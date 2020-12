Este domingo fue muy especial para Mirtha, quien tras 220 días de soledad recibió en su piso de Libertador la visita de su heredera profesional Juanita Viale acompañada por su novio Agustín y dos de sus bisnietos, Alí y Silvestre Valenzuela. A la estrella la animó mucho el regreso a la tele abierta y le dijo a Elba que organizara un té con amigos y amigas, entre ellas María Teresa, su hija Marcela, todos con distancia y cuidados. Luego llegó también su nieto Nacho Viale, y se quedaron charlando y acompañándola un buen rato. Le hacía falta el cariño y la compañía, y le hizo muy bien. La Navidad la pasará en lo de Marcela, a cinco cuadras de su casa. Y decidió que va a seguir retomando alguna salida con cuidado.

***

Avanzan con extremo cuidado las negociaciones para la realización de la biopic de Fito Páez para Netflix. El cantautor rosarino tendría injerencia en los guiones y en la elección del elenco, porque estamos hablando de una ficción. Sería al estilo Luis Miguel, pero la trascendencia que esperan va por América latina, sobre todo Argentina, Chile y Colombia. El director sería Juan Taratuto, quien ahora está a cargo de “Pequeña Victoria 2” para Amazon-Telefé, y la productora Mandarina. Nada está firmado aún, está el ok de las partes, pero hasta que el contrato -muy complejo- no esté resuelto, no se pondrá primera. Interesante opción.

***

El mejor momento profesional y personal está pasando Karina la Princesita, votada como la preferida del jurado del “Cantando 2020”, estrella del espectáculo “Una mágica navidad” en el Casino donde canta con su hija Sol (fruto de su pareja con El Polaco), y en el amor, apuesta con Nico Furman. El atractivo de Karina con el público es tal, que en el Casino es el lugar donde se cortan más tickets de entradas, para alegría de su productor Flavio Mendoza, a quien no le va tan bien con “Un estreno y un velorio” (bajó el domingo). De hecho, es probable que se tomen unos días después del 25 y vuelvan en enero de 2021. Karina, en tanto, graba los programas del “Cantando 2020”, por más que no saldrán los días festivos. Pero claro, tienen que empezar con las semifi nales.

***

A pesar de que la invitaron a varios lugares a pasar la Nochebuena, Solita Silveyra decidió, como corresponde, irse con su hijo Baltasar y sus nietas Clara e Inés. Lo hará en su auto, con todas las precauciones del caso, y se quedará en Pilar hasta pasada la Navidad. Pensaba a esta altura estar filmando en Montevideo, pero las restricciones puestas en el país oriental van a llevar su tiempo. En cuanto al Año Nuevo, tiene idea de compartirla con su amigo Félix en su restó de Recoleta, con amigos. Es que queda cerca de su departamento y durante la cuarentena se ocuparon de cuidarla. Amigos son los amigos.

***

Cambios en la programación de Telefé, que va a emitir cine argentino comenzando a las 21 del jueves (Nochebuena) con el estreno de la película “Casi leyendas”, con Santiago Segura, Diego Torres, Florencia Bertotti, Julieta Cardinali y Diego Peretti. A su término está programado el especial de Lucía y Joaquín Galán, Pimpinela, con las canciones que los han hecho famosos, la dedicada a su mamá María Engracia, que escribió Joaquín, y los clásicos villancicos de Navidad. El viernes se viene el otro estreno nacional, “Perdida”, protagonizada por Luisana Lopilato, que se vio en Netfl ix. Y el sábado, en lugar de “PH (Podemos hablar)”, será el turno de la que produjo K&S con Ricardo Darín y dirigida por Santiago Mitre, “La cordillera”. El elenco del fi lme es impresionante y va desde Cristian Slater, Dolores Fonzi y Elena Anaya.

***

Ya están llegando a Villa Carlos Paz Fredy Villarreal, Iliana Calabró, Rodrigo Noya, Laura Bruni, René Bertrand y Morena Rial. Fredy se quedará en las sierras, en casa que alquiló en barrio privado, a pasar las fiestas, mientras la Calabró compartirá el mismo edificio que su amigo Alejandro “Huevo” Müller. Tras un año muy duro en el que tuvo que atravesar el Covid, Villarreal decidió arrendar su mansión en zona norte e irse directo a la Villa. Ahí debuta con elenco de “La mentirita”, dirigida por René Bertrand, en el teatro Del Lago el 1º de enero del 2021. Con protocolo incluido, se va armando la grilla.

***

Muchos son los productores que están preocupados con el cierre de fronteras de Uruguay. Ya se demoró la filmación de la película de producción mexicana “5 Tangos”, y si bien es en febrero del 2021 cuando deberían arrancar con la serie “Iosi, el espía arrepentido”, la gente de Amazon lo está evaluando. Con Sebastián Borensztein en la dirección, están confirmados Alejandro Awada, Marco Antonio Caponi, Minerva Casero, Matías Mayer, y Juan Leyrado y Natalia Oreiro en participaciones especiales. Proyecto súper importante, de modo que irán siguiendo el tema del Covid en Uruguay minuto a minuto.

***

Mientras Carolina Papaleo termina su año lectivo en Ciencias Políticas -va por el diploma-, el domingo en Canal 9 despidió por el 2020 el programa con Julián Weich. “Vivo para vos”. La actrizconductora está organizando su Navidad y el Año Nuevo en la quinta de su novio Miguel Cuberos, funcionario importante del gobierno actual, en zona norte. Estará su papá Osvaldo, su amiga María de las Mercedes Hernando y su amigo, el productor teatral Leonardo Cifelli. Vuelve al trabajo en televisión el sábado 1º de enero, ya con tres horas de “Vivo para vos”, de 21 a 0 en el 9.

***

Curiosidades del rating: el domingo, con la gala de “MasterChef Celebrity”, 18.5 puntos de promedio; Telefé arrasó en el prime time, 13.0; El Trece, 5.9; Canal 9, 1.5; América, 1.3, y TV Pública y Net TV, 0.3. En el duelo, “La Peña de Morfi ”, 5.7, y Juana Viale, 5.6; “La fi nal de TC”, 2.6; “Combate”, 0.6; “Cocineros argentinos”, 0.5, y “Lo mejor de Pampita online”, 0.2. “Por el mundo”, con Marley y Lizy, 9.1, segundo en el día; “Cine shampoo”, 6.2; “Implacables”, 2.0; “Vivo para vos”, 1.3; Livin in América, 1.3, y “El show de los escandalones”, 1.2. En el acumulado del 1 al 20 de este mes, Telefé, 8.2; El Trece, 5.8; América, 2.1; Canal 9, 2.0; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.