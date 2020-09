Cumple tranquila con la cuarentena Susana en su mansión de Barrio Parque, aliviada tras la operación del codo, que la dejó sin dolor. La diva mantiene el brazo enyesado, pero bien, sabiendo que en unos días el doctor Alejandro Druetto se lo va a sacar. Eso sí, tendrá que continuar la rehabilitación el tiempo que necesite, cosa que ya estaba haciendo en Uruguay. Por lo demás, irá viendo cuándo podrá visitar a su odontólogo, que era la razón por la cual volvió a Capital Federal. Todavía no inició los trámites para el regreso a Punta del Este. Sin estrés, evaluará el momento.

***

Buen momento para Fátima Flórez, que vendió su espectáculo “Fátima Superstar” a la plataforma Teatrix -que además la tendrá en vivo para los usuarios que la vean- y esta noche va a reemplazar a Carmen Barbieri en el “Cantando 2020”. La actriz-imitadora se hizo una máscara con Andrés Parrilla, buscó una peluca acorde y relleno para el vestuario como si fuera la vedette-actriz. Está ensayando por Zoom con Mariano Zito. Va a cantar “Cómo le digo”, de Rodrigo. Y esta vez sí le tocará a Esmeralda, la del apellido ilustre -a la que dejaron en gateras el viernes para descansar un poco el público y todes- y Jey Mammon, feliz con su nuevo “repre”, Javier Furgang, cantando “Lo mejor del amor”. Romántico Rodrigo.

***

Mañana, cumpliendo con el protocolo, se van a someter al hisopado todos los concursantes de “MasterChef Celebrity”: Moldavsky, Fede Bal, El Polaco, Iliana, Claudia Villafañe, Leti Siciliani, Belu Lucius, el Mono de Kapanga, Rocío Marengo, Vicky Xipolitakis, Boy Olmi, Sofía Pachano, Ignacio Sureda y Patricia Sosa. Todos menos el Turco García, que está saliendo del coronavirus, y Analía Franchín, que está con covid asintomática. Además, si Dios quiere y todo sale bien, el viernes estaría Santiago del Moro haciendo las fotos de prensa y las promociones del programa en el estudio de Machado Cicala. Y el sábado 19 verán los resultados de los hisopados y se juntarán con los concursantes para hacer todas las promos y grabarlas. En tanto, se va a atrasar un poco el comienzo de la grabación, divididos en dos grupos de ocho, en los estudios de Martínez de la calle Cuyo. La fecha de salida por ahora se mantiene en el lunes 28. Y van viendo el día a día.

***

Con mucha expectativa, sin novia pero con “algo cerca”, espera Adrián Suar el estreno de “Corazón loco” en Netfl ix el miércoles que viene, que le permitirá recuperar los costos. En cuanto a la productora Polka, está cerrada y se pagan los sueldos de quienes no arreglaron al 75%, mientras se buscan otras salidas. Lo cierto es que el plan es achicar y armar un negocio equilibrado que podría ser producir fi cciones en las plataformas- Netfl ix- Amazon-Disney-, y no para El Trece. Sería raro que esa pantalla no tuviera una fi cción de Suar, pero puede pasar. Igual, Suar quedará como gerente de programación y negocia con Tinelli por un contrato de dos años (2021 y 2022).

***

Pese a que tenían intención de volver este lunes a “Mujeres” en El Trece, Solita Silveyra, Claudia Fontán y Jimena Grandinetti no van a regresar hasta el lunes 14 de este mes. La que sí regresa mañana es Teté Coustarot. Aun siendo negativos ls resultados de sus hisopados, el aislamiento obligatorio es de 14 días (no de 10, como se pensaba), de manera que seguirán saliendo por Zoom, llegado el caso. Por otra parte, la producción está pensando en tener un equipo rotativo, ante los eventuales contagios que se puedan dar de aquí en más. La covid obliga a cambiar costumbres. Y sí.

***

Por más que le ofrecieron estrenar la obra “El acompañamiento” en Montevideo, Luis Brandoni quiere debutar en Capital Federal cuando se pueda. A sus 80 años, el actor no se iría del país por nada del mundo, y de hecho puso en venta la casa que tiene desde hace décadas en la vecina orilla. La idea de Brandoni es a mediados de octubre-noviembre hacer el debut en el Multiteatro de Carlos Rottemberg. Y eso que en Uruguay las entradas cotizan en dólares...

***

El talento de Ángela Leiva y su buena performance para jugar el juego del reality hicieron que la cantante creciera mucho desde que apareció (el 27 de julio) en el “Cantando 2020”. Tras contar todo lo que tuvo que vivir con su ex, ahora está feliz con su pareja, el músico que toca el trombón en su banda, Martín, y se está planifi cando un streaming. Lo hará con la productora Dabope en una sala que terminarán de arreglar en lo económico.

***

Los empresarios teatrales están trabajando a pleno para poder volver a la actividad -aun a pérdida- a mediados de octubre. De hecho, en esta sección contamos que “Después de nosotros”, la obra que protagonizaban Julio Chávez y Alejandra Flechner en La Plaza, iba a volver a escena. Lo cierto es que se tienen que renegociar todos los contratos, incluido el de la sala de Pablo Kompel, ya que, si se aprueba la nueva fase, van con aforo limitado (la mitad o menos) y lo hacen como para que el público empiece a perder el miedo a estar en un teatro, por más que se siga con los protocolos.

***

Ahora sí, confi rmados para el sábado próximo a las 21, en América, El Pelado López y Soledad Fandiño con “Santo sábado”, programa que estuvieron ensayando bastante. Va a tener mucho de material de archivo , editado, y varias secciones. Quieren que la gente vaya comentando cosas mientras pasan los minutos. Imaginamos que también van a sumar las redes sociales, que en tiempos de pandemia generan repercusión.

***

Curiosidades del rating: lo más visto del sábado “PH (Podemos hablar)”, 9.8 puntos de promedio; Juana Viale, 7.5; “Secretos verdaderos”, 2.2; “Vivo para vos”, 1.1; “Aguante el cine” y “Lo mejor de editando tele”, 0.5. Segundo en el día, “Elif”, 7.8; seguido por “Cine 13”, 5.3; “Implacables”, 2.4; “TV Pública Noticias”, 0.5, y “Lo mejor de la ley seca”, 0.2. Un detalle: “Pasión”, 2.3, fue la mayor audiencia de América, y “Lo mejor de Pampita”, 0.6, la de Net TV, en tanto que el duelo fue entre “Los Simpson”, 6.2 y “El Zorro”, 5.0. Los resultados generales, Telefé, 7.0; El Trece, 5.5; América, 2.0; Canal 9, 1.4; Net TV, 0.4, y TV Pública, 0.3. En la competencia del prime time, Telefé, 8.8, y El Trece, 6.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.