Fue un amor fugaz el de Carina Zampini casi a finales de año con chico del noticiero, y todo quedó en nada. Despidió con lágrimas a su compañera en “El gran premio de la cocina”, Felicitas Pizarro, mientras continúa al frente con Christian Petersen. Curioso que la gente crea que “ahí hay algo” cuando la conductora se mantiene soltera y sin buscar nuevas aventuras amorosas. Uno de los pilares del Trece durante todo el 2020 y la primera producción exitosa de Boxfi sh (“MasterChef Celebrity”, “100 argentinos dicen” y “Qué sabe usted de Argentina”), en febrero comienza la temporada número 11, y esta vez quiere participar del casting. Tiene razón. Sabe mucho de tele abierta.

***

Conmocionado y angustiado, Jey Mammón escribió en su cuenta de Instagram: “Soy quien soy gracias a vos. Chau Roque, te amo por siempre. El humor, la música, la ironía y la alegría es lo que me dejaste para compartir con todos los que pueda en este mundo. Gracias por todo papi. Te voy a extrañar no sabés cuánto. Descansá como merecés. En paz”.

***

Tal cual fuera primicia de esta sección, Pol-ka, reducida en cantidad de empleados y estudios, pero con los CEOs históricos, arranca el 19 de este mes a grabar lo que queda de la segunda temporada de “El Tigre Verón 2”. El “no” de Marco Antonio Caponi afecta pero no impide la realización ya que Adrián Suar la va a terminar con Julio Chávez siempre con Andrea Pietra, Luis Luque, Sofía Gala, Nina Spinetta y elenco, con dirección de Daniel Barone. Harán en locaciones del exterior, y algunas escenas de interiores en Don Torcuato. Se supone que les llevaría unas tres semanas completar lo que falta de los guiones escritos por Marcos Osorio Vidal y Germán Maggiori.

***

Antes de instalarse en Mar del Plata, Mauricio Dayub dirigió la función para amigos y conocidos de “Inmaduros”, que protagonizarán Adrián Suar, Diego Peretti y elenco femenino que encabeza Patricia Echegoyen. Salió todo muy bien, y aceitado, pero aún no hay fecha de estreno en El Nacional. Hasta que no se resuelva al menos un aforo del 50% quedará stand by. Por lo demás, un héroe Dayub en la temporada marplatense, el primero que subió el telón con “El equilibrista” en la sala Mar del Plata (el miércoles convocó a 141 personas) que tiene una capacidad de 1.000 y tiene funciones a las 21. Están viendo con el tema del toque sanitario si no achicará aún más al público, aunque la función termina a las 22.10.

***

Revisando el Boletín de Marcas del 6 de enero (donde se publican todas las solicitudes de registro en la Argentina), notamos que Fabián Cubero presentó solicitudes de registro de una marca consistente en su nombre acompañado de un logotipo bajo actas Nº 3.883.422 y 3.883.423 en las clases 41 (que incluye gimnasios, escuelas de fútbol, y otras actividades relacionadas con el deporte) y en la clase 25 (que incluye calzado y ropa). Las solicitudes las presentó a su nombre (y no a nombre de una sociedad anónima, como hicieron otros famosos), tal vez porque será él mismo quien, cuando obtenga el registro de esa marca, dé licencias de uso a posibles interesados y pueda vigilar cualquier uso y posible falsifi cación en el mercado. Las de Maradona siguen a nombre de Sattvica, de Matías Morla, todavía sin cambios.

***

Lindo recorrido les va a tocar al Bicho Gómez, su mujer Verónica Peccolo y la pequeña Renata, que tendrán que salir de Devoto donde viven rumbo a Don Torcuato ya que el Bicho es uno de los participantes de “Corte y confección famosos”. Dicho esto por más que jamás supo enhebrar una aguja, y menos coser un botón. Irá con la ayuda de Vero. Y cuando fi nalice el programa, directo al teatro Astros donde estrenó “Sin carpa”, en obvia alusión a la pandemia que nos dejó a todos sin mangos y a la intemperie. El hombre es optimista por naturaleza, entonces le va a sumar al reality de LaFlia humor y locuras. Le va a funcionar. También en el Astros, si no los mata el toque sanitario.

***

Ya con las salas abiertas en que estrenaron “Lo escucho” con el Puma Goity y Jorge Suárez en el Metropolitan, se rereestrenó en La Plaza la obra “Después de nosotros”, que hará funciones en vivo de jueves a domingo con doble los sábados y además por streaming tal como pidió la gente de La Plaza. También “Cartas de amor”, con Arturo Puig y Selva Alemán, en el Multiteatro Comafi ; “Casi normales” en el Metropolitan Sura; “A chorus line” en el Astral; “Rotos de amor” en el Multiteatro; “El acompañamiento”, con Brandoni, en el Multiteatro Comafi , y “Jauría” en el Picadero, todas obras consagradas, la tienen que pelear mucho. Por más que el teatro es súper seguro, todavía funciona el miedo a los contagios y no ayuda a la actividad teatral el toque sanitario que comenzará a las 23. Muchas funciones terminan a esa hora.

***

Bien preocupado está Flavio Mendoza con los dos espectáculos que tiene a su cargo. En Buenos Aires en el Broadway, “Un estreno o un velorio”, que ahora sólo podrá ir con una función los sábados (la segunda a las 23 no), y en Carlos Paz con “Tres empanadas” junto a Flor de la V y Juan Pablo Geretto, que viene dura la boletería. Es lo que tienen en común en este momento en que cuesta llevar a la gente a las salas. Flavio alquiló su mansión en las sierras toda la temporada y se instaló por canje con sus dos coprotagonistas en hotel con pileta. Flavio es un guerrero y la va a seguir peleando.

***

Curiosidades del rating: el miércoles se lo llevó Telefé, 8.5 puntos de promedio; El Trece, 6.4; Canal 9, 2.8; América, 1.5; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.3. Lo más visto: “MasterChef Celebrity”, 16.8; “ Cantando”, 7.3; “Los Mammones”, 1.5; “Todo puede pasar”, 1.0; “El patrón del mal”, 0.6, y “Peter Capusotto y sus videos”, 0.5. Los informativos de la media mañana: “El noticiero de la gente”, 7.3; “Noticiero Trece”, 6.7; “Telenueve al mediodía”, 4.2; “Informados de todo”, 1.5, y “TV Pública noticias”, 0.2. En competencia, “LAM”, 5.1; “Flor de equipo”, 4.9, y luego “100 argentinos dicen”, 6.3; “Cortá por Lozano”, 6.0. En Canal 9 “Hay que ver”, 2.8, venció a “Intrusos”, 1.6, y a “Fantino a la tarde”, 2.2. El Trece tuvo su máxima audiencia con “Bienvenidos a bordo”, 9.1. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.