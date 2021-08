Mientras Paula Chaves comienza a grabar el jueves "Bake off, el gran pastelero" en Pilar, en carpa armada a tal efecto con el jurado de Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar, su marido Peter Alfonso irá por la ficción "Abejas". Así, el matrimonio comienza a activar en lo laboral tras el parate de la pandemia, aunque Paula estaba bajo contrato de Telefe, cobrando. Por su lado, Peter arregló con sus amigos de Dabope (Prada-Corbo-Hoppe), esta serie novedosa de media hora en que hace sus pasos de comedia junto a Fabián Vena para Flow dirigido por Diego Suárez. Se verá el año próximo pero arrancan a grabar en los próximos días.

* * *

Zulemita quiere quedarse con la marca "Menem". La historia de los vinos Menem viene de décadas atrás. Una empresa llamada Saúl Menem e Hijos SRL, en la que Carlos Saúl Menem tenía acciones, la había registrado hace medio siglo y la usó durante un tiempo mientras el ex presidente estaba vivo, pero el vino no tuvo un gran volumen de ventas y se decidió dejar de usarla, la empresa no renovó el registro. El 21 de mayo de 2018 Zulema María Eva Menem, la hija del ex presidente, presentó una nueva solicitud de registro de la marca "Menem" en la clase 33 para vinos. Lo curioso es que ya han pasado más de tres años desde que Zulemita presentó esa solicitud y hasta ahora no han concedido el registro solicitado, sobre todo porque la solicitud fue presentada mucho antes de la pandemia que ha ocasionado demoras en este tipo de trámites.

* * *

El golpe en la taquilla porteña lo dio esta semana "Los bonobos" con Lizy Tagliani, Campi, Peto Menahem, Osqui Guzmán y Manuela Pal, con dirección compartida de Alberto Negrín y Chame Buendía. Arrasaron en el Lola Membrives, con llenos de sala al punto que desde ayer y hasta el domingo próximo sumarán 9 funciones, con un aforo del 70%. Recuperando el tiempo en que tuvieron que guardarse por la pandemia, cabe decir que antes de cerrar iban primeros según cifras oficiales de Aadet. Lo bueno es que no bajaron las ventas de localidades de los demás espectáculos como "Dos locas de remate", "Art", y " Una semana nada más" en El Nacional.

* * *

A pesar de que algunos aseguran que "ShowMatch. La Academia" está bajo la lupa, se olvidan que Marcelo Tinelli tiene contrato absoluto con Artear y no hay intención de rescindir. Esta noche se verán las últimas parejas rezagadas de la cumbia, Julieta Nair Calvo y Lizardo Ponce, antes de que se dé la sentencia, el duelo y la eliminación. Y siguen con la salsa de 3, como suele pasar con famosos invitados que darán sorpresa. En cuanto a la llegada de la tira de Pol-ka, que ya se anuncia en la pantalla del Trece, irá después de "Los 8 escalones" y "ShowMatch" saldrá más tarde. La idea es buscar el momento justo para lanzarla, tal vez entre el final de "La Voz" y la salida de "Bake off".

* * *

Confirmada la primicia de esta sección, la propia Lali Espósito habló con sus seguidores de Instagram del final de la relación con el director David Victori tras un año de amor, pero quedaron amigues. La cantante-actriz-jurado de "La Voz", luego de tres días de intensas grabaciones del reality en los estudios de Viacom, retoma sus tareas en la serie de Amazon "El fin del amor" de Tamara Tenenbaum, donde protagoniza y produce, y Verónica Llinás hace el papel de su mamá. Poco puede decir Lali del día a día de las grabaciones de la serie, ya que tiene contrato de exclusividad y de confidencialidad con el "gigante 2" de las plataformas.

* * *

Muy contentos están en la productora de Ricardo Darín, Kenya, con la actuación de Peter Lanzani interpretando al abogado Luis Moreno Ocampo en la película "1985". El actor, quien también se luce en "El Reino" en un personaje muy complicado, pese a haber protagonizado romances largos con Tini y con Lali, ahora mantiene perfil bajo en el tema amores, pero se sabe que no está solo. Por lo demás, van avanzando ya por la cuarta semana de rodaje con Santiago Mitre, y vale recordar que participa en la producción de esta película la multinacional Amazon. El estreno está previsto para el año próximo, sin fecha aún.

* * *

Antes de viajar a las cataratas con Flor Peña, le toca a Marley, el elegido de la plataforma de Viacom Paramount Plus, grabar los copetes de los especiales. El jueves saldrá uno de los últimos recitales de Ricardo Arjona por Telefé, al término de "La Voz". El conductor no para un segundo, un año de mucho trabajo, aun durante la pandemia-cuarentena. Eso sí, tiene la cabeza puesta en su programa "Por el mundo" si es que comienzan a abrirse las fronteras, en lugares donde se pueda ingresar con el pasaporte Covid. Marley tiene la vacuna al día.

* * *

No sólo el teatro está viviendo un buen momento, con los shows musicales sucede lo mismo. En el Opera están trabajando con un aforo del 70%, casi 1.500 localidades. Es la sala en la que ha reprogramado su espectáculo Nacha Guevara, quien se mudó de Nordelta a Barrio Norte para reducir los gastos (¡y lo bien que hizo!), decíamos se presenta el 12 de noviembre con producción de Ángel Mahler y Leo Ciffeli. Por su parte, Mahler inicia gira con Cecilia Milone y Juan Rodó que empieza en CABA en el Opera el 13 de noviembre, sigue el 20 y 21 en Rosario, luego Lomas de Zamora y La Plata. De cara al tema del musical histórico "Drácula", hubo conversaciones entre Pepito y Mahler vía WhatsApp, en que el músico le explicaba que tiene ganas de hacerlo, pero al día de hoy los números para las comedias musicales con elenco numeroso están difíciles. Pero hay una leve mejoría entre ellos.

* * *

Curiosidades del rating: el domingo lo ganó Telefé, 7.1 puntos de promedio; El Trece, 5.0; Canal 9, 1.3; América, 0.9; TV Pública, 0.8 y Net TV, 0.4. Lo más visto de cada canal: Telefé, "La Voz Argentina", 15.5; en El Trece "PPT", 10.1; Canal 9, "Implacables", 1.9; América, "Debo decir", 1.6; Tv Pública, "La final de TC", 2.0, y Net TV, "Lo mejor de como todo", 0.6. El duelo "La Peña de Morfi" (con Moldavsky), 4.7; Juanita Viale, 3.9. Luego "Trato hecho", 9.4; "100 argentinos dicen", 8.1, en tanto "La cocina de los Calamaro", 1.2, y "Vivo para vos", 1.8, ambos en Canal 9. Consumido el 50% del mes en que vivimos, Telefé, 9.4; El Trece, 6.2; Canal 9, 2.4; América, 1,7; Tv Pública, 0.8, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.