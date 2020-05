Ayer se mudó a la casa de Antonio Gasalla en la calle Uriburu de barrio norte su hermano Carlos, para no dejarlo solo y cuidar de su salud. Consiguió además, el permiso de la mujer que se ocupa de la casa para que pueda ir todos los días. El genial actor no estaba comiendo bien, y eso le trajo aparejado algunos problemas que están tratando de resolver con vitaminas y atención. De esta forma Gasalla no va a estar solo y se va a sentir cuidado y querido. Queda claro que la familia es la que te salva cuando los amigos del campeón no están.

***

Tal como anticipamos esta noche es la despedida de Santiago del Moro con “Juntos podemos lograrlo” que no resultó como esperaban en términos de rating. Entonces, el lunes Telefe programa el “tanque brasilero” “Jesús” a las 22, con enorme expectativa para el prime time. Va a seguir con “30 años juntos”-no está programada aún “Graduados”- al menos esta semana completa y tras “Jesús” van con la tira de Underground “Educando a Nina” como siempre con el primer capítulo. Protagonizada por Griselda Siciliani y Esteban Lamothe van a contar con sus testimonios vía Skype. También el lunes en “Corta por Lozano”, Natalie Pérez va a contar cómo está atravesando la cuarentena.

***

Bien por Andy Kusnetzoff, quien se disculpó con Noelia Marzol hace unos días, tras publicar esta sección el malestar que sentía la conductora con su actitud. Ahora parece que está todo bien, ya que los dos comparten productores y la misma empresa de Martín Kweller, Kuarzo. Este sábado en “PH”, Andy recibe a Sol Pérez, Andrea Estevez, Gustavo Silvestre y Nicolás “Tacho”Riera. Competirá con Juana Viale que lleva el mismo sábado a Fernando Burlando, Luis Novaresio y Claudio Cerini. Hoja de ruta.

***

Vino a saberse las razones por las que Claudio Paul Caniggia y su novia Sofía rechazaron ir al “Bailando 2020”. La más importante es que no querían provocar a Mariana Nannis ni a Alex, que está convocado y aceptado en forma oficial. Con Charlotte anda bien el “Pájaro” (no Sofía), pero con su otro hijo no se habla. Diremos que “Char” está feliz con la perrita que responde al nombre “B”, de raza bulldog francés que le regaló su novio Roberto, y que la tienen en el departamento del “Faena”. Charlotte la saca y la lleva al jardín de la parte de residencias, pero es pequeña y muy inquieta. Como Rita, la de Susana.

***

Mientras espera la fecha para que se puedan retomar los proyectos teatrales, entre ellos, el que tiene arreglado con Adrián Suar y Diego Peretti, la obra “Inmaduros” que iba a estrenarse en junio de este año, Mauricio Dayub ayuda y da ánimos en esta cuarentena. Realizó un video precioso para la gente. Este domingo visita a Juana Viale en mesa que compartirá con Jey Mammon, Mateo Salvatto (campeón internacional de robótica), y el médico genetista Jorge Dotto. Seguro faltará algún otro invitado que confirmarán horas antes.

***

En El Trece están esperando los cambios en el prime time, y de ahí que ya Jorge Lanata y su programa “PPT” se va a retrasar en principio una semana más. Iba a salir el domingo 10 de mayo y pasó al 17 del mismo mes. Nadie juraría que será todo coordinado, ya que la situación tiene una dinámica propia que modifica los planes.

***

Durante el encierro por el coronavirus Pablo Rago se reveló como un gran cocinero, sobre todo de lo italiano. En sus días buenos, porque los tiene de todos los colores, cocina para su hijo Vito (17), quien comparte con él su departamento y colabora en la cocina y en la limpieza. Sucede que su pareja Tamara quedó en Flores con su padre quien no está bien de salud, y se ven solo por video llamadas. Pero el amor entre los dos es más fuerte.

***

En estado de deliberación se encuentran varios empresarios teatrales, que quieren que la actividad empiece a funcionar, aún con restricciones del 30% de la capacidad en septiembre. Luego verán si resulta conveniente para las compañías, pero ayuda a que el público vaya volviendo a las salas. En tanto siguen pagando a las compañías con contrato como la de Julio Chavez, Alejandra Flechner, María Rosa Fugazot, Matías Recalt, entre otros, que tienen firmado por la obra “Después de nosotros” hasta el 31 de julio. Sus productores Adrián Suar y Nacho Laviaguerre se hacen cargo, con la ayuda del gobierno para todos los salarios de actores, productores, técnicos y asistentes.

***

“Late el viernes” arranca esta noche a las 22 por la FM 93.1 en el que están Fede Bal, Fer Metili, Pepe Ochoa, y en la producción Néstor Moyano. Van a evaluar si da como para que Fede quien está en pleno tratamiento, salga por skype para evitar que se mueva desde Ingeniero Maschwitz a Puerto Madero tan tarde. Como invitada especial la super Graciela Borges, quien se encuentra viviendo en Pilar.

***

Igual que con “Casados con hijos”, los productores, entre ellos, el histórico Lino Patalano, de “Les Luthiers” cambiaron las fechas para el espectáculo “Más tropiezos de Mastropiero” que se verá en el teatro Coliseo. Las fechas que arrancaban desde el viernes 15 de mayo al 24 del mismo mes pasaron a reprogramarse desde el viernes 8 de enero de 2021 al domingo 17 de enero del año próximo. Seguirán con los integrantes Jorge Maronna, Carlos López Puccio, Horacio “Tato”Turano, Martín O’Connor, Tomás Mayer Wolf y Roberto Antier. Para los fanáticos del grupo, “Les Luthiers es inmortal”.

***

Curiosidades del rating: el miércoles lo ganó Telefe, 7.1 puntos de promedio, El Trece, 6, Canal 9, 2.9, América, 2.4, Tv Pública y Net TV, 0.5. Ya instalada como lo más visto la tira turca “Y tú quien eres?”, 9, igual que “Huérfanas”, compitiendo con “Corte y confección”, 4.2, “El Gran premio de la cocina”, 6.4, “América noticias”, 2.5, “Confrontados”, 2.2, “Fantino a la tarde”, 2.1, “Todas las tardes”, 1.9, y “Seguimos educando”, 0.3. Los informativos “TElefe noticias”, 8.1, “Telenoche”, 7.3, “El noticiero de la gente”, 7.2, “Noticiero Trece”, 5.5, “Tele 9 al mediodía”, 3.9, y “En síntesis”, 3.5. La mayor audiencia en El Trece “Bienvenidos a bordo”, 8.5 y en el duelo “las mil y una noches”, 6.1, versus “39 años juntos”, 3.7. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.