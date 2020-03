Cada uno con su pareja cumplen con la cuarentena Charlotte y Alex Caniggia. “Char” se quedó en el departamento del Faena, que tiene las instalaciones cerradas -pileta, espacios comunes y hotel- y no hay personal, como es obvio, de manera que la chica y su pareja Roberto se ocupan de hacer todo. Charlotte se convirtió en experta en limpieza y lavado de sábanas, toallas y la ropa que se usa. No salen. Y siguen las indicaciones. Su hermano Alex, “El Emperador”, se arregló con su novia Macarena y están juntos en un country cerca de City Bell. Ahí sí tienen parque y pueden tomar aire, además de que un delivery del súper pasa una vez por día a dejar alimentos a todos. Una pandemia que obliga a hacer lo que no pensamos.

***

Tal como habíamos contado, Soledad Fandiño quedó “atrapada” en su departamento con su hijo Milo, al venirse de Telemundo para acompañarlo en el cole. Está claro que lo que envolvió al mundo entero cambió los planes de cualquiera. Así, en la multinacional productora mandaron a reescribir los capítulos que debía grabar (los que quedaban), y la van a esperar lo que haga falta. Igual estaban ya en el final de la remake de “100 días para enamorarse”. Se la banca tranquila y usa mucho la webcam, como la mayoría.

***

Da gracias a Dios Karina Jelinek de haberle hecho caso a un amigo, que le aconsejó no viajar a Cancún para festejar su cumpleaños, que fue el pasado 22. La modeloconductora tenía comprado el paquete de pasajes y estadía en un seis estrellas frente al mar, pero obedeció la voz de su amigo y a su propia intuición y se quedó en Buenos Aires. Hace la cuarentena, pero no está desesperada, como tantos otros. También se salvó Paul Kirzner, el hermano de Adrián Suar, que tampoco viajó. Hay gente con criterio.

***

En El Trece no hay una fecha para retomar las grabaciones de la tira del prime time “Separadas”. Más allá de la placa que anticipó que vuelven en abril, pero, hasta que el gobierno no levante la cuarentena obligatoria, no se va a volver a grabar. Como es lógico, Pol-ka está cerrada, ya que tampoco se filma “El Tigre Verón”. En tanto, por otra parte, el programa de Iván de Pineda “Pasapalabra” termina con los nuevos capítulos, al aire, el viernes 10 de abril, y habrá que ver si la decisión es repetir los programas o van a reprogramar el horario. Hay que decir que Iván tiene muchos seguidores e incluso lo ven en el canal Volver, en los viejos tapes de “Resto del mundo”.

***

Aun en el contexto actual, no son pocos los que quieren seguir su rutina televisiva para ir grabando programas y tenerlos en el freezer. Ya le quedan pocos al productor-conductor Guido Kaczka de “Bienvenidos a bordo” y necesita generar nuevos contenidos. Va buscando por la misma productora que los cobija, Kuarzo, y así tener para la semana próxima al Pollo Álvarez, Celeste Muriega, y algunas de las conductoras de sus programas. Mucho trabajo da convencerlos. *** Va a volver a salir este sábado “PH (Podemos hablar)”, grabado en el Estudio Mayor, aunque resulta muy complicado tener invitados que se movilicen y dejen de estar en sus casas. Es un tema para todos los programas, no sólo para Andy Kusnetzoff. En este caso, van a reducir la cantidad de comensales en la mesa de “PH”, y tratan de conseguir el sí de Gabriel Batistuta. Y la producción sigue a la búsqueda.

***

Hasta este viernes van a seguir las repeticiones de “El precio justo”, con Lizy Tagliani, tal como dijimos, grabados en la previa de la cuarentena. Lizy, quien está cumpliendo las restricciones sin su novio Leo, está a la espera de la decisión de su productor Federico Levrino (el de Susana) y, a su vez, este, el de los capos de Telefé, para saber si seguirán con las reiteraciones. Lo mismo sucede con el especial famosos que Lizy conduce los domingos, que también será repetido. Y es probable que hasta fi nes de abril esta situación continúe, y va a modifi car las programaciones.

***

Primicia en medio de la cuarentena. Al leer, dado el tiempo en casa, publicaciones de todo tipo, incluso el Boletín de Marcas, que se publica los días miércoles, nos enteramos de que querían usar los títulos de los libros de Jorge Luis Borges en marcas de vino. Un individuo de nombre Lucas solicitó el registro de títulos de algunas obras del enorme escritor en la clase 33, (como se denomina a todo tipo de vinos): “El jardín de los senderos que se bifurcan”, “La biblioteca de Babel”, “Las causas”, “El oro de los tigres” y “El milagro secreto”, tal vez con intención de utilizarlas en las etiquetas de sus vinos. La oportuna intervención de María Kodama, la viuda y heredera del escritor, que pudo detectar esas solicitudes cuando se publicaron en el Boletín y que presentó oposiciones en término a todas ellas a través de sus abogados, hizo que el trámite del señor Lucas se viera obstaculizado y ella pudo evitar así ese insólito intento.

***

Curiosidades del rating: los números del martes de los informativos siguen en alza por horribles razones, el más visto, “El noticiero de la gente”, 11.2 puntos de promedio, “Telefé noticias”, 10.4, “Telenoche”, 8.8, “Noticiero Trece”, 7.0, “En síntesis”, 6.3, “Telenueve al mediodía”, 4.9, “Juntos podemos lograrlo”, “Animales sueltos”, 4.2, “Telenueve central”, 3.9, “Intratables”, 3.7, “Informados de todo”, 3.4, y “TV Pública noticias”, 0.8. Por lo demás, “El muro infernal”, 9.3, “Bienvenidos a bordo”, 9.1, y entre los magazines lideró “Cortá por Lozano”, 8.3, “Intrusos”, 3.4, “Fantino a la tarde”, 2.4, “Confrontados”, 1.8, “Todas las tardes”, 1.7, y “Hay que ver”, 1.6. El duelo “El precio justo (especial)”, 4.7, “El precio justo”, 5.7, y “LAM”, 4.1. De las tiras turcas, la de mayor audiencia “¿Y tú quién eres?”, 7.9. Final del día, Telefé, 8.5, El Trece, 6.2, América, 3.2, Canal 9, 2.8, TV Pública, 0.8, y Net TV, 0.4. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.