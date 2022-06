La familia Caniggia vive un particular momento con altibajos. Por un lado, Alex Caniggia se destaca en "El Hotel de los Famosos" y Charlotte Caniggia no quiere volver a ningún reality tras su paso por "MasterChef Celebrity 3". Mientras tanto, Mariana Nannis y Claudio Caniggia mantienen una gran disputa judicial por la denuncia de violencia de género de la ex modelo.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, buscan a Charlotte Caniggia para un nuevo reality aunque ella no se muestra interesada, especialmente porque está enfocada en sus productos. Su hermano ya terminó de grabar el reality y tiene pensado viajar a España e Italia para tomarse unas merecidas vacaciones.

La marca “CCC Charlotte Chantall Caniggia” fue registrada en el año 2014 a nombre de Mariana Belén Solange Nannis en cuatro clases que abarcan ropa, calzados, bebidas alcohólicas y servicios de publicidad. O sea que la que manda todavía en la chica es su mamá Mariana.

Lo cierto es que ya piensa en su nuevo viaje al verano europeo, donde podría ser acompañada por Alex Caniggia tras su paso por "El Hotel de los Famosos", donde todo indica que llegó a la final, a pesar de que todavía no se emitió dichos capítulos.