una semana más, y si no los deja conformes arrancarán con la repetición de “Graduados”. Que sí paga a los actores/actrices (no como en plataformas), pero es menor el costo que producir.

***

A la espera de las decisiones que se tomarán la semana próxima por “Separadas”, Mónica Antonópulos pasa la cuarentena con sus dos hijos, Camilo y Valentino, y su pareja Marco Antonio Caponi, también en stand by por “El Tigre Verón”. Viven en zona norte y con tantas horas libres han inventado todo tipo de juegos para entretener a los chicos que, como se sabe, no paran. La Antonópulos, cuya pareja en la ficción con Sebastián Estevanez era de las que más pegó, hace algunos videos por instagram para mantenerse unida con el grupo de actrices. Veremos si hay acuerdo en el regreso.

***

Tantas veces anunciamos el final de “Crónicas de la tarde” que conduce Mónica Gutiérrez que habrá que ver si el pronóstico se cumple ahora. Producido por Mandarina, pasó por varias etapas, aunque nunca fue un éxito. Ahora se supone que termina el viernes 1º de mayo, o antes, el viernes 24 de abril. Todo depende de si en El Trece hay un ok para volver a la vida de grabaciones y entonces volverán y debutarán los programas que están en “modo activo”, pero en rigor más bien parece “modo avión”, con límites.

***

Curiosidades del rating: los diez programas más vistos del lunes fueron “Telefé noticias”, 10.5; “Huérfanas”, 8.8; “El muro infernal”, 8.5; “Elif”, 7.9; “Cesür”, 7.8; “Y tú quién eres?”, 7.4; “Telenoche”, 7.3; “Cortá por Lozano”, 7.2; “El noticiero de la gente”, 7.2, y “Bienvenidos a bordo”, 7.0. Los tres destacados en América, “Intratables”, 3.5; “Animales sueltos”, 3.3, y “Fantino a la tarde”, 3.3. En Canal 9, “Bendita”, 5.3; “Telenueve central”, 4.9, y “Telenueve al mediodía”, 4.4. Del lado de la TV Pública, “Cocineros argentinos”, 0.8; “Cine argentino” y “Somos argentina”, 0.9, y en cuanto a Net TV, “Las muñecas de la mafia”, 0.7, y “Pampita online”, 0.5. El día lo ganó Telefé, 7.9; El Trece, 5.9; Canal 9, 3.3; América, 2.8; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media. *** Interesante dato de Teatrix, la plataforma de Mirtha Romay que tiene 150 obras en su catálogo y que en este momento es una fuente de ingresos para los actores, directores y empresarios. Vale decir que las diez primeras obras -con más visualizacionesse llevan el 75% de lo recaudado, que se divide en 2% de Argentores, 2% Sagai y 2% Sadaic. Además hay otro tipo de acuerdos con las estrellas, a quienes se les da aparte un par de puntos. Al día de la fecha ayuda mucho a todes. *** Al director Juan José Campanella lo agarró en Miami la pandemia, donde ya se había mudado con su mujer Cecilia y su hijo. El director, recluido en su domicilio y con los planes de fi lmar cancelados, no pierde detalle de lo que sucede en nuestro país. Como ocurre en el mundo, está todo cerrado en la ciudad, y los argentinos que residen allá, que son muchos, se mantienen cerca por teléfono y a través del Skype, la estrella de estos tiempos.