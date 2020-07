Ya sin novedades laborales en nuestro país, los hermanos Alex y Charlotte Caniggia -quien había sido convocada para estar con “Pampita” pero no arregló el cachet-, decíamos, piensan en volver a España. Todo, si se arreglan con la producción de la serie “Elite”, cuya cuarta temporada ya está confirmada, para que los tenga en cuenta. Los hijos de Mariana Nannis y Claudio Paul ya habían participado en la promoción de la tercera temporada y ahora verán si pueden sumarse al elenco. No tendrían problemas en viajar, vía Montevideo, con pasaportes españoles o en vuelos de repatriados. Aquí no les aparece nada interesante con la demora del “Bailando 2020”.

***

Antes de la gran cerrazón de la nueva fase, Guido Kaczka aprovechó ayer para grabar dos de los programas de “Bienvenidos a bordo”, a pesar del frío y la lluvia. Entre los invitados que tuvieron la gentileza de ir mencionamos a Dan Breitman, Paula Trapani, Hernán Drago y Miriam Lanzoni. Van a mantener esta forma de trabajo presencial mientras se pueda. De hecho, en Kuarzo muchos trabajan remoto y pocos son los que van en vivo.

***

Gracias a que Telefé había decidido salir con todos los programas vía remoto, en “Cortá x Lozano” hay tranquilidad, porque el periodista Paulo Kablan, positivo de coronavirus, no iba al estudio desde la semana pasada. Es obvio que seguirán en este modo, con Vero Lozano desde su mansión, y el viernes va a charlar con los tres jurados de “El Gran Pastelero. Bake Off”, Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar. Es obvio que la gran expectativa está puesta en el final del domingo próximo, por más que ya está casi seguro que Samanta no llega a ganar. Habrá una solución salomónica, que no vamos a contar.

***

La ausencia del teatro en vivo, aún sin fecha de regreso, hace que muchos se decidan por el streaming para generar ingresos. Así, los empresarios teatrales, como una forma de estar activos, harán el ránking de los más solicitados. Hasta el momento lideran Coco Silly, Baby Etchecopar y Pilar Sordo. Y le siguen “Sex Virtual”, de Muscari , mientras se sumarán “Yayo en Sin codificar” con Nazareno Móttola, Pichu y Marcelo Ruiz Díaz y Sergio Gonal el sábado a las 22 con “Unipergonal”. Registro de los tiempos espantosos del coronavirus.

***

Gran entrevista la del director Ricky Pashkus con Natalia Oreiro, que se realizó en vivo en La Casa del Teatro, obvio, en beneficio de la entidad. Está muy solicitada, ya que vive su cuarentena con su marido, Ricardo Mollo, y su hijo Merlí, en tanto se está emitiendo en su país “Got Talent” con gran éxito. La actrizcantante estudia cómo va la situación del Covid en Rusia, ya que podría aprovechar los meses que le quedan si se puede volver a armar la gira que tuvo que suspender. Y por lo demás, en contacto con Disney por “Santa Evita”. La lleva bien.

***

Se va demorando el regreso a las grabaciones de las series locales que han quedado suspendidas. Tal el caso de “El reino”, cuya producción de K&S para Netflix pensaba retomar en el próximo mes de septiembre. La serie escrita por Claudia Piñeiro, cuyo guion compartió con el director Marcelo Piñeyro, y con un elenco impresionante -Nancy Dupláa, Mercedes Morán, Diego Peretti, Joaquín Furriel, “Chino”Darín, Peter Lanzani, entre otros- podría ser la primera en volver. Tienen todos los decorados y las locaciones armadas, los actores y actrices han conservado el look, de manera que, en cuanto esté el OK, podrían terminar de grabar. Que sea pronto. Y van a tener que renovar los contratos.

***

Ayer esperaba en la clínica Bazterrica Iliana Calabró poder llevar a su mamá, Coca, ya operada de la cadera, para su recuperación en el departamento de su hija. Estaba peleando con la obra social por el andador, el kinesiólogo y la enfermera que le tienen que enviar a domicilio. Por suerte, ya regresó su cuidadora Roxana, de modo que la actriz puede salir a ganarse su dinero en los programas. De cara al jurado de “Bake Off”, se achicó por los motivos que ya dimos a conocer.

***

A partir de que hace unos meses la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aludiendo a las segundas o terceras marcas, las identificó como “Pindonga” y “Cuchufl ito”, se desataron diez solicitudes en el Boletín de Marcas. Fueron presentadas por distintas personas en el INPI para tratar de registrar las marcas Pindonga y Cuchufl ito para diversos productos. Esas solicitudes todavía están en trámite, pero se supone que no habrá oposición en su uso. La vicepresidenta resultó inspiradora para el consumo.

***

Nicolás furtado Desde que arrancó la cuarentena Nico Furtado está en su país, Uruguay, uno de los menos afectados por el Covid-19. Sin embargo, el actor de “El marginal” sale siempre con barbijo y se cuida muchísimo. Comprometido con Memoria, Verdad y Justicia, milita del lado del bien. Por suerte, lo que ganó en las temporadas de “El marginal” y en cine le permite llevar este largo encierro con cierta tranquilidad económica, esperando puedan realizarse las dos próximas temporadas de la serie carcelaria.

***

Curiosidades del rating: junio es el sexto mes consecutivo en que Telefé gana el promedio con 8.4 puntos de promedio, El Trece, 5.9; Canal 9, 2.5; América, 2.1, y TV Pública y Net TV empatados en 0.5. La diferencia en las tres franjas es considerable, en el prime time con 3.8, sobre El Trece, y en la primera tarde 2.5 a favor de Telefé. El lunes los cinco más vistos fueron del canal de Viacom “Jesús”, 11.9; “¿Y tú quién eres?”, 11.2; “Alas rotas” y “Telefé Noticias”, 10.5, y “Elif”, 8.9. En tanto la mayor audiencia de cada canal, en El Trece, “El gran premio de la cocina” y “Bienvenidos a bordo” ambos, 7.8; en América, “Intrusos”, 2.8; en Canal 9, “Bendita”, 5.4; en la TV Pública, “En terapia”, 1.2, y en Net TV “Editando tele”, 1.3. En ese canal el debut de “Pampita online” de 18 a 20 obtuvo 0.6 de promedio. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.