Quedó muy enojada Charlotte Caniggia porque aseguraron que está deprimida y que en el “Cantando 2020” gana menos que su hermano Alex. La chica desmiente la situación a la vez que asegura que siempre las expensas del departamento del Faena, que está a nombre del ex matrimonio, las paga Mariana. Sigue de novia con Roberto, y le pidió a su representante que vea a un letrado para defenderla. En tanto, diremos que tiene pasaporte europeo: si quisiera irse de Argentina, viajaría sin problemas. Y está ensayando para el jueves un tema de Karol G que le encanta. Calma, que nada es tan grave.

***

Tras pasarla bastante mal con el Covid-19, Claudia “Gunda” Fontán estaba lista para volver al programa “Mujeres” en El Trece, cuando recibió la llamada de la producción diciéndole que mejor no fuera el lunes. La conductorachef, que es parte del éxito de Guido Kaczka en el programa radial “No está todo dicho”, no se esperaba esta decisión, y ahora habrá que ver cómo sigue. Sabemos que Adrián Suar la quiere mucho, y seguro que la va a proteger con un nuevo desafío. En cuanto a los cambios, es lógico buscarle una nueva vuelta de tuerca ya que no funcionaba de esa forma. De ahí el casting para el “Cantando”, con Solita en el jurado, y Dios dirá si a Teté Coustarot le convence el formato nuevo.

***

El éxito de la película “Mi obra maestra”, que hicieran Guillermo Francella y Luis Brandoni y dirigiera Gastón Duprat, hizo que estén trabajando en una miniserie que coproducirían con España. Por ahora están viendo el libro, que podría escribir Andrés Duprat, hermano de Gastón y autor del guion del fi lme. Sería para 2021, sin fecha exacta, habida cuenta de que se rodaría aquí y en España y se supone que podría ser a mediados de año, pero sólo Dios sabe. Tal como contamos, Duprat y Cohn están terminando de fi lmar la película “Competencia ofi cial”, con Antonio Banderas, Penélope Cruz y Oscar Martínez, con fecha de fi nal de rodaje 11 de octubre. Y después Francella-Brandoni. Buena dupla.

***

Se retrasó la salida de “Masterchef Celebrity”, en realidad una movida de programación para que el lunes 5 de octubre esté instalado en los medios el programa que conduce Santiago del Moro. De hecho ya tienen grabados los primeros cinco programas, incluida una eliminación. Pero quieren esperar la tira brasileña “Jesús” , que tiene fecha de fi nal mediados de ese mes, y la idea es que “Masterchef” vaya cerca de las 22.15, y cuando termine salga directo después de “Telefé noticias”. Por lo demás, continúan grabando en Martínez, y las nuevas amigas son Patricia Sosa, quien no perdona por nada del mundo a Valeria, e Iliana Calabró. Se van armando grupitos entre los 16 participantes, como es lógico.

***

Reconvertida la sala del Astros para funcionar con streaming, el productor Daniel Comba ya tiene más de 25 espectáculos para llevar por tuentrada. com. El 11 de octubre vuelve “El show de la menopausia”, con Ernestina Pais, Ana Acosta, Marta González, Emilia Mazer y Claribel Medina. La actriz boricua, además, fi rmó con LaFlia para el “Cantando 2020”, donde debuta mañana junto a su hija Agostina con el tema “Amor a la mexicana” de Thalía. Digamos que está funcionando bien el streaming para los actores/ actrices y cantantes.

***

Contenta está Jorgelina Aruzzi, quien tras la larga cuarentena vuelve a la televisión junto a Flor Peña y a Campi en el magazine que están armando para el mes próximo, y en el que también va Paulo Kablan. La Aruzzi viene haciendo sus vivos de Instagram, tan de moda en estos tiempos, y esperaba poder retomar la película con Roberto Moldavsky y Campi dirigidos por Sabrina Farji que quedó interrumpida por la pandemia. Pero al parecer falta un poco de tiempo, pero menos. Ya se aprobó el protocolo audiovisual y de hecho comenzaron a fi lmar en publicidad. Lindo trío Peña, Aruzzi y Campi. Con la falta que hace reírse un toque.

***

Tras los ensayos por Zoom de Pablo Rago y Miriam Lanzoni que harán por streaming “Locos de contento”, a la actriz ex de Fantino se le ocurrió una comedia tipo reality que podrían hacer para un canal de Córdoba. Dirigidos por Marcelo Cosentino, y luego de charlar la idea también con Rago, obvio, decidieron darle el ok, y Lanzoni se comunicó con un empresario de la provincia, que tiene varios medios, y ver si pueden cerrar el proyecto. La idea es un trabajo en equipo de guion y actuación de 8 capítulos, y parece divertido lo que quieren grabar.

***

Bajo contrato de confi dencialidad la productora Mandarina, de Mariano Chihade y Mario Cella, empieza a preproducir una serie de documentales que llevará adelante Jorge Lanata. Es para una plataforma panregional, con lo cual tienen que pedir autorización a cada país y la producción moverse con los permisos. Tal cual dijo el conductor de “PPT” se irá dos meses a Punta del Este, diciembre y enero, y se supone, si la pandemia lo permite, que en febrero de 2021 podría comenzar. De todas formas es un albur aventurar qué va a suceder.

***

La solicitud para registrar la marca “Campi” para representaciones artísticas, producción de películas y artistas de espectáculos por parte de dos personas en el Registro de Marcas terminó en carta documento que mandó el abogado de famosos César Caroza (Moria, Fort, Viciconte). Lo hizo en representación de Martín Mariano Campilongo, para todos Campi, quien le pidió que impidiera la aprobación. El humorista, quien utiliza ese apodo desde hace décadas, se enteró por esta sección del intento. Ya está en manos de la Justicia.

***

Curiosidades del rating: el domingo lo ganó Telefé, 6.3 puntos de promedio; El Trece, 5.8; Canal 9, 1.5; América, 1.4; TV Pública, 1.0, y Net TV, 0.3. Los tres programas más vistos de cada canal: El Trece tuvo a “PPT” (Lanata), 13.1; “MDQ”, 7.3, y Juana Viale, 6.3; Telefé, “Por el mundo”, 8.1; “Elif”, 7.6, y “Fatmagul”, 6.1. En Canal 9, “Implacables”, 2.5; “Vivo para vos”, 2.1, y “Carna a la parrilla”, 1.6, en tanto América, “Antes de mañana”, 2.4; “Livin in América”, 1.8, y “Héroes invisibles”, 1.5. En la TV Pública, “La fi nal de TC”, 2.0; “Cocineros argentinos”, 1.4, y “Aguante el cine”, 1.1; por último Net TV, “Lo mejor de editando tele”, 0.5; “Lo mejor de cómo todo”, 0.4, y Jaime Bayly , 0.3. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.