Muy agradecida por lo bien que se está portando su hija Marcela está Mirtha Legrand, quien pasa el duelo por su amada Goldy en su piso de Avenida del Libertador acompañada por Elvira, su ama de llaves de toda la vida, y la visita de la Tinayre. La conductora de “Las rubias”, que va por KZO de lunes a viernes a las 17 con Adriana Costantini y Marcela Gotlib, suele ir por las noches a comer con la diva, en rigor, su mamá, ver televisión juntas, a veces se queda a dormir y al otro día temprano vuelve a su mansión de barrio Parque.

***

Tal como informara esta sección -el 18 de mayo-, Lali Espósito consiguió un vuelo de repatriación de la compañía Iberia, lo que ocasionó cierta polémica, en virtud de que la actriz-cantante no es ni ciudadana ni residente española. Al parecer, la empresa Netflix, que está filmando allá “Sky Rojo”, le dio los papeles necesarios, contrato de trabajo y constancia de su interrupción, y ya se encuentra en la madre patria. Como también dijimos, van a rodar en las Islas Canarias, previo hisopado y medidas sanitarias. Tendrá cuarentena de 14 días en Madrid.

***

Se cuida Graciela Alfano y cumple a rajatabla con la cuarentena, manteniendo un optimismo a prueba de tontos. La actrizconductora y ex jurado del “Bailando” muere por su nieta Nina, a quien sólo puede ver a través de las videollamadas o Skype cuando su hijo Gonzalo la comunica. Por lo demás, no abandonó su trabajo en “Todo puede pasar”, con Nico Occhiatto en Canal 9, que continuará sin difi cultades los domingos, por más que la Alfano no va al estudio. Y sale con su perro a la plaza de enfrente. La lleva.

***

La multinacional Viacom, dueña de Telefé, tiene guardadas dos “bombas” que irían en los últimos cuatro meses de 2020. Una, las negociaciones con el canal Space -que es de Turner- para emitir en Telefé la serie “Monzón”, tan exitosa en su momento. Y la novedad es que también están en tratativas con Amazon, a través del director-productor Daniel Burman, para tener en exclusiva en la TV abierta la primera temporada de “Maradona. Sueño bendito”, de 10 capítulos ya grabados. La idea era que las dos series fueran presentadas por la diva número uno del canal, Susana, y habrá que ver cómo se siente cuando llegue a esa fecha. Por ahora, la estrella está dolorida y tratando de dormir bien en La Mary.

***

Hoy arrancan los cambios de horario vespertinos en El Trece con la llegada de “Mamushka”, que conduce Mariana Fabbiani, ya grabados en los estudios de la calle Lima. Va a competir con las tiras turcas “Huérfanas” (que va a terminar el jueves próximo) y “Elif”. En cuanto al prime time de la emisora de Clarín, el lunes 8 comienza la repetición de “El Tigre Verón”, tras el fi nal de la turca “Las mil y una noches”. Por el lado de Telefé, se habla de la salida de “El precio justo”, con Lizy Tagliani, quien seguirá con un formatoprograma en Telefé, y en ese horario a partir del 8 de junio saldría “Floricienta”. A la espera del segundo semestre es la pelea por el rating.

***

Son muchos los argentinos famosos que están fuera del país desde antes y durante la cuarentena por el coronavirus. El director Juan José Campanella ya había decidido vivir en Miami con su familia, el mismo sitio en que está Diego Torres con su mujer y su hija. En Madrid quedó Darío Grandinetti, quien estaba fi lmando, y adonde habían vuelto Miguel Angel Solá y su mujer, Paula Cancio. Y desde el viernes también Lali Espósito. Además, en Uruguay siguen Nicolás Repetto y Florencia Raggi (desde diciembre del 2019), y ahora se sumó Susana, quien se quedará al menos tres meses en La Mary. Y sin contar a Oriana Sabatini, acompañando a su amor, Paulo Dybala, en Italia.

***

Días de cumpleaños, el sábado cumplió 57 el gran actor Germán Palacios, quien todavía tiene pendiente el proyecto teatral de volver con “Art”. El mismo día festejó -es una manera de decir- sus 77 años Víctor Laplace. En tanto, hoy cumple sus 50 años Marley Alejandro Wiebe, y sus amigos la Negra Vernaci y Humberto Tortonese le están organizando un cumpleaños virtual, vía Zoom. Se toman el trabajo de llamar amigos comunes, entre ellos Susana, que está en reposo, para que le canten un “feliz cumpleaños”. En tanto, harán lo propio el domingo próximo, pero en el programa “Por el mundo. En casa” con Marley y Mirko, que sigue para adelante en Telefé.

***

Trata de no hacerse mala sangre Julio Chávez en estos tiempos complicados, utilizando sus horas en clases por Zoom, la aplicación de moda. El actor-maestroautor está confi ado en que volverán a La Plaza con la obra “Después de nosotros”, junto con Alejandra Flechner, en cuanto se dé una apertura mínima, que se piensa para septiembre. También en esa fecha Chávez aguarda terminar de grabar la segunda de “El Tigre Verón”, más allá de los confl ictos actuales con Pol-ka. Elige un perfi l bajo y se guarda.

***

Van a fortalecer esta tarde “Cortá x Lozano” ante la salida de “Mamushka” en El Trece, por más que no compiten. La conductora cumplió 50 años el sábado y los festejó con su pareja, Jorge “Corcho” Rodríguez, y su hija Antonia, sumados a sus amigas virtuales. De ahí que, en el programa, el equipo que componen Mauro Szeta, excelente en policiales, Costa, con una mirada muy realista de la vida, y Paola Juárez , entre otros, va a darle una sorpresa en video. Y desde Los Ángeles por Skype tendrá de invitada a Eva de Dominici (ex de Joaquín Furriel, actual de Eduardo Cruz, hermano de Penélope).

***

Curiosidades del rating: mayo lo vuelve a ganar Telefé, 7.8 puntos de promedio, seguido por El Trece, 5.4; Canal 9, 2.4; América, 2.2; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. El sábado lideró “PH ( Podemos hablar)”, 7.8; Juana Viale, 5.7; “Intratables (especial)”, 2.0; “Vivo con vos”, 1.3; “Festival País”, 1.2, y “Editando tele”, 0.4. En 30 años juntos (Susana), 6.8; “Cine 13”, 5.8; “Página 12 cumple 33”, 1.3, y “Las muñecas de la mafi a”, 0.5. Antes “Los Simpson”, 5.8; ganaron sus horas, salvo “Cine 13(Red)”, 6.4; en tanto “ El Chavo”, 1.5; “Pasión”, 1.4, y “Los 7 locos”, 0.3. El regreso de “El Zorro” obtuvo 4.1 puntos, segundo detrás de los Simpson. Los resultados fueron a la baja, Telefé, 6.3; El Trece, 5.7; Canal 9, 2.6; América, 2.0; Tv Pública, 0.5, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.