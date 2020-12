Si bien ya está grabado el final del reality “ MasterChef Celebrity”, que se realizó entre tres finalistas importantes y dos muy populares, se verá el domingo 17 de enero del 2021. Diremos que ya están caminando las semifinales y van quedando en carrera Claudia, Vicky Xipolitakis, El Polaco, Analía Franchín, Sofía Pachano y Belu Lucius. Esta semana habrá sólo tres programas, hoy, mañana y pasado, y el domingo próximo la nueva gala de eliminación (la número 13) ante el jurado consagrado: Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Algunos participantes que ya fueron eliminados no estuvieron en la grabación final, como Iliana Calabró, quien ya se encontraba en las sierras.

* * *

Tras pasar la Navidad en familia en casa de Marcela, Mirtha Legrand va a seguir cuidándose en su piso de Libertador. Estuvo con sus nietos Juanita, Nacho y Rocco, y sus tres bisnietos (la debilidad de Mirtha) Ámbar, Ali y Silvestre. Por lo demás, diremos que Juana se queda en su maravillosa casa con jardín y huerta orgánica, acompañada además de sus hijos por su novio Agustín Goldenhorn, quien le dedicó palabras de amor en su Instagram: “Te amo chinita, turbina del amor”. Volverá a conducir los dos programas del Trece en marzo y retomará las recetas por las redes sociales que hacía cada martes con cocineros/ as famosos. En tanto, Marcela y Nacho podrían irse a vacacionar a Miami.

* * *

Van por las últimas catorce galas del “Cantando 2020” que saldrá cuatro días esta semana, la última del año. Abrirán esta noche la gala número 21 Ángela Leiva (la prefe de Mirtha, que no se pierde el programa) y Brian Lanzelotta con el tema de Luis Miguel “Hasta que me olvides”. También Gladys la Bomba y Tyago (quien será la atracción hot de “Sex” en el Gorriti) haciendo el hit de Marcela Morelo “Corazón salvaje”, la ganadora Flor Torrente con histórica canción de Queen “Somebody to love” y Dan Breitman y Flor Anca (favoritos del jurado) con “El amor después del amor”, del gran Fito Páez. En la recta final.

* * *

Una buena: a Karina Mazzocco, tras los días de aislamiento, ya le dieron el alta por Covid. Hoy comienza con las reuniones con la productora Jotax por Zoom para organizar su ingreso al reemplazo en “Fantino a la tarde”. La conductora está muy contenta con llegar a la pantalla de América y su aparición será el lunes 4 de enero del año que se avecina. Van a acompañarla Luis Ventura -el mejor en el tema Maradona-, Marcela Tauro -una gran periodista- y los panelistas que suelen estar. Por su parte, Alejandro Fantino se irá de vacaciones como corresponde después de todo lo que le pasó este año con su novia Cony.

* * *

Se animaron a viajar a un resort de Playa del Carmen Mercedes Funes y su marido Cecilio Flematti, con el hijo adolescente del periodista. Eligieron pasar Navidad y alejarse un poco de Buenos Aires para relajarse antes de volver al ruedo. La idea es regresar el 30, en que se harán los PCR y se guardarán unos días. Flematti arregló para ocupar la franja horaria de los domingos de 10 a 15 en A24, en el informativo. Sólo un día por semana sin descuidar su trabajo radial y el programa “Que vuelvan los potreros” en la TV Pública, que tiene que renovar. La actriz tiene ofertas, pero las estudia y se toma su tiempo.

* * *

Hoy vuelve de su quinta en Pilar Mariana Fabbiani, donde pasó Navidad con su marido Mariano Chihade, sus hijos Matilda y Máximo y sus padres Silvia y Alfredo. Este año no viajará a Miami ni a Punta del Este y va a seguir de corrido con “Mamushka” en El Trece grabando tres veces por semana. El resto de los días se irá a zona norte para que los chicos tengan aire y pileta. Una mujer muy trabajadora y que el público apoya porque viene de sangre artística: Mariano Mores su abuelo, y Nito su tío.

* * *

Es complicado en estos momentos, a poco de la vacuna, moverse mucho, sobre todo si se está trabajando. Por ejemplo lo de Diego Pérez que dio positivo, y Carlos Rottemberg tomó la decisión correcta y lo informó. No sucede lo mismo en algunos otros ámbitos donde el Covid hace lo suyo y no se publica. Tanto en teatro como en las series que se están grabando en plataformas. Dicho esto, se supo que un maquinista de una de las series dio positivo, y tuvieron que aislar a actrices y actores que habían estado trabajando con esa persona y eran “contactos estrechos”. Todos los demás fueron hisopados y les dio negativo.

* * *

No sorprendió mucho ya que era de imaginar que Carmen Barbieri no llegaría a las semifi nales del “Cantando 2020” (perdió con Flor Torrente), confirmada como está en la competencia, ya que empieza a grabar “ MasterChef Celebrity 2” el 18 de enero. Y antes, el 8, vuelve con Flavio Mendoza al Broadway, junto a Raúl Lavié, Nico Scarpino, entre otros. Carmen, un artista de gran calibre, es la estrella del show, pero en estos tiempos de escaso público en las salas es probable que el elenco se achique. Y es que el productor -como la mayoríaestá yendo a pérdida. El panorama puede cambiar mucho con la vacuna.

* * *

En “Secretos verdaderos” se mostró al abogado Matías Morla y a Ana Maradona en Corrientes en ocasión de bautizar la costanera con el nombre “Diego Armando Maradona”. Morla le entregó al gobernador la autorización de su empresa Sattvica SA para la utilización de la marca. Esto indica que todas las marcas son de su propiedad. En EE.UU. la ficha de la marca “Maradona” de Sattvica SA muestra que en la firma que se muestra identifica a Diego Armando Maradona, cuyo consentimiento está registrado en el archivo. Y la fecha de presentación data del 29 de diciembre de 2015. Los herederos del enorme futbolista hasta ahora no han hecho ninguna oposición o reclamo para las marcas, que son muy valiosas, pese a lo que digan. En Estados Unidos y Oriente muchas empresas la quieren para los “games” de fútbol y se venden por miles de millones.

* * *

Curiosidades del rating: el sábado lo más visto fue Juanita Viale en su último programa 2020, 7.5 puntos de promedio, que compitió con “Animal” (Guillermo Francella), 6.3; “La cordillera” (Ricardo Darín), 5.5; “Santo sábado”, 1.6; “Cine Canal 9”, 1.5; “El patrón del mal”, 0.4, y “Aguante el cine”, 0.2. En América destacó “Pasión”, 1,6, y “Secretos verdaderos”, 1.5; luego Canal 9, “Jineteando”, 1.8, e “Implacables”, 1.6; en TV Pública, “Cine argentino”, 0.6, y “Camiseta argentina”, 0.3. Los resultados del día: Telefé, 5.6; El Trece, 4.5; América, 1.4; Net TV, 0.3 y TV Pública, 0.2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.