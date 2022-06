El Mundial de Qatar 2022 obliga a los canales no sólo a tenerlo en cuenta sino a cambiar las estrategias. De hecho, el inicio es el lunes 21 de noviembre y terminará el 18 de diciembre. Así, Marley modifica itinerario y hará "Por el Mundo Mundial" en Qatar y con invitados especiales (desde China Suárez hasta Wanda Nara) y en El Trece viajan los periodistas deportivos del canal y del cable. Hasta ahora no tienen previsto programas especiales, pero se supone que sí. De hecho el programa de Marcelo Tinelli "Canta conmigo ahora" ya habría terminado, y "El Hotel de los Famosos 2" se va a grabar en Cañuelas en diciembre. Tendrán "ATAV 2" en el prime time junto con Guido Kaczka que hasta ahora sigue con "Los 8 Escalones".

* * *

Mientras ayer volvía a grabar "El Reino 2", segunda temporada donde se destacacon su personaje, Peter Lanzani recibió la visita del director Marcelo Piñeyro y de su colega y amigo el Chino Darín. Lunes y martes estuvieron aplaudiendo a Lanzani en el Multiteatro, donde protagoniza "La cosas maravillosas", sólo con 75 personas por función. Muy exclusivo. Al actor, ex de Tini, y gran amigo de la China Suarez, le quedan todavía dos meses de rodaje con la producción de "K&S" para Netflix.

.

* * *

Muy bueno fue el encuentro de Fátima Florez con Lucía y Joaquín Galán en Miami, donde Pimpinela arrasa. Se juntaron en uno de los shows y fue un placer para todos. La actriz-imitadora tiene la oferta de Marcelo Tinelli para sumarse a "Canta conmigo ahora" que iría de agosto hasta mediados-fines de octubre. Está viendo de arreglar por afecto con Tinelli, pero cuidando las 45 fechas con "Fátima es camaleónica" que tiene que cumplir en la gira por el interior y va a estar también en Uruguay. Y en septiembre debe volver a Miami con 5 shows. Con respecto a "Canta conmigo ahora", además de Coti, Candelaria, Manuel Wirtz, Bossi en algún momento, estarán sumando nuevos famosos que según Marcelo "son una bomba".

* * *

En "ATAV 2" se van a entrelazar las historias, la del amor de Tatto Quatrocci y el español Tony Gilabert, y todo su grupo de amigos gays en una suerte de homenaje a la CHA de aquellos años 80. Se van a grabar protestas y debates de esos tiempos y el inicio de la movida gay. La revista, muy fuerte con Andrea Rincón con los monólogos más duros al lado del capocómico a quien le pondrá los límites. El personaje de la Rincón, Mónica, va a interactuar con Jessica Abouchain, Leticia, con look muy diferente al que luce en "Inmaduros" con Adrián Suar y Diego Peretti. El pelo se lo cambió Nacho Acosta, un mago en los cambios de look de Jessica.

* * *

Tras el festejo que armaron Telefé y Paramount para "El primero de nosotros" con todos los protagonistas, incluido Benjamín Vicuña, quien fue sin la novia Eli por un tema ocular (tenía un orzuelo), y Castro sencillo con joggings, ahora sí el final está confirmado para el miércoles 29 de este mes en la pantalla de Telefé. Y en Paramount+ se despide el viernes 24. Dicho esto, Damián de Santo estará el sábado en "PH" , aprovechando a hacer todo en este viaje a Capital para volverse "al toque" a Villa Giardino. El hombre ya es más de allá que de acá.

* * *

El cantante y compositor trapero Enzo Ezequiel Sauthier, FMK, quien es un boom en los seguidores del Freestyle y cantó con María Becerra, la ex de Rusherking y Tini, esta vez cumplirá con "PH". Va el sábado. La va a romper con Andy ya que el programa va más a la intimidad de los visitantes y el domingo con Jey Mammón en "La Peña". Sólo le falta a FMK quedarse a dormir en la emisora y ya. Va a ser la gran figura con Jey, quien tiene en su lista de invitados a Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Hilda Lizarazu, Coro de Garage y Los Carabajal. Luego del numerazo del domingo pasado, esperan repetir.

* * *

Complejo se le está volviendo a Telefé encontrar famosos dispuestos a acompañar a Natalia Oreiro en "El cantante enmascarado". Ya hubo varios "no", ya que la mayoría de los actores/actrices/mediáticos no cantan, ni bien ni mal, no lo hacen. Y los que sí, están como Elena Roger, vendiendo todo para verla en "Piaf" en el Liceo, razón por la cual ni miras de ir. Tampoco aceptó Gastón Dalmau, y así, la lista se alarga con Martín Bossi, de manera que van a buscar entre los nuevos traperos o del Freestyle que son más complicados que los cantantes maduros. Veremos cómo sigue, si se sale de la tranquilidad.

* * *

Gran comida tuvo Pepe Cibrián junto a Cecilia Milone y su amigo Leo Cifelli en la casa de su amiga Carla en "La olla de Félix". Se trataba de la pre-fiesta de su bendición de anillos con Nahuel, a quien conoció en Tinder, el próximo lunes 27. Por el momento sigue en pie el festejo en el Distrito Barracas con más de 200 invitados -obvio Juan Rodó, Milone, Paola Krum, y otros- con canje habilitado de sushi y champagne, entre los que no va a asistir su socio en "Drácula, la despedida", Ángel Mahler. El músico y socio de Cibrián le dijo por WhatsApp personal a Pepito que en esa fecha estaría de viaje. Eso sí, Mahler tiene el martes 21 el festejo de cumpleaños número 40 de su mujer Dolores en su casa del barrio cerrado. Al parecer la convivencia entre los dos funciona con lejanía, pero no hay peleas, aunque Pepito tiene un asesor en números que vigila lo que le corresponde. Alto porcentaje en este regreso tan exitoso a cualquier lugar que van. Este finde les toca el Niní Marshall de Tigre y el 1 y 2 van otra vez a Mar del Plata. Están facturando a lo loco en tiempos complicados, de hecho en el Movistar Arena la entrada cuesta 12.000 pesos, la más cara de la cartelera.

* * *

Curiosidades del rating: los diez programas más vistos del martes "La Voz Argentina", 17.9 puntos de promedio (lo máximo); "Fugitiva", 13.2; "Telefé Noticias", 12.2; "El hotel de los famosos", 11.9; "Zuleyha", 10.5; "El primero de nosotros", 10.2; "Los 8 escalones", 9.8; "Soñar contigo", 9.4; "El noti de la gente", 8.5, y "Nuestro amor eterno", 8.5. En tanto, la mayor audiencia en Canal 9, "Bendita", 5.1; en América "LAM", 3.1; en TV Pública "Cocineros argentinos", 0.8, y en Net TV, "El señor de los cielos", 0.8. Telefé ganó el día con 10.4 puntos, superando al Trece en 3.1; tercero Canal 9, 2.6; cuarto América, 2.4; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.