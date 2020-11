A partir de esta noche comienza el repechaje con los eliminados en “ MasterChef Celebrity” con Nacho Sureda, Patricia Sosa, Roberto Moldavsky, Mono de Kapanga, Iliana Calabró, Rocío Marengo y Boy Olmi. De lunes a jueves y con el jurado original, Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, se va a ir yendo hasta la gala de regreso el domingo próximo en el que dos, por primera vez, regresen al programa. Hay apuestas por los favoritos aunque hay uno al que todos ven con buenos ojos, que sería el más seguro. El o la otra, lo veremos. Es bueno recordar que los eliminados cobran sólo hasta cuando estuvieron en el reality, esta semana de repechaje va a bolo, y paga Boxfish.

***

En Telefé y bajo siete llaves trabajan para el programa especial de los “30 años juntos”, cuyo formato irán defi niendo de cara a los contenidos. Tal como adelantó esta sección, Luis Cella (hijo) ya grabó en José Ignacio, en La Mary, con Susana una extensa entrevista que se va a editar. Tienen testimonios de Arturo Puig (“Grande pa”), Cris Morena (de grandes éxitos), Natalia Oreiro (“Muñeca brava”, entre otros), Pablo Echarri (“Montecristo”), Nancy Dupláa (“La leona”), los conductores de “Telefé noticias” Rodolfo Barili y Cristina Pérez, Marley, por mencionar algunos, ya que es imposible nombrarlos a todos. Irá en diciembre cerca de Navidad.

***

Tras rechazar el papel protagónico en la película de Carlos Sorín (“El cuaderno de Tomy”) para Netfl ix, Luisana Lopilato no piensa en venir a Buenos Aires. Tiene a toda su familia en Canadá (viajaron), con quienes pasarán las fi estas, Navidad y Año Nuevo junto a su marido Michael Bublé y sus tres hijos. La actriz está apostando a su canal de YouTube, con mucho éxito subiendo videos de turismo, sólo cercanos a donde vive, algunos enseñando a maquillarse y de cocina. De ahí que la veían estrella para “ MasterChef Celebrity 2”, pero es un imposible. Lopilato sí va a venir cuando se haga “Casados con hijos” (que se hará cuando se pueda).

***

Luego de pasar muy feos momentos durante los incendios en Córdoba, Damián de Santo ya está a pleno y armando con su mujer Vanina la próxima temporada. Desde el 1º de diciembre podrán moverse en el interior y esperan a partir del 1º de enero del 2021, ya con turismo premium. Y es que tiene en Villa Giardino seis cabañas a todo lujo, con distancia y con todo el protocolo de seguridad que permite relajarse y descansar. Dicen que ya tienen todas las reservas tomadas, y ojo que no son nada económicas. Pero es un paraíso.

***

Por el feriado de hoy el “Cantando 2020” va a salir grabado, con el jurado de Nacha Guevara, Karina la Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán. Arrancan con el bolillero maldito o bendito, depende del número que le sume o reste al del jurado. Cantan Rocío Quiroz y Rodrigo Trapari, Dan Breitan y Flor Anka y Gladys la Bomba Tucumana. En tanto, hay que destacar la actitud de Karina con respecto al tema de la polémica con Las Primas (“Sacá la mano Antonio”), a quienes defendió y se diferenció de sus colegas del jurado, en especial de Mediavilla. Juega sola. A lo Maradona.

***

Continúan las grabaciones de la serie de Disney “Los protectores” en locación fija con Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y el colombiano Andrés Parra, todavía un tanto perdido en el rodaje que dirige Marcos Carnevale. El elenco femenino incluye a Jorgelina Aruzzi, Viviana Saccone, Laurita Fernández, en participación especial, entre otras. Además de la producción de Kapow, está Diego Andrasnik, de Pol-ka, en el tema artístico, en tanto tuvieron la visita del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Tal como dijimos, hay un protocolo estricto con enfermeras que vigilan la distancia y los hisopados constantes porque en la serie hay escenas de besos y de cercanía. Tiempos de mucho cuidado.

***

Muy contento con el regreso a La Plaza haciendo su obra “Después de nosotros”, vimos a Julio Chávez en café cercano a Palermo, charlando animado con el director Ricky Pashkus. Aún le queda terminar de grabar “El Tigre Verón 2”, para el que aún no tiene fecha. Por lo demás, la vuelta a la actividad teatral ayuda mucho al ánimo, no sólo de los actores y actrices, directores y gente del arte, sino también a los empresarios teatrales. Incluso se confi rma en Mar del Plata en el teatro Atlas un show producido por Darío Arellano, y en Carlos Paz una comedia que iría al teatro Del Lago. No es de Dabope, que se bajó, ni trabaja Peter Alfonso.

***

La otra serie de Disney, “Sesiones”, comenzó sin difi cultades y con la asistencia de dirección de Jazmín Stuart porque la directora Ana Katz necesita tiempo para sus hijos, y así se dividen el trabajo. Ya contamos que Benjamín Vicuña y China Suárez son amantes, el personaje de Vicuña está casado con Julieta Cardinale, y Carla Peterson es la psicoanalista de la pareja clandestina. Además, están Graciela Borges, Gustavo Garzón, Diego Reinhold, Ezequiel Tronconi y elenco. Son muchos, todos bajo protocolo.

***

Llama la atención la ausencia de polémica sobre la cuarta temporada de “The Crown” en que aparece el capítulo de la Dama de Hierro Margaret Thatcher y la guerra de las Malvinas, que en la serie de Netfl ix las mencionan como “Falklands”. Los piratas hacen de las suyas incluso en la fi cción. A los argentinos que pelean lo suyo los llaman “chatarreros”. Indigna en serio. *** Curiosidades del rating: el sábado se lo quedó Telefé, 6.4 puntos de promedio; El Trece, 4.4; América, 1.6; Canal 9, 1.4; TV Pública, 0.7, y Net TV, 0.2. Lo más visto “PH (Podemos hablar)”, 7.8, en competencia con Juana Viale, 6.8; “Todo puede pasar”, 1.1; “ Secretos verdaderos”, 1.0; “Aguante el cine”, 0.9, y “ Lo mejor de editando tele”, 0.2. Antes, Moisés, 7.5, pudo con “Cine 13”, 3.8; “El show de los escandalones”, 1.9; “Implacables”, 1.7; “TV Pública noticias”, 0.5, y “El patrón del mal”, 0.4. La mayor audiencia en TV Pública, “Batalla de los Gallos”, 1.1; en Canal 9 “Jineteando”, 2.0, y en América “Santo sábado”, 2.0. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.