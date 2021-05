Ya hay famosos a los que han “tocado” para que se anoten en el “ MasterChef Celebrity 3”, y cuando los convocan de otros programas dicen “ahora puedo, pero en un mes voy a estar exclusivo de Telefé”. En un mes da raro, porque Donato de Santis ya tiene los pasajes para Italia con su mujer a mediados de junio. Veremos. Así, este domingo se verá la eliminación número once en el programa 65. Condenados: Alex, María O’Donnell, La Chepi, Gunda Fontán y Juanse, quien ya no da más. Tendrán que cocinar minitrufas de chocolate en diez minutos, y el desafío principal, con 60 minutos a su favor, es un plato libre que demuestre lo mucho que han aprendido a cocinar durante su estadía. Les van a complicar la vida con la entrada, que no estaban teniendo en cuenta.

***

Esta tarde en Don Torcuato, reunión grosa con Marcelo Tinelli a la cabeza (valga la redundancia) con todos los humoristas de “Politichef”, cada uno de los cuales tiene su delantal blanco con el nombre en el pecho. Destaca Pedro Alfonso que hace al más lindo del gabinete, Santiago Cafiero, Fredy Villarreal a cargo de Mauricio y Alberto, y a Máximo lo interpreta Cristian Alonso. Fátima Florez y Anita Martínez van a cubrir varios personajes. A Fátima, que ya está en el día a día, la llamaron para que hiciera a Moria, y seguirá con Mirtha, Nacha, Yanina Latorre, Mariana Nannis y Charlotte Caniggia, por fuera de Cristina y Patricia en el “Politichef”. Y pasará lo mismo con Anita.

***

Pese a que Adrián Suar aseguró que la tira “La 1-5-18”, que marca el regreso de la productora Pol-ka, se verá en junio en la pantalla de El Trece a las 23, les va a costar llegar. Graban en el Barrio 31 Esteban Lamothe (cura villero), la actriz paraguaya Lali González, Leticia Brédice, Balthazar Murillo, entre otros, y pueden trabajar sin problemas. Se llevan muy bien con la gente del lugar. El punto es que, en medio de las grabaciones, cada día los técnicos hacen paro de 2 horas por el tema de la reducción de personal que hizo el grupo. Es obvio que el achique tiene que ver con sobrevivir, y los actores y actrices son solidarios, esperan sin decir ni mu hasta que se retoma el trabajo. Picante el tema.

***

A días de ser papá por cuarta vez, no hay nada que le importe más a Guido Kazcka (43) que eso, su mujer, Soledad, y el bebé que viene, de manera que a los cambios en la emisora de El Trece se los toma con calma. Le avisan que esta noche irá en lugar de “ShowMatch”, o sea, en continuado, a las 18.30, luego el noticiero y después vuelve con “Bienvenidos a bordo”. Sin problemas ni se quejó. Va a tener al Turco García, Mica Viciconte, Nahuel el carpintero, Hernán Drago, el contratado, y seguirán bailando en el programa. La semana que viene el baile continúa, esto lo decimos por ciertos rumores en contrario. Nada aún.

***

A sus 83 años, Rodolfo “Tano” Ranni estará disponible, si es que lo convocan, para “ MasterChef Celebrity 3”, aunque, en virtud del Covid, las producciones estarían evitando convocar a adultos mayores por cuidado. Diremos que el Tano grabó este martes y le queda una escena más de “El marginal 4”, que grabará los primeros días de junio, ya que se lo verá en los ocho capítulos como director del penal, al tratarse de una precuela. Para llegar bien y con las complicaciones de Covid que hubo, tuvo que grabar con Gerardo Romano, Luis Luque y Claudio Rissi a pleno. Diremos que esta noche, luego de la función de “Divino divorcio”, con Viviana Saccone -quien presentó a su novio catalán en “La Academia”, una pareja muy libre-, le harán al Tano un homenaje en el Círculo Italiano. Su productor Sequeira lo acompaña todo el tiempo, incluso para planifi car otra gira, cuando se pueda.

***

Decidió rechazar la película que le habían ofrecido rodar en Montevideo Mercedes Morán, con nuevo representante, luego de leer el guion. Al parecer, no estaba bueno. Elige esperar la salida de “El reino” por Netflix, donde protagoniza con Nancy Dupláa, Diego Peretti, Joaquín Furriel, en medio de un gran elenco, y que, dicho sea de paso, tendrá una segunda temporada, y la Morán también tiene expectativa con su labor en “Maradona. Sueño bendito”, donde interpreta a Doña Tota. Hoy justamente estrena también “Ay, amor divino” en la plataforma Teatrix, dirigida por Claudio Tolcachir. Además, la entusiasma poner su voz a María Elena Walsh en un programa de Pakapaka, en el Canal Encuentro. Trabajo no le va a faltar.

***

Mientras los productores teatrales saben que habrá que esperar para volver a las salas porteñas, van hablando con distintos empresarios de otros países para llevar puestas. En principio, Lino Patalano volvería con “Escenas de la vida conyugal” en gira por España, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, quienes pensaban que iban a poder subirse al Maipo, pero no. Por otra parte, Martín Bossi, junto con las productoras Dabope y Rimas, planifican regresar con “Kinky Boots” a la sala del Astral recién en enero de 2022. Y en ese sentido diremos que hay tratativas -nada firmado aún- con empresarios de la madre patria que querrían comprar la escenografía de “Kinky Boots”, de Gustavo Ferrari, y la puesta, pero por ahora, nada cerrado. Van a ir viendo.

***

Curiosidades del rating: el gran ganador del martes fue el fútbol Boca- River, que sumó 14.9 puntos en total de los canales de deportes. El prime time de los canales abiertos dejó a Telefé, 14.8; El Trece, 9.2; Canal 9, 2.3; América, 1.6; TV Pública, 0.3, y Net TV, 0.2. Los cinco más vistos, “ MasterChef Celebrity”, 19.9; “Doctor Milagro”, 15.6; “Fuerza de mujer”, 11.2; “ShowMatch. La Academia”, 10.7, y “Telenoche”, 10.1. Antes “100 argentinos dicen”, 7.4, se mantiene cerca de “Cortá x Lozano”, 8.8, y en esa franja “Intrusos”, 3.0; “El show del problema”, 2.1; “Cocineros argentinos”, 0.9, y “Buen plan”, 0.3. En tanto, el duelo “Pasapalabra”, 8.8, versus “Bienvenidos a bordo”, 8.0, que en la segunda edición bajó a 5.4, perdiendo con “ MasterChef Celebrity”, una masacre. El día lo ganó Telefé por ventaja de 3.4 puntos sobre El Trece. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.

***

Muy contenta está Iliana Calabró de haber aceptado el desafío de conducir por Net, de 14 a 16, “Buen plan”. La actriz recibe mucho cariño de la gente que la sigue en este magazine, donde está acompañada del diseñador Fabián Paz y un gran equipo de profesionales en cada área: cocina junto con Teru (@cocinandoconteru) y recibe visitas del Dr. Guillermo Capuya y la abogada Ana Rosenfeld, que resuelven dudas sobre sus especialidades en consultorios en vivo. Cada paso en su dilatada carrera le suma experiencia y ella siempre agradece.