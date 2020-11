Confi rmó Charlotte Caniggia la primicia de esta sección acerca de que Alex, enojado con el “Cantando 2020”, al que no quiere volver ni de invitado, se ha dedicado a ser “gamer”, jugar en línea, con lo que gana fortunas, y no la da mucha bola a su hermana en estos tiempos. "Yo que sé. Hoy en día viste que los chicos son gamers, hacen streamings, todas estas boludeces y ganan plata por ahí. Lo llamo, me corta. Viste que es medio boludo. Le digo ‘che hermano,¿qué onda?’. Y me dice ‘no, bueno, estoy por hacer el streaming. Chau, chau, chau’. Digo ‘bueno, hermano, chau. Un beso, te quiero", reveló la mediática, que sigue viviendo en el Faena y se habla con su mamá Mariana, en pleno escándalo con el papá Claudio Paul. Al parecer su novio Robert y Mariana Nannis aún no se conocen. Pero el plan de los mellizos es volver a España a futuro y cuando se pueda.

***

Buena decisión la de Marcelo Tinelli, quien tras evaluar la situación epidemiológica y la cantidad de contagios que se dieron entre la gente de la televisión no hará el programa de humor este año. De hecho está negociando el contrato del 2021 con Lucio Pagliaro para El Trece, que incluiría especiales, además del “Bailando 2021” y el de “Corte y confección famosos”. La idea que se maneja, siempre de cara a cómo siga la peste, y si ya está la vacuna, es regresar más cerca de abril de 2021 con todo. Revisarán la lista que tenían para este año en que no se pudo realizar, y van a volver a llamar a muchos que quedaron fuera. Dalma Maradona, Nico Occhiato y Miriam Lanzoni, por ejemplo.

***

En esta nueva semana de eliminación número 14, no estará en el jurado Nacha Guevara, quien pidió hoy y mañana para hacerse los chequeos médicos pendientes desde abril. En su lugar Flavio Mendoza juzgando a Rocío Quiroz, Carmen Barbieri, el regreso de Lola Latorre y Dan Breitman. Por otra parte, diremos que Lizardo Ponce, echado por el público que eligió a Cachete Sierra, se quejó por el apodo que le habían puesto de “acomodado”. El infl uencer en su programa de la FM Vale unió los dos realities al convocar a Belu Lucius, amiga de Lizardo, dedicada a las redes, quien confi esa que su fuerte es la pastelería. Y su favorito en “MasterChef Celebrity”, divide entre Claudia y el Turco García.

***

La salida ayer de Rocío Marengo (la segunda del jurado Dolli Irigoyen) de “MasterChef Celebrity” mantiene en carrera al Polaco, y a Vicky Xipolitakis, ambos reemplazados por Natalie Pérez y Christian Sancho. La popularidad del programa hizo que al Polaco lo sigan las señoras de cierta edad que se encuentra en un súper, quienes, con distancia, le acercan recetas para que cocine en “MasterChef”, por un lado, pero también le piden consejos. El cantante no se ve ganador del certamen, pero lo asombra el éxito. Por último diremos que el lunes próximo sale el inicio del repechaje, del que, como anticipamos, quedarán dos regresando a las cocinas. Se verán las eliminaciones de los que ya habían sido eliminados.

***

Hoy comienzan con las grabaciones de la serie “Sesiones” que dirige Ana Katz y tendrá como asistente de dirección a la también actriz Jazmín Stuart. Ya estamos en la tercera fi cción que se graba (“El reino”, de K&S, y “ El protector”, de Disney), esta vez con los protagónicos de Carla Peterson (una psicoanalista), Benjamín Vicuña y China Suárez (una pareja que se analiza para poder separarse), Julieta Cardinali, Graciela Borges y Gustavo Garzón. Es la segunda fi cción de Disney-Buena Vista, cuyos servicios de producción son de Kapow. Carla Peterson ya estuvo trabajando en la previa con la directora y con Vicuña, por Zoom. Además de hacer sus pruebas de vestuario, maquillaje y el nuevo look.

***

Arregló el abogado de Mica Viciconte, César Caroza, su contrato con Kuarzo que la obliga a ir una vez por semana a “Pampita online” y dos veces a “Bienvenidos a bordo. Lo arregló tras su salida -en rigor, eliminación- del “Cantando 2020”. A Pampita mucho no le suma cuando el viernes marcó 0.2 de rating. En tanto, Guido Kaczka seguirá hasta enero de 2021 de corrido, y si se toma vacaciones -que las necesita- va a grabar 3 programas diarios con tal de no dejar el aire. Lo bien que hace. De cualquier modo no se habla de vacaciones en el staff.

***

Aun con la reapertura de las salas, hasta ahora la del Broadway con “Un estreno y un velorio” (Flavio Mendoza) y la del Multiteatro Comafi con “El acompañamiento”, que protagoniza y dirige Luis Brandoni, ayer se realizó la movida “Acá estamos” en la avenida Corrientes y Libertad. Estaba convocada desde hace dos semanas ante las idas y vueltas con la situación de las artes. La movida contó con la presencia de varios del “Cantando 2020” (Ivana Rossi, Natalia Cociuffo, Lula Rosenthal), muchos que pertenecen a la comedia musical, actores (Fabián Vena, Rodrigo Noya), actrices, directores (Valeria Ambrosio), cantantes líricos que entonaron “Como la cigarra”, de María Elena Walsh, y casi toda la gente vinculada al arte. En tanto, otros que iban a asistir a la movilización, actores famosos o como Julio Chávez que confi rma su reestreno para el miércoles próximo en La Plaza, o Martín Bossi, quien regresará con un unipersonal, desistieron de ir ante la decisión de comenzar a trabajar en teatro.

***

Debe ser de las pocas, Graciela Alfano, que va llevando bien su pelea con el tiempo, y en esta cuarentena no se privó de nada. La productora Mandarina contrató a la Alfano, con todo lo que eso signifi ca en esta vuelta a “LAM”, para estar de lunes a viernes, o sea, toda esta semana, y el sábado sigue con Nico Occhiato en “Todo puede pasar”. La Alfano podría ser candidata para el “MasterChef Celebrity 2”, pero todos saben que la conductoraactriz- y guerrera de los medios no sabe cocinar nada. Pero eso no es un impedimento.

***

Curiosidades del rating: le salió bien la jugada a Telefé con programar el sábado “Moisés: los Diez Mandamientos”, que marcó 9.6 puntos de promedio, en dos horas de duración (de 20 a 22). Lo más visto: “PH (Podemos hablar)”, 9.6, frente a Juana Viale, 7.2; “Todo puede pasar”, 1.0; “Secretos verdaderos”, 0.8; “Aguante el cine”, 0.7, y “Lo mejor de editando tele”, 0.4. La mayor audiencia en Canal 9, “Implacables”, 2.2, y “ Vivo para vos”, 1.9; en América, “Pasión”, 2.0, y “Santo sábado”, 1.8. TV Pública tuvo “Automovilismo”, 1.0, y “Música en el CCK”, 0.7. Por último Net TV: “Lo mejor de como todo”, 0.9, y “Lo mejor de Pampita”, 0.7. En el acumulado de noviembre: Telefé, 9.3; El Trece, 6.9; Canal 9, 2.1; América, 1.9; TV Pública, 0.9, y Net TV, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.