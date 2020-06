El éxito del Trece, sin dudas, es Carina Zampini con “El gran premio de la cocina” que ya cerca de la final de la séptima temporada obtuvo picos de 9.5 puntos de promedio. Si bien ya está grabado pero el ganador, obvio es, lo esconden bajo siete llaves, diremos que la Zampini comenzó a grabar la octava. Siempre con el protocolo que implica a veces ser su propio equipo de maquillador y peinador (todo por el riesgo de contagio del coronavirus), es un programa que genera mucho interés en la audiencia y pudo aguantar el embate de estirarlo a dos horas. La actriz-conductora tiene contrato hasta fin de año con Diego Guebel y, lo que sí, querrían tener más promoción de la que se ve en pantalla, en virtud de que es lo segundo más visto del Trece. Más allá de que Pablo Codevilla sea quien se ocupa de hacerla sentir cómoda, peroà más promoción.

***

Lo concreto es que no hay fecha para el “Bailando 2020”, y ya está en marcha el “plan B”, siempre y cuando le acepten el protocolo sanitario que ya está presentado. Estaba pensado como programa de humor en el primero de apertura, pero podría ir por más. Por ejemplo Martín Bossi está trabajando en la imitación del presidente Alberto Fernández, Fredy Villarreal hará varios personajes tal como charló ayer con la producción. La novedad es que también llamaron a Fátima Florez para que imite a dos de las divas televisivas, y por supuesto Campi. Van por cuerdas separadas el “Bailando” y el humor, pero sienten que el humor podría salir sin riesgos. Hoja de ruta.

***

Ya en Madrid y dispuesta a retomar -bajo protocolo estricto- el rodaje de “Sky Rojo” de Netflix, Lali Espósito elige mantener un perfil bajo desde lo periodístico al comprobar que le sumaron muchas críticas por haberse ido de la Argentina en plena cuarentena. Hay que decir que en lo técnico y legal no quebró ninguna ley o norma, sólo que no cayó bien en algunos sectores que la actrizcantante se fuera y la estaban “matando” de todos lados. De cualquier modo la espera una agenda agitada que quien maneja su management le va organizando. Estrella.

***

Al parecer la imagen del actual Presidente es muy atractiva para usarla de llamador en productos. De hecho en la edición del Boletín de marcas del 10 de marzo se publicó una solicitud presentada bajo Acta Nº 3.838.141 por dos individuos llamados Carlos y Analía que intentan registrar la marca “Capitán Beto” con la caricatura del Presidente y de su perro para usarlo en ropa y calzado. Lo combinaron con el dibujo de un sol y con una carita dibujada de Alberto Fernández corriendo con Dylan. La gran duda es si el Presidente de la Nación habrá autorizado a esas dos personas a registrar esa marca con su imagen y la de su perro caricaturizadas, o si presentará una oposición a través de su abogado para evitar que estas personas obtengan ese registro. Lindo dato de popularidad.

***

En seis meses más, enero de 2021, hay mucha expectativa en que vuelva el teatro presencial con público en la sala. Tal el caso de la obra Inmaduros” que van a protagonizar Adrián Suar y Diego dirigidos por Mauricio Dayub para la sala de El Nacional, con capacidad para 1.000 espectadores sentados. La idea es que sigan paso a paso los protocolos presentados por los empresarios teatrales para empezar a abrir con aforo limitado en septiembre. Si se cumple con la predicciones, en enero estarían al menos con el 75% de la sala. En otro orden de cosas, contaremos que se está llegando a un acuerdo en la productora Polka y van a pagar lo que corresponde. La semana que viene es clave en las negociaciones.

***

Le funciona a Gerardo Rozín y a Jesica Cirio el tema gastronomía, tan de moda en estos tiempos de hambruna. En “La peña de Morfi” este domingo van en búsqueda de “la gran factura argentina” cumpliendo el desafío gastronómico. Podrán votar en las redes de Telefé y de Morfi entre las candidatas: medialunas de grasa, medialunas de manteca, cañoncitos de dulce de leche, tortitas negras, miguelitos y vigilantes. Y de cara a lo musical, el menú incluye a Soledad junto a su Nonna con los secretos de la receta familiar. Luego, Nahuel Pennisi y su nuevo clip “Vuelve” y Diego El Cigala, que esperemos esté mejor de ánimo que la última vez que vino a Buenos Aires (había quedado viudo). Se va a dedicar a las canciones de México.

***

Por fi n será esta tarde cuando Marcelo Tinelli visite el programa que produce con LaFLia, “Corte y confección”, que conduce Andrea Politti. Habíamos anticipado que el jurado formado por Verónica de la Canal, Matilda Blanco y el mormón Santiago Artemis, famoso por su exposición autobiográfi ca en Netfl ix, decíamos, iban a juzgar los distintos looks del animador-empresariopresidente de San Lorenzo y miembro activo de la mesa contra el hambre. La producción hará un recorrido de imágenes de distintas épocas en la vida de Tinelli y el jurado dará su veredicto. ¿Cool o grasa?

***

Otra primicia confi rmada. En Telefé ya se está hablando de emitir primero la serie de “Monzón” que produjo TNT para Space, y no en bloque como pensaban junto a la de “Maradona. Sueño bendito”. La idea es que vaya en agosto, obviamente en el prime time, y que la presente la gran estrella de la emisora, Susana. Claro que la diva no está ni enterada del tema, ya que en su chacra La Mary, donde ya terminó con la cuarentena uruguaya, está todavía con el yeso y habla con pocas personas. Habrá que ver si le interesa, uno juraría que no.

***

Curiosidades del rating: el jueves lo ganó Telefé, 8.5 puntos de promedio; El Trece, 6.2; Canal 9, 2.8; América, 2.5; Net TV, 0.5, y TV Pública, 0.3. Lo más visto: “Jesús”, 12.1 puntos de promedio; “Bienvenidos a bordo”, 7.6; “Nada personal”, 2.4; “Intratables”, 2.2; “En terapia”, 0.7, y “La viuda negra”, 0.6. Antes, “Cortá por Lozano”, 7.2; “Corte y confección”, 4.8; “Intrusos”, 3.0; “Fantino a la tarde”, 2.6; “El cartel”, 0.8, y “Seguimos educando”, 0.1. Sobre el fi nal, “Los internacionales”, 4.1; “El Tigre Verón”, 3.3; “Animales sueltos”, 2.6; “Telenueve al cierre”, 2.5; “Editando tele”, 0.9, y “TV Pública noticias”, 0.2. El informativo de mayor audiencia: “Telefé noticias”, 10.1, y “América noticias”, 1.9. Subió un poco Mariana Fabbiani con 6 puntos, segunda en su franja, detrás de “Historias de corazón”, 7.9. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.